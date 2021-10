La vendetta del colonialismo anglo USA motiva l’Alleanza AUKUS contro la Cina

di Danny Haiphong.

La neonata alleanza AUKUS è l’ultimo inutile tentativo di porre fine all’ascesa della Cina come superpotenza economica e di competere per l’influenza globale.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Australia hanno formato un’alleanza chiamata “AUKUS” per creare, nelle parole del primo ministro australiano Scott Morrison, ” una partnership in cui le nostre tecnologie, i nostri scienziati, la nostra industria e le nostre forze di difesa lavorano insieme per creare una regione più sicura che alla fine avvantaggia tutti”. AUKUS è prima di tutto una relazione militare, ma si dice che includa ampie misure economiche che senza dubbio cercano di contrastare l’ascesa al potere della Cina in tutte le sfere di sviluppo. L’accordo ha generato una certa opposizione in Occidente. La Nuova Zelanda ha rifiutato la legittimità dell’alleanza mentre gli ambasciatori francesi negli Stati Uniti e in Australia sono stati richiamati dopo che AUKUS ha sostanzialmente annullato un accordo sottomarino tra Francia e Australia.

Un altro punto controverso è se l’UKUS violi il trattato di non proliferazione nucleare. La prima grande iniziativa di UKUS è lo sviluppo della prima flotta di sottomarini nucleari australiani nel Pacifico. Ogni parte dell’alleanza ha negato l’intenzione di sviluppare una capacità di armi nucleari “civili” (leggi militari) in Australia. Resta il fatto che Stati Uniti e Regno Unito condividono la tecnologia nucleare per scopi militari. I sottomarini nucleari richiedono l’estrazione di uranio e lo sviluppo di centrali nucleari sul suolo australiano, entrambe attività tossiche per l’ambiente e soggette a incidenti.

Mentre né il presidente degli Stati Uniti Biden, né il primo ministro britannico Boris Johnson, né il primo ministro australiano Scott Morrison hanno voluto menzionare la Cina nel loro annuncio UKUS, non è un segreto che la Cina sia l’obiettivo dell’alleanza. Ciò può essere dedotto in primo luogo dalla strategia militare incoerente che l’UKUS cerca di impiegare nella regione. AUKUS è stato presentato come un passo necessario per ridurre le “minacce” a un Indo-Pacifico “libero e aperto”. Cedric Leighton, analista militare della CNN, ha chiarito che la “minaccia” individuata per un Pacifico “libero” è la Cina. Leighton ha aggiunto che la Cina deve ancora fare qualcosa per indicare che le sue politiche economiche mettono in pericolo le ambite rotte commerciali di AUKUS nel Pacifico.

Questo fa sorgere la domanda: se la Cina non è davvero una “minaccia” per le rotte commerciali del Pacifico, allora perché è stato creato AUKUS? AUKUS è certamente una sciocchezza economica, dato che la pace è una componente essenziale dello sviluppo economico. La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, sia in termini di importazioni che di esportazioni. La Cina è anche uno dei primi cinque partner commerciali degli Stati Uniti e del Regno Unito. AUKUS è una sottile ammissione che gli interessi economici speciali degli stati-nazione occidentali alla fine superano gli imperativi a lungo termine del militarismo e dell’egemonismo.

AUKUS è l’espressione dell’ampia agenda degli Stati Uniti e dei suoi alleati di vendicarsi della disfatta coloniale bianca sulla Cina attraverso l’aggressione militare. L’alleanza arriva dopo più di un decennio di atti aggressivi guidati dagli Stati Uniti che sono stati giustamente riassunti come l’ennesima guerra fredda contro la Cina. L'”hub per l’Asia” degli Stati Uniti ha dispiegato centinaia di migliaia di truppe statunitensi e centinaia di basi militari, aerei e navi da guerra nel Pacifico dal 2011. Il Regno Unito, nell’ambito della sua “relazione speciale” con gli Stati Uniti, ha fatto il lo stesso schierando la sua Royal Navy per pattugliare quello che chiama “il suo parco giochi”, che si estende dall’Oceano Indiano alla costa occidentale del Pacifico, gli Stati Uniti.

L’Australia ha anche svolto un ruolo di primo piano nella posizione sempre più aggressiva assunta dall’Occidente nei confronti della Cina. L’Australia è membro dell’alleanza “Quad” (dialogo quadrilatero di sicurezza) di Stati Uniti, India e Giappone, che ha condotto la sua prima esercitazione militare congiunta nel novembre 2020. Nell’estate del 2020 il primo ministro Scott Morrison si è impegnato ad aumentare il budget militare australiano di 270 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, proprio mentre gli Stati Uniti schierano tre portaerei nel Mar Cinese Meridionale in un flagrante atto di aggressione militare contro la Cina.

Nell’aprile 2021, Morrison ha consolidato tali investimenti impegnando quasi 600 milioni di dollari per esercitazioni congiunte e progetti di basi militari con gli Stati Uniti.

L’Australia è anche un porto d’origine per la guerra di propaganda condotta dagli Stati Uniti contro la Cina, che a sua volta ha un carattere razzista e coloniale. L’Australian Strategic Policy Institute (Aspi) è uno dei principali think tank sulla propaganda anti-cinese. Il lavoro di ASPI include “ricerche” orientaliste su presunte violazioni dei diritti umani nella provincia cinese dello Xinjiang e attacchi diretti a media come The Grayzoneper contrastare la loro propaganda. ASPI riceve finanziamenti diretti dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dal Dipartimento della Difesa australiano. Altri importanti sostenitori includono i tre dei cinque maggiori appaltatori militari del mondo: Northrup Grumman, Lockheed Martin e Raytheon.

L’Aspi è una nuda espressione del legame tra propaganda anti-cinese e aggressione militare. Pochi giorni dopo la creazione di AUKUS, il ministro della Difesa australiano Peter Dutton ha annunciato che ASPI avrebbe aperto un ufficio a Washington DC. Questa decisione mostra chiaramente che l’imperialismo statunitense ei suoi alleati stanno tracciando una linea sulla sabbia. Bugie sfacciate sulla cosiddetta “aggressione” della Cina nei suoi mari o sulle “violazioni dei diritti umani” all’interno dei suoi confini hanno acceso una fiamma razzista all’interno dell’ordine imperialista bianco e occidentale guidato dagli Stati Uniti.

Ciò che gli Stati Uniti ei loro alleati occidentali stanno cercando di nascondere è che le fondamenta della loro politica di vendetta coloniale contro la Cina poggiano su uno stato di declino. Non è che la Cina sia una minaccia per il benessere dell’umanità, ma che è progredita rapidamente al punto che il suo modello economico e politico è centrale per lo sviluppo globale. La crescita economica e tecnologica della Cina non solo minaccia di soppiantare gli Stati Uniti ei suoi alleati occidentali da un punto di vista puramente competitivo. Piuttosto, il modello di sviluppo della Cina rappresenta una chiara rottura con i diktat della supremazia bianca anglosassone e del colonialismo che sono alla base dell’ordine imperialista.

La Cina, d’altra parte, offre alla maggioranza impoverita dei paesi del sud la speranza per un futuro migliore. La Cina è più che disposta a condividere le lezioni apprese dalla sua lotta contro la povertà estrema e il rapido sviluppo delle infrastrutture nei settori della ferrovia ad alta velocità e della tecnologia 5G, attraverso la Belt and Road Initiative. », Un massiccio accordo di cooperazione infrastrutturale guidato dalla Cina e in cui partecipano attivamente più di 130 paesi. I paesi in via di sviluppo del Sud contano sulla Cina per un aiuto concreto nella lotta alla pandemia di COVID-19. La Cina offre anche prestiti ai paesi in via di sviluppo a condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni degli istituti di credito occidentali. Inoltre, anche a nazioni assediate dall’imperialismo, come Siria, Cuba, Venezuela, Iran.

Nel XX secolo, il mondo era diviso in due campi: un campo socialista guidato dall’Unione Sovietica e un campo capitalista guidato dagli Stati Uniti. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti e i suoi partner occidentali hanno avuto mano libera per dominare e sfruttare il pianeta a beneficio di azionisti privati ​​e profittatori di guerra. Sia i leader americani che quelli occidentali speravano che l’integrazione della Cina nell’economia mondiale avrebbe segnato la fine del suo sistema socialista. AUKUS, e la nuova Guerra Fredda contro la Cina da cui è emersa l’alleanza, affonda le sue radici nel crescente desiderio degli storici colonizzatori bianchi del pianeta di vendicarsi della Cina che rifiuta di rinunciare alla sua sovranità e al suo modello storico. .

fonte: https://socialistchina.org

Traduzione: Gerard Trousson