Conflitto in Siria

LA TURCHIA HA RICHIESTO AI SUOI MILIZIANI DI RESISTERE AGLI ATTACCHI SU IDLIB, PROMETTENDO UN MAGGIORE SUPPORTO

da Redazione

I funzionari dell’intelligence turca hanno chiesto ai loro delegati terroristi in Siria di resistere agli attacchi siriani e russi alla Grande Idlib, durante un recente incontro ad Ankara, secondo quanto riferito da Enab Baladi il 24 gennaio, citando due fonti militari dell’opposizione.

Una delle fonti, un comandante del Fronte nazionale per la liberazione (NFL), ha detto all’opposizione che l’incontro, a cui hanno partecipato i comandanti della NFL e dell’Esercito nazionale siriano (SNA), si è svolto il 23 gennaio.

Secondo una seconda fonte, Hakan Fidan, capo della National Intelligence Organization turca ha partecipato alla riunione, che ha anche assistito a una chiamata del presidente Recep Tayyip Erdogan.

“Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ringraziato l’SNA per aver partecipato all’operazione Peace Spring ad est dell’Eufrate e ha sottolineato che il sostegno alle fazioni di Idlib continuerà e che non saranno abbandonate”, afferma Enab Baladi citando una delle fonti .

Durante l’incontro di Ankara, i funzionari turchi hanno promesso di consegnare più armi ai militanti di Idlib e hanno parlato di “sorprese”.

All’inizio di questo mese, diverse fonti dell’opposizione hanno riferito di un incontro simile, durante il quale Ankara ha promesso alle fazioni di Idlib un supporto militare e persino aiuto dagli Stati Uniti. In seguito, alcune fonti hanno affermato che i miliziani hanno ricevuto un nuovo lotto di missili TOW fabbricati negli Stati Uniti.

Il nuovo incontro conferma che la Turchia è ancora determinata a sostenere le fazioni nella Greater Idlib. Nell’ultimo anno, queste fazioni hanno migliorato i loro legami con i gruppi affiliati ad al-Qaeda che vagano per la regione e si sono rifiutati di attuare qualsiasi accordo della Turchia con la Russia.

Combattente dell’Esercito siriano su Idlib



L’ESERCITO SIRIANO RESPINGE IL PRESUNTO ATTACCO ALLE SUE POSIZIONI NEL SUD-EST DI IDLIB: SANA



L’esercito arabo siriano (SAA) ha respinto il 24 gennaio un attacco su larga scala alle sue posizioni nel sud-est di Idlib , secondo la Syrian Arab News Agency (SANA).

L’agenzia di stampa statale ha affermato che l’esercito ha riconquistato la città di Samka dopo aver respinto l’attacco, che sarebbe stato lanciato il giorno prima.

“Le unità dell’esercito stanno continuando le loro operazioni sull’asse di al-Tah e Abu Jurif per liberarle dai gruppi terroristi”, ha detto il reporter della SANA.

Secondo il Centro di riconciliazione russo, oltre 600 militanti hanno partecipato al presunto attacco su vasta scala , che ha causato la morte di almeno 40 membri del servizio siriano.

Entrambe le fonti filo-governative e dell’opposizione avevano smentito le affermazioni della Siria e della Russia, con attivisti locali che non avevano riferito di scontri mai avvenuti nel sud-est di Idlib. Nessun soldato o ufficiale siriano è stato segnalato come ucciso o ferito nella regione.

I motivi alla base di queste affermazioni non sono chiari. La Russia e la Siria potrebbero preparare l’opinione pubblica a un’operazione su terra su larga scala nella Grande Idlib o semplicemente tentare di distogliere l’attenzione del pubblico da altri sviluppi.

Fonte: South Front https://southfront.org/syrian-army-repels-alleged-attack-on-its-positions-in-southeast-idlib-sana/

Traduzione: Luciano Lago