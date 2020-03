Conflitto in Siria

La Turchia sta usando Idlib per creare una presenza permanente in Siria: esperto

da Redazione

Le autorità turche cercano di sfruttare la crisi nella provincia di Idlib in Siria per creare una presenza militare turca permanente nella Repubblica araba, lo afferma Andrey Baklanov, vicepresidente del Consiglio di associazione dei diplomatici russi.

“Gli eventi a Idlib hanno rivelato le vere intenzioni di Ankara. Queste intenzioni sono di usare l’unica “possibilità storica” ​​- la crisi e la guerra in Siria – per dispiegare permanentemente il suo contingente militare sul territorio di questo stato “, ha detto l’esperto a TASS.

Il governo turco giustifica la sua politica con la presunta minaccia di infiltrazioni di “militanti curdi”, ma non ha prove concrete di tali eventi, ha affermato Baklanov.

L’esperto ha ricordato che Ankara ha iniziato il potenziamento di infrastrutture ingegneristiche di tre enclavi nel nord della Siria con una superficie totale di 8.000 chilometri quadrati. Inoltre, la Turchia conduce un cosiddetto “sviluppo civile” dei territori siriani: forma organi di governo al di fuori del controllo di Damasco; le scuole iniziano a insegnare la lingua turca.

Militari esercito turco a Idlib

“Ankara non ha alcun interesse a far sì che la situazione in queste enclave sia soggetta allo studio e all’opinione internazionale. A tal fine, con il mantenimento dell ‘”alta tensione” del conflitto su Idlib cerca, tra le altre cose, di distogliere l’attenzione da quanto sta accadendo nella Siria settentrionale “, ha continuato l’analista.

La reazione della Russia

Secondo Baklanov, la Russia si trova in una situazione complicata. Ha ricordato che durante la discussione sull’assistenza militare, Mosca ha affermato che l’assistenza sarebbe stata fornita per combattere il terrorismo e che il Cremlino si sarebbe astenuto dal prendere parte alle “lotte bestiali dei paesi regionali”.

Le azioni turche, “che si coordinano apertamente con i terroristi”, costringono la Russia a “determinare i parametri del suo comportamento militare e politico” in questa situazione altamente pericolosa, afferma l’esperto, aggiungendo che crede che la reazione di Mosca debba essere abbastanza dura.

La politica tattica “flessibile” sul confine occidentale [della Russia] non è riuscita a dimostrarsi. L’avanzamento e l’aumento della NATO della sua attività vicino ai nostri confini sono continuati per tutti questi anni. Non possiamo permettere che le posizioni russe siano “ridotte” anche dal sud “, ha affermato.

La posizione energica e di iniziativa di Mosca sugli affari siriani “con una componente di forza ben calcolata e ottimale” ha portato alla crescita dell’autorità internazionale russa.

“Sarebbe importante continuare questa politica nell’interesse del rafforzamento della nostra sicurezza nazionale”, ha sottolineato.

Fonte: TASS

Traduzione: Sergei Leonov