La UE si avvia alla guerra con la Russia

L’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha annunciato questa domenica che i ministri degli esteri del blocco hanno concordato di fornire armi letali all’Ucraina per un valore di 450 milioni di euro (più di 500 milioni di dollari).

“Abbiamo deciso di utilizzare le nostre capacità per fornire armi letali, assistenza letale all’esercito ucraino per un valore di 450 milioni di euro […] e altri 50 milioni in forniture non letali, carburante e dispositivi di protezione”, ha affermato durante una conferenza stampa .premere. ” Lo facciamo per la prima volta nella storia [dell’UE]”, ha aggiunto.

Borrell ha osservato che i ministri della Difesa dell’UE si incontreranno e discuteranno su come consegnare armi all’esercito ucraino, aggiungendo che il centro di raccolta delle armi sarà la Polonia. La decisione sarà ufficializzata e pubblicata nelle prossime ore, ha detto.

Armi anticarro francesi

Inoltre, il capo della diplomazia europea ha annunciato che il blocco fornirà aerei militari a Kiev . “Forniremo all’Ucraina armi letali e persino aerei da combattimento”, ha detto.

Nel frattempo, il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha annunciato che le autorità consentiranno ai cittadini del Paese di unirsi alle brigate internazionali che si stanno formando per combattere in Ucraina contro le forze russe. “È una scelta che chiunque può fare. Questo vale per tutti gli ucraini che vivono qui, ma anche per altri che pensano di poter contribuire direttamente al conflitto”, ha detto in una conferenza, citato dall’Afp.

Da parte sua, il primo ministro svedese, Magdalena Andersson, ha annunciato che il suo paese infrangerà la sua dottrina di non inviare armi agli stati in conflitto attivo e fornirà all’Ucraina equipaggiamento militare. Ha detto che Kiev riceverà 5.000 armi anticarro Pansarskott 86 e un lanciatore anticarro Bofors AT-4 monouso, oltre a 135.000 razioni da campo, 5.000 elmetti e 5.000 pezzi di armatura. Andersson ha osservato che è la prima volta che Stoccolma invia armi a un paese in conflitto armato dal 1939, quando iniziò la Guerra d’Inverno tra l’URSS e la Finlandia.

Il gruppo dei sette

I membri del G7 hanno concordato domenica di continuare a fornire armi di difesa all’Ucraina e di estendere le sanzioni contro la Russia, secondo il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, dopo una riunione dei ministri degli Esteri del gruppo.

“Ci è chiaro che Putin deve fallire e la sovranità [dell’Ucraina] deve essere ripristinata. Abbiamo concordato di continuare a fornire armi e attrezzature difensive (?) all’Ucraina e di inasprire le sanzioni per indebolire l’economia russa “, ha scritto sul suo account Twitter.

Il ministero degli Esteri britannico ha dichiarato in un comunicato che Londra fornirà ulteriori 40 milioni di sterline ( circa 53 milioni di dollari ) in aiuti a Kiev, “ulteriori fondi per far fronte a quella che sta diventando una crisi umanitaria”.

La Germania si allinea

Questo sabato, il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, ha riferito che Berlino ha approvato la spedizione di 1.000 armi anticarro e 500 missili antiaerei Stinger in Ucraina. Anka Feldhusen, l’ambasciatore tedesco a Kiev, ha assicurato questa domenica che la distribuzione delle armi inviate da Berlino in risposta all’operazione militare speciale russa inizierà lunedì. In precedenza, il paese europeo si era rifiutato di fornire armi all’Ucraina.

Allo stesso modo, l’UE ha completamente chiuso il suo spazio aereo alla Russia e ha proposto il divieto di tutti gli aeromobili di proprietà, registrati e controllati dalla Russia.

Proibiti anche i canali di informazione russi come Sputnik e RT News. Autorizzati soltanto i canali di informazione collegati ai grandi media anglosassoni come CNN, Reuters, BBC, Sky News, e loro succursali europee come Repubblica, La Stampa, ecc..

La Russia considera questi annunci come dichiarazioni di guerra ed ha deciso di predisporre le sue difese incluso mobilitando l’apparato nucleare che è stato messo in pre-allerta.

Come ha sottolineato il capo dello Stato russo, questo stato di pre-allarme è dovuto alle dichiarazioni aggressive dell’Occidente.

“I Paesi occidentali stanno intraprendendo non solo azioni ostili contro il nostro Paese nella sfera economica, intendo sanzioni illegittime, di cui tutti sono ben consapevoli, ma anche gli alti funzionari dei principali Paesi Nato fanno dichiarazioni aggressive contro il nostro Paese”.

La situazione è in sviluppo……..

Fonti: RT Actualidad – Agenzie

Traduzione: Luciano Lago