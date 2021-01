La US Navy intende iniziare a pattugliare le acque della Rotta del Mare del Nord nell’Artico.

da Redazione

La US Navy ha annunciato che nel 2021 inizieranno missioni militari speciali per pattugliare le acque russe nell’Artico. Secondo il segretario della Marina statunitense Kenneth Braithwaite, tali azioni da parte degli Stati Uniti sono giustificate dalla rivendicazione della Russia su una parte dei territori settentrionali, che sono acque internazionali, tuttavia, la Russia ha annunciato che le acque della rotta del Mare del Nord sono una zona di mare esclusiva.

“Durante la teleconferenza odierna con i giornalisti, Braithwaite ha detto che gli Stati Uniti dovranno“ agire in modo più aggressivo ”nell’Artico nei prossimi anni per sfidare sia le rivendicazioni russe che, in misura minore, quelle cinesi nel nord. “Questa è più o meno la stessa situazione nel Mar Cinese Meridionale, dove quando guardiamo alla libertà di navigazione e alla capacità di operare in acque internazionali, gli Stati Uniti rivendicano il loro diritto di farlo”, ha detto. “Ci porta al [Mare] di Barents e poi ci porta in giro per il Mare di Barents e fino alla penisola di Kola in modo che possiamo essere più presenti in questa parte del mondo.

Artico forze russe



Ancora una volta, quando le rotte marittime si aprono nella navata nord, sono navigabili, la Marina degli Stati Uniti garantirà la libertà di navigazione lì per i nostri partner “” , – riferisce Edizione Breaking Defense.

Va notato che questa non è la prima volta che gli Stati Uniti d’America minacciano la Russia con pressioni nell’Artico, tuttavia la parte russa ha dichiarato le sue intenzioni di contrastare i tentativi di invasione delle sue acque, anche con l’uso di mezzi difensivi.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Sergei Leonov