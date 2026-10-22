La Turchia si insedia in Siria: un tutore senza limiti… e senza condizioni

In una dichiarazione esplicita sul destino della presenza militare turca in Siria, il ministro della Difesa Yaşar Güler ha affermato che le forze del suo Paese rimarranno lì fino alla totale eliminazione della “minaccia terroristica” e alla messa in sicurezza dei confini.

Queste dichiarazioni, che coincidono con l’annuncio dell’imminente visita di Recep Tayyip Erdogan a Damasco, si inseriscono in un contesto di crescente rivalità turco-israeliana per l’influenza. Tel Aviv respinge qualsiasi espansione verso sud da parte di Ankara e ha preso di mira siti militari che la Turchia sostiene siano destinati all’addestramento delle forze del nuovo esercito siriano.

Sul campo, nonostante il discorso abbia ribadito l’impegno per l’unità della Siria, la realtà testimonia la continuazione delle operazioni di “turchizzazione” nel Nord, come ad Azaz, dove la dipendenza da Ankara a livello finanziario, amministrativo e infrastrutturale rimane totale.

Sebbene le istituzioni del governo centrale siano tornate dopo la caduta del vecchio regime, né Damasco né Ankara hanno annunciato un piano per la reintegrazione economica di queste aree. Ankara sembra quindi stia riorganizzando la propria rete di influenza sotto l’egida del suo nuovo rapporto con le autorità di transizione guidate da Ahmed al-Sharaa.

Questa continuazione solleva molti interrogativi, soprattutto perché l’argomentazione sulla sicurezza sta crollando dopo l’accordo raggiunto tra al-Sharaa e le SDF, nonché dopo il ritiro delle truppe di terra americane completato lo scorso aprile.

Tuttavia, la presenza turca sembra orientarsi verso un dispiegamento a lungo termine con il consenso delle nuove autorità siriane, che non hanno richiesto alcun calendario per il ritiro. La visita di Erdogan a Damasco potrebbe quindi sancire un accordo di sicurezza o di difesa, fornendo a questa presenza una nuova copertura legale senza limiti di tempo né un effettivo controllo siriano.

Fonte: Media

Traduzione: Fadi Haddad