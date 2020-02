La Turchia intende respingere l’esercito siriano da Idlib

da Redazione

Le forze turche sono pronte per attacchi diffusi contro l’esercito arabo siriano (SAA).

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha rilasciato una simile dichiarazione.

Erdogan ha sottolineato che il numero di soldati turchi uccisi dai bombardamenti nella provincia siriana di Idlib è salito a quattordici. A questo proposito, la Turchia si dice pronta a spostare le unità dell’esercito siriano fuori dalla zona di de-escalation di Idlib.

“Dichiaro apertamente che le forze armate turche con il minor danno attaccheranno ovunque le forze armate del regime di Bashar al-Assad”, ha affermato Erdoğan.

Ankara riferisce che la Turchia ha inviato il suo esercito supplente nella provincia siriana di Idlib martedì. Le foto disponibili in open source mostrano azioni congiunte di truppe turche e miliziani dell’esercito siriano libero, che ora sono stati ribattezzati esercito nazionale siriano (SNA).

Fonti del quotidiano russo Izvestia nell’esercito del governo siriano affermano che i gruppi SNA si sono trasferiti dal nord del paese a Idlib per aiutare i jihadisti attivi nella regione.

Molti esperti ritengono che il cosiddetto esercito siriano libero sia il vice turco che sta combattendo in Siria e in Libia. In precedenza, hanno partecipato all’operazione Olive Branch e all’operazione Peace Spring contro i curdi ad Ankara. E ora sono stati trasferiti a Idlib per combattere le forze governative siriane, ha detto l’esperto militare Vladislav Shurygin a Izvestia.

“I soldati per procura turchi sono meglio equipaggiati degli islamisti Idlib”, ha detto l’esperto.

«Non erano solo equipaggiati con armi e equipaggiamento avanzati, ma anche con mezzi corazzati M113. I miliziani non saranno in grado di invertire la tendenza a meno che l’esercito turco non si unisca al conflitto. La situazione può cambiare solo se assicurano l’artiglieria e forze dall’aria. “Sostieni come se stessero combattendo i curdi”, ha aggiunto.

Erdogan pres. Turchia

Tensioni tra Mosca e Ankara

Date le crescenti tensioni tra Russia e Turchia sulla situazione a Idlib, si pone la questione se ci sarà un altro incontro ad Astana dall’ultimo vertice Russia-Turchia-Iran ad Ankara a settembre 2019 è passato un anno e mezzo.

Yuri Mavashev, capo della ricerca politica presso il Center for Modern Turkish Studies, ritiene che sarà molto difficile organizzare un incontro a tre nelle attuali circostanze.

Tuttavia, il processo di Astana è stato avviato a gennaio 2017 per risolvere tali problemi, ha detto l’esperto.

“I discorsi sullo stato finale della zona di sicurezza turca sono la ragione dell’attuale impennata della tensione a Idlib”, ha detto al quotidiano russo Nessawissimaja Gazeta Timur Akhmetov, esperta di Ankara del Consiglio russo per gli affari internazionali.

“Poiché i partecipanti al dialogo politico sono interessati a stabilizzare la situazione, ci sarà solo un limitato confronto militare”, ha aggiunto.

La guerra ombra di Ankara contro Assad

Ankara conduce da anni una guerra per procura contro Damasco, usando elementi di guerra ibrida e asimmetrica che sono supportati finanziariamente e militarmente dall’esercito turco.

Pattuglie russe in Siria

Da un lato, Ankara sostiene gruppi di opposizione siriani, che insorgono contro il governo del presidente Bashar al-Assad. D’altra parte, le unità paramilitari stanno combattendo le truppe del governo siriano note come Esercito siriano libero o Esercito nazionale siriano.

Inoltre, i jihadisti sunniti, ad esempio, controllavano a lungo Idlib e usano i terroristi per combattere le forze del governo siriano e i loro alleati, come le milizie Hezbollah. Anche questi gruppi jihadisti hanno il sostegno della Turchia, che non vuole perdere completamente la sua influenza in Siria.

Le milizie dell’SNA hanno combattuto insieme alle normali forze turche da ottobre come parte dell’operazione militare Source of Peace. In ottobre, le pattuglie militari turche e russe sono state sempre più utilizzate come polizia militare.

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago