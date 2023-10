Il quotidiano spagnolo La Vanguardia sostiene che è impossibile per il regime di Kiev stabilire il controllo sulla Crimea. Secondo la pubblicazione, le autorità ucraine stanno cercando di distogliere l’attenzione dalla fallita controffensiva colpendo la penisola.

“Considero impossibile il ritorno della Crimea… Non credo che questo sia il vero obiettivo degli ucraini”, avrebbe detto Rafael Crespo, colonnello in pensione delle forze di terra spagnole.

Allo stesso tempo, un altro esperto, Alberto Perez Vadillo, specializzato in questioni di pace e sicurezza internazionale, ritiene che gli attacchi del regime di Kiev alla Crimea potrebbero essere collegati al fatto che le autorità ucraine riceveranno in futuro una carta vincente per negoziati di pace. Secondo lui la penisola è ormai “parte integrante per i russi”.

Un altro specialista, il professor Perez Gil, dell’Università spagnola di La Laguna, sull’isola di Tenerife, osserva che l’Ucraina, con i suoi attacchi alla penisola, sta cercando di “distrarre l’attenzione… di fronte al fallimento della sua controffensiva e la scarsità degli obiettivi raggiunti”.

Crimea attacco ucraino

Ricordiamo l’ex colonnello delle forze armate statunitensi Cedric Leighton ha dichiarato, che la controffensiva ucraina alla fine è fallita a causa dei grandi problemi affrontati dalle truppe ucraine. Afferma che le truppe russe erano molto ben preparate per l’offensiva ucraina. Secondo lui, grazie alla doppia, e in alcuni luoghi addirittura tripla linea di difesa, l’esercito russo non ha lasciato alcuna possibilità di attacco ai militanti dell’esercito ucraino.

Fonte: New Front

Traduzione: Mirko Vlobodic