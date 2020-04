La UE assente e inesistente mentre il presidente Putin ordina un ponte aereo per portare gli aiuti alla Serbia

Per ordine del presidente russo Vladimir Putin, il ministero della Difesa russo ha creato un gruppo di aviazione cargo che sarà responsabile della consegna di aiuti medici in Serbia per contribuire ad alleviare gli effetti della pandemia di coronavirus, ha riferito l’ente russo venerdì.

“Per ordine del comandante supremo delle forze armate russe, Vladimir Putin, il ministro della Difesa Sergey Shoigú ha incaricato di creare un ponte aereo immediato, a partire dal 3 aprile ,che si incaricherà di assistere la Repubblica di Serbia nella lotta contro la diffusione del coronavirus “, si legge nella dichiarazione ministeriale.

Un aereo militare Il-76 con la prima spedizione di aiuti medici è partito per la Serbia questo venerdì. In totale, i militari russi prevedono di effettuare 11 voli , durante i quali trasferiranno squadre mediche speciali, nonché una squadra di 87 virologi e medici militari .

“Siamo molto grati alla Federazione Russa per l’aiuto che ci fornisce”, ha detto il ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin durante il suo incontro con i militari russi presso l’aeroporto serbo di Batainitsa.

“In questa difficile situazione, quando il covid-19 si è davvero diffuso in tutto il mondo, la Russia aiuta proprio la Serbia. Le risorse utili che la Russia potrebbe usare in patria sono state fornite alla Serbia, in modo che possiamo superare questa malattia”, afferma. le sue parole la catena militare di Zvezdá.

Dallo scorso 22 marzo, il Ministero della Difesa russo ha inviato in Italia 15 aerei con attrezzature mediche, virologiche e militari che, insieme ad esperti italiani, svolgono lavori di disinfezione sanitaria in diverse aree della Lombardia. Inoltre, la Russia ha erogato aiuti umanitari anche agli Stati Uniti, che, secondo le autorità russe, fanno parte dello sforzo del suo paese di far fronte ad altre nazioni di fronte alla pandemia.

“La forza aerospaziale russa prevede di effettuare 11 voli di aerei da trasporto militare che trasporteranno 87 specialisti nella Repubblica di Serbia, inclusi medici militari e virologi dalle unità di protezione radiologica, chimica e biologica, nonché attrezzature mediche speciali, materiale protezione e 16 mezzi militari “, ha detto l’agenzia.

Otto brigate di medici e infermieri sono stati radunati nell’aerodromo militare di Chkálovski, a nord-est di Mosca, così come un gruppo di esperti in radiazioni, protezione chimica e biologica, che viaggeranno in Serbia sugli aerei Ilyushin Il-76.

Il primo di questi aerei è già atterrato alla base aerea di Batajnica, a nord-ovest di Belgrado.

Il ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin ha osservato che l’assistenza russa significa molto per la Serbia.

Anche il primo ministro serbo Ana Brnabich ha espresso il suo apprezzamento.

“Grazie mille alla Federazione Russa! Grazie per non aver lesinato attrezzature o dottori specialisti quando hai bisogno di tutto questo anche per voi stessi”, ha detto.

“Sono convinto che il nostro aiuto sia arrivato in tempo e che contribuirà a cambiare il corso del virus”, ha dichiarato l’ambasciatore russo in Serbia Aleksandr Botsan-Jarchenko.

Oltre alle moderne attrezzature mediche, gli aeromobili trasporteranno in Serbia dispositivi per l’analisi dei agenti patogeni e la disinfezione di edifici, strutture e mezzi di trasporto, insieme alle necessarie scorte di disinfettanti.

Il giorno prima, il presidente della Russia aveva avuto una conversazione telefonica con la sua controparte serba, Aleksandar Vucic, che si era concentrata sulla cooperazione di fronte alla pandemia di COVID-19. I due leader hanno concordato di inviare aiuti umanitari in Serbia per combattere l’infezione. Tale assistenza verrà erogata principalmente attraverso il Ministero della Difesa russo.

Aerei cargo dalla Russia

Ad oggi, il Ministero della Salute serbo ha confermato 1.171 casi di infezione da coronavirus SARS-CoV-2 nel paese dei Balcani, tra cui 31 decessi .

La Russia prevede di produrre 4 milioni di maschere mediche al giorno ad aprile

MOSCA (Sputnik) – La Russia attualmente produce circa 500.000 maschere mediche al giorno e questo aprile ha in programma di aumentare questa cifra a quattro milioni, ha dichiarato il ministro dell’industria e del commercio, Denís Mánturov.

“Ora raggiungiamo un volume di quasi 0,5 milioni di maschere al giorno (…) e al più tardi a metà aprile negli ultimi dieci giorni, insieme all’industria leggera e alle istituzioni del Servizio penitenziario federale russo (FSIN ) Produrremo quasi due milioni di maschere. Calcoliamo: 1,6 milioni più 400.000 e 2 milioni danno 4 milioni di maschere al giorno “, ha detto Mánturov in un programma televisivo.

Tuttavia, il ministro ha riconosciuto che non sarà sufficiente a coprire la domanda esistente.

La domanda di mascherine per il viso in Russia è cresciuta dopo le notizie sulla diffusione globale del coronavirus.

Le forze militari russe specializzate nel contrastare gli attacchi biologici e chimici si sono attivate per portare aiuti a vari paesi. Nota: Questo dimostra che la Russia persegue obiettivi di cooperazione e di aiuti internazionali mentre, in questo stesso periodo, altri paesi (gli USA) si occupano di sanzionare e minacciare interventi militari e bloccare gli aiuti contro paesi considerati “non allineati” come Cuba, Venezuela, Iran.

