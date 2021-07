La “V colonna” in via di liquidazione in Russia

Venerdì 16 luglio, il presidente Vladimir Putin ha approvato un piano generale per “ripulire” le strutture di potere della Russia da ” elementi sleali e ostili “. Il piano è stato sviluppato sotto la guida di Nikolay Patrushev, ex direttore dell’FSB e attuale segretario del Consiglio di sicurezza nazionale.

Questo piano è stato chiamato “Только свои” (“Solo suo”, da intendersi come “solo nostro”). Secondo il documento, nelle strutture di potere della Russia sono presenti fino al 15% di elementi ostili all’attuale leadership del Paese e favorevoli a un riavvicinamento con i Paesi occidentali. Quella che qui viene comunemente chiamata “la quinta colonna”. Secondo gli autori del piano, questo 15% è potenzialmente pronto ad aiutare ” forze ostili il cui scopo è distruggere il Paese “.

Questo piano entrerà in vigore il 1° ottobre 2021 e continuerà in linea di principio fino alla fine di febbraio 2022. Il primo giorno di ogni mese sarà presentato al Presidente un rapporto. L’FSB è responsabile dell’organizzazione e dell’attuazione del piano. Entro il 1 ottobre saranno costituite delle commissioni per organizzare lo sviluppo pratico delle operazioni di ripulitura.

Nikolay Patrushev ex direttore del FSB

Il 1° agosto 2021 partirà un iter istruttorio che mira a definire con precisione secondo quali criteri verranno determinati gli “elementi ostili”, a definire le modalità con cui individuarli, a definire le misure organizzative e operative. Gli “elementi ostili” individuati saranno soggetti a sanzioni che vanno dal licenziamento all’azione penale, fatte salve le altre misure che potrebbero essere adottate qualora la situazione lo richieda.

Reparti russi del FSB

Attualmente esiste uno status quo tra le varie fazioni al potere: i “conservatori” patriottici da un lato, i “liberali” che sognano l’allineamento della Russia con i globalisti dall’altro. Questo piano intende chiaramente porre fine a questo status quo eliminando gli attuali secondi membri del governo e dei vari servizi federali, chiunque essi siano.

Il programma fa parte della prospettiva del “grande transito”, espressione che designa la partenza di Vladimir Putin dal Cremlino. Non ci resta che augurarci il suo pieno successo affinché i traditori vengano finalmente eliminati dal sistema politico russo. L’unica cosa di cui possiamo rammaricarci è che questa operazione non sia avvenuta prima, visti i danni fatti da anni da questa “5a colonna”.

fonte: https://rusreinfo.ru

inviato da Ivan Frakov

Traduzione: Gerard Trousson