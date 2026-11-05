La vera battaglia del 2028 non sarà tra Democratici e Repubblicani, ma all’interno del Partito Democratico.

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Jorge Majfud

A metà ottobre, appena il 30% degli americani approvava l’operato di Donald Trump. Da quando Gallup ha iniziato a condurre questi sondaggi negli anni ’30, solo cinque presidenti hanno registrato indici di gradimento inferiori: Truman impantanato nella guerra di Corea; Nixon pochi giorni prima di dimettersi; e George W. Bush tra le macerie dell’Iraq e di Wall Street.

In queste elezioni, il voto anticipato ha coinvolto 54 milioni di cittadini (il 22%). L’ansia spesso indica un desiderio di cambiamento e preannuncia uno tsunami. Ma non dobbiamo confondere la frustrazione con il cambiamento. Gli elettori non scelgono un altro sistema; scelgono un’altra amministrazione dello stesso sistema. Il potere, il potere reale, non è soggetto a referendum, né lo sarà mai. Un sistema non è mai cambiato in nessuna elezione. La schiavitù non è stata abolita alle urne, ma in una guerra civile. Le riforme socialiste degli anni ’30 non sono nate da un dibattito di idee, ma dalla Grande Depressione.

Beh, lo sappiamo già; è leggenda: Democratici e Repubblicani sono sempre stati due fazioni dello stesso partito: il partito del capitale finanziario, del complesso militare-industriale e delle multinazionali che finanziano entrambi. Discutono animatamente di aborto o di bagni pubblici; raramente del bilancio del Pentagono o della concentrazione di ricchezza che detta le leggi e decide le guerre. In una democrazia di mercato, l’elettore sceglie la confezione, non il contenuto. È una terapia di gruppo.

Tuttavia, le scelte contano. Per un immigrato, guidare controllando continuamente lo specchietto retrovisore in cerca di un agente dell’ICE non è la stessa cosa che tornare a casa e godersi una birra, anche se solo per un sollievo temporaneo.

D’altro canto, la Generazione di Gaza sta cambiando gli equilibri di potere, e qualcuno sta cercando di fermarla. Thomas Massie, senatore libertario del Kentucky, ha vinto il suo seggio sette volte opponendosi agli aiuti a Israele, ma nel maggio 2016 ha perso le primarie più costose della storia: oltre 32 milioni di dollari, di cui circa 9 milioni provenienti da gruppi filo-israeliani, gli sono costati carissimi.

Elon Musk ha donato circa 446 milioni di dollari ai repubblicani (una cifra irrisoria rispetto alla sua fortuna), più di quanto abbiano ricevuto complessivamente i dieci principali candidati democratici. Comprare i politici affinché firmino contratti multimiliardari con le aziende dei donatori è corruzione legalizzata, tanto oscena quanto lo scandalo Epstein.

Pertanto, il sistema elettorale delle democrazie liberali è diventato, se non lo è mai stato, il principale strumento di estorsione brandito dalle élite, il vero potere. Un presidente può fingere di essere l’uomo più potente del mondo, ma solo fino a un certo punto. Se oltrepassa quel limite, il sistema lo sostituisce. Ecco perché le elezioni sono così importanti. Non perché diano potere al popolo, ma perché funzionano come una forma di estorsione costante nei confronti di chi governa.

C’è qualcosa di nuovo? Qualcosa. Tra i giovani sotto i trent’anni, il rifiuto di Trump e della politica tradizionale è schiacciante. La generazione di Gaza ha ereditato debiti studenteschi, affitti insostenibili e un pianeta in fiamme, assistendo in tempo reale a quello che i media mainstream hanno definito il “conflitto palestinese”. La loro opinione sull’apartheid israeliano era già sfavorevole anni prima dell’attacco di Hamas del 2023; il genocidio l’ha radicalizzata. Come gli studenti che si opposero all’apartheid sudafricano negli anni ’80, l’ultimo movimento studentesco è stato un colpo morale che oggi si traduce in una nuova generazione di politici di successo. Il sostegno incondizionato a Israele ha cessato di essere un consenso bipartisan ed è diventato una sfida che si estende al capitalismo stesso come dogma.

Quella generazione ha già dei volti. Zohran Mamdani ha vinto le elezioni a sindaco di New York nonostante l’opposizione dell’establishment democratico. Jon Ossoff conquisterà un seggio al Senato nella conservatrice Georgia. In Michigan, Abdul El-Sayed, figlio di immigrati egiziani, il medico che ha promosso il programma “Salute per tutti”, che ha resistito a una guerra culturale contro il suo nome e la sua religione e non ha mai vacillato nel condannare le guerre in Iran e Palestina, diventerà il primo senatore musulmano. In Texas, dove i democratici non vincono il Senato dal 1988, James Talarico, un ex insegnante di 36 anni che ha condotto la sua campagna contro i finanziatori milionari, con un cristianesimo più vicino alla Teologia della Liberazione che ai predicatori della prosperità, ha conquistato un seggio in Senato.

La novità non sta nell’esistenza di questi politici di sinistra, ma nel fatto che ora possano vincere. Persino Trump ha proposto di porre fine ai 3,8 miliardi di dollari di aiuti militari annuali a Israele (denaro che finisce nelle tasche dei produttori di armi americani). È una vecchia tattica, ma indica che persino le potenze più reazionarie stanno iniziando a parlare il linguaggio della generazione di Gaza .

Dopo la sconfitta, Trump farà quello che fa un bravo venditore: mentre affonda, cercherà di vendergli il suo salvagente. Proprio come quando Bolsonaro ha perso in Brasile, mentirà dicendo di non essersi intromesso. È la narrazione dell’uomo d’affari, ma anche quella della figura religiosa: se un fulmine colpisce un tempio, è “prova divina”; se colpisce un sindacato, è “la punizione di Dio”. La fede non si conforma mai ai fatti; i fatti si conformano alla fede.

La prima tentazione per i Democratici vittoriosi sarà l’impeachment . Probabilmente non è nel loro interesse. La rimozione di un presidente richiede una maggioranza di due terzi al Senato, e un processo fallimentare trasformerebbe Trump in un eroe o in un martire. È più probabile che, con il controllo delle commissioni del Congresso, aumenterà la pressione per la declassificazione dei documenti relativi al caso Epstein. Se una rivelazione sconvolgente si unisse all’impulso psicoanalitico di eliminare la figura paterna in declino, l’impeachment cesserebbe di essere impensabile, persino per i Repubblicani.

Sul fronte esterno, il pericolo è la distrazione. Washington e Israele stanno preparando piani per riprendere gli attacchi contro l’Iran, perché quando un governo perde in patria, la soluzione risiede nelle vittorie all’estero. La guerra è il metodo più antico per cambiare argomento. È anche un modo per sostenere un’economia che cresce a beneficio di pochi.

La vera battaglia del 2028 non sarà tra Democratici e Repubblicani, ma all’interno dello stesso Partito Democratico. L’establishment e i suoi finanziatori tenteranno le solite tattiche con i ribelli: assorbirli, domarli o finanziare i loro rivali alle primarie. Dall’altra parte, il vicepresidente JD Vance (un candidato creato a tavolino dalla Silicon Valley con una biografia artefatta) e il segretario Marco Rubio (con il suo passato di esecuzioni sommarie nei Caraibi e bambini morti negli ospedali cubani) dovranno vendere l’ennesima versione di ” Make America Great Again “, un dogma che sfida ogni forma di responsabilità.

Il problema centrale non è un presidente o un partito, ma una struttura che concentra la ricchezza a un ritmo senza precedenti e la trasforma in mezzi di comunicazione, piattaforme, campagne e leggi. La redistribuzione, demonizzata come socialismo, è la questione meno dibattuta. Si possono perdere delle elezioni, ma l’osceno accumulo di capitale non viene mai messo in discussione.

Senza riforme profonde e durature, gli anni ’40 vedranno un’intifada sociale impensabile oggi, non perché le persone siano violente, ma perché quando i potenti chiudono tutte le porte alle riforme, la giustizia sociale trova il suo 1789.

I nuovi democratici della generazione di Gaza potrebbero vincere le elezioni. Ciò che non hanno ancora conquistato è l’opportunità di cambiare ciò che una o due elezioni non potranno mai cambiare. Se non lo faranno loro, lo farà la storia, e sarà ben meno clemente.

Fonte: Rebelion

Traduzione: Luciano Lago