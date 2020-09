La visione miope degli Stati Uniti potrebbe innescare una conflagrazione globale

da Redazione

La visione miope degli Stati Uniti potrebbe innescare un conflitto catastrofico nella regione del Golfo Persico che “ha il potenziale per degenerare in una conflagrazione globale”, afferma Dennis Etler, un analista politico americano che ha un interesse decennale negli affari internazionali.

Etler, un ex professore di antropologia al “Cabrillo College” di Aptos, in California, ha fatto le osservazioni in un’intervista a Press TV lunedì, mentre commentava una dichiarazione del ministro degli esteri cinese.

In un rimprovero implicito alle politiche unilaterali dell’America, il ministro degli esteri cinese ha dichiarato sabato che Pechino e Parigi dovrebbero lavorare per promuovere il multilateralismo e salvaguardare i principali accordi internazionali, come l’accordo nucleare iraniano del 2015, di fronte all’unilateralismo dell’amministrazione USA.

Wang Yi ha fatto le osservazioni in un incontro con la sua controparte francese, Jean-Yves Le Drian, a Parigi, dove ha detto che le due parti “dovrebbero rafforzare il coordinamento e la cooperazione sugli affari internazionali e salvaguardare i principali risultati degli accordi internazionali e della diplomazia multilaterale, come in particolare l’accordo nucleare iraniano “.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un critico aggressivo dello storico accordo nucleare del 2015 tra l’Iran e sei potenze mondiali, ufficialmente noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), ha ritirato unilateralmente Washington dall’accordo nel maggio 2018 e ha scatenato il “più duro attacco di sempre” contro l’Iran. ”Un attacco rappresentato da sanzioni contro la Repubblica islamica a dispetto delle critiche globali.

Dopo la sua tanto criticata uscita, Washington ha cercato di impedire ai restanti firmatari di rispettare i loro impegni e quindi tentando di uccidere definitivamente lo storico accordo, che è ampiamente visto come un frutto della diplomazia internazionale.

Sia la Cina che la Francia sono tra le restanti parti dell’accordo con l’Iran.

Il professor Etler ha dichiarato: “La visione miope degli Stati Uniti aggiunge solo carburante al fuoco che potrebbe consumare la regione del Golfo Persico in un conflitto catastrofico che ha il potenziale per degenerare in una conflagrazione globale”.

“Gli Stati Uniti accusano l’Iran di intenti aggressivi ma, di fatto, sono gli Stati Uniti e Israele ad aver alimentato i conflitti in Medio Oriente. Se Israele rispettasse i diritti del popolo palestinese e gli Stati Uniti smettessero di intervenire negli affari delle nazioni a maggioranza musulmana in Nord Africa, Medio Oriente e Asia meridionale non ci sarebbe motivo di conflitto con l’Iran ”, ha aggiunto.

“L’Iran sta rispondendo alle pressioni che gli Stati Uniti hanno esercitato economicamente, politicamente e militarmente. Tutte queste azioni hanno lo scopo di destabilizzare l’Iran, invertire il verdetto della storia e sostituire la Repubblica islamica con uno stato cliente degli USA “, ha detto.

“Quello che gli Stati Uniti dovrebbero fare è tornare alle disposizioni del PACG (PAtto sul nucleare) e promuovere il dialogo nella regione, non aggravare ulteriormente le tensioni. La Cina è stata coerente nel rispettare il PACG e strumentale nel fare pressioni sugli altri firmatari dell’accordo affinché tenessero fede ai loro impegni e non permettessero agli Stati Uniti di sabotare l’accordo. Una linea d’azione così razionale diminuirebbe le tensioni e promuoverebbe la sicurezza regionale, che è l’antitesi della spinta degli Stati Uniti a mantenere il proprio impero globale e l’egemonia regionale “, ha concluso.

Fonte: Press Tv

Nota: Sembra ormai piuttosto chiaro che la politica estera della Amministrzione di Washington in Medio Oriente ha seguito gli interessi e le richieste di Israele in modo acritico e obbediente. Non è un caso che il presidente Trump abbia accettato di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, mettendosi in contrasto con la stragrande maggioranza dei paesi del mondo e con le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Tanto meno è casuale che Trump si sia affrettato a riconoscere le annessioni territoriali di Israele, dalle alture del Golan Siriano alla Cisgiordania.

Così la richiesta di Israele di annullare l’accordo sul nucleare e decretare le sanzioni contro Teheran nel tentativo di isolare il paese persiano. Tale tentativo è però fallito con l’ultima sconfitta diplomatica che gli USA hanno subito in sede di Consiglio di Sicurezza che non ha accettato la richiesta di rinnovo dell’embargo all’Iran con la scadenza di Otobre.

Nella loro politica ossessionata dalla ostilità contro chiunque non si sottometta all’egemonia di Washington, l’Amministrazione USA non si è resa conto di essere precipitata nell’isolamento internazionale, dato il fatto che l’epoca dell’ordine unilaterale del mondo è definitivamente tramontata. La governance di Washington dovrà farsene una ragione.

Traduzione e nota: Luciano Lago