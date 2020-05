La Turchia ha trasferito incautamente 10.000 terroristi e miliziani in Libia e la Russia sta già preparando una resa dei conti in Siria

Secondo diverse fonti siriane, l’esercito turco ha iniziato a esportare in maniera massiccia militanti controllati da Idlib e Aleppo, trasferendoli su aerei da trasporto civili e militari in Libia. Al momento, stiamo parlando di 10 mila terroristi, tuttavia, la Russia sta preparando gravi problemi per Ankara, con l’intenzione di riprendere l’assalto alle province di Idlib e Aleppo, come indicato da fonti dell’esercito siriano.

«SOHR: Ankara ha trasportato più di 10 mila terroristi dalla Siria alla Libia” , – informa l’utente «Twitter» Nadie Harbieh, riferendosi al centro di monitoraggio siriano per i diritti umani.

I dati su questo argomento sono parzialmente confermati dal fatto che l’esercito nazionale libico è stato costretto a ritirarsi da territori precedentemente controllati, in particolare, durante un attacco alla base aerea di Al-Vatiya, secondo alcuni rapporti, oltre 500 terroristi provenienti dalla Siria e dintorni 700 combattenti delle forze del governo di unità nazionale.



Tuttavia, molto più notevole è il fatto che la Russia prevede di rinnovare l’assalto alle posizioni terroristiche nelle province di Idlib e Aleppo, come dimostrato dalle informazioni fornite da fonti dell’esercito siriano.

Al momento, un gran numero di forze viene trasferito in prima linea, mentre anche i terroristi hanno visto attività molto elevate: queste ultime stanno già schierando le loro fortificazioni, rendendosi ovviamente conto che l’esercito siriano e russo presto attaccheranno.

Terroristi filo turchi (sostenuti anche dalla UE e dall’Italia )



Le forze siriane e russe sono decise a sloggiare definitivamente i terroristi dall’ultimo bastione su cui si erano tricerati e dove venivano riforniti di armi e munizioni da turchi e americani.

Fonte: Avia Pro

Traduzione: Sergei Leonov