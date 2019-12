La UE protesta con Mosca per il treno inaugurato sul ponte della Crimea

da Redazione

Vladimir Putin ha inaugurato la linea ferroviaria che collega la Russia alla Crimea. Il treno ha percorso lo stretto di Kerch attraversando il ponte ed è arrivato alla stazione ferroviaria di Sebastopoli. Il treno, partito da San Pietroburgo, ha percorso 2.741 Km., superando nove regioni della Federazione Russa ed arrivando alle 14,00 ora locale. Il ponte che unisce la Crimea alla Russia è lungo 19 Km. ed era stato aperto al traffico automobilistico nel maggio del 2018.

Non poteva mancare un commento negativo da parte della Unione Europea che sostiene le rivendicazioni dell’Ucraina. Il portavoce dell’Alto rappresentante della Ue, Josep Borrell, ha dichiarato che l’apertura del ponte sulla Crimea al traffico ferroviario “costituisce una violazione della sovranità” di Kiev da parte di Mosca. Questo perchè lo stesso portavoce ha ribadito che ” la UE non riconosce l’annessione della Crimea alla Russia”.

Tale posizione permane nonostante che in Crimea ci sia stato, nel 2014, un referendum popolare per il ritorno della penisola alla Madrepatria Russa che ha segnato il 95 % di consensi all’integrazione. L’Unione Europea che non riconosce la Crimea russa è la stessa che ha riconosciuto la secessione del Kosovo dalla Serbia avvenuta per effetto di un intervento militare della NATO nel 1999. La UE fra l’altro non ha mai emesso una condanna sulle annessioni di fatto e proclamate di altri territori come il nord di Cipro da parte della Turchia e, in Medio Oriente, sulle annessioni effettuate da Israele sul Golan siriano e sulla Cisgiordania.

Le autorità ucraine considerano ancora la Crimea un territorio provvisoriamente occupato.

Ponte sulla Crimea

Mosca ha dichiarato in più occasioni che gli abitanti della Crimea hanno deciso l’integrazione alla Russia in forma perfettamete democratica e sulla base del diritto internazionale e della carta dell’ONU. La questione Crimea è definitivamente chiusa, ha affermato il presidente Putin.

Sergei Leonov