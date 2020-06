La Turchia ha ingannato la Russia ed ha lanciato un attacco contro le forze siriane

da Redazione

La Turchia ha violato gli accordi con la Russia sulla Siria.

Ankara ha lanciato un’invasione militare della Siria ed ha attaccato aree dove sono presenti grandi forze siriane nelle province di Idlib e Aleppo, violando gli accordi con Mosca per creare una zona di de-escalation in questa regione.

L’attacco è stato effettuato usando artiglieria pesante, presumibilmente proprio quelle che sono state trasferite in Siria pochi giorni fa, mentre le informazioni sui feriti e sui morti sono molto vaghe – secondo fonti pro-turche, stiamo parlando di 10 truppe SAA morte, mentre le fonti libanesi come L’agenzia di stampa Al-Masdar News riporta l’assenza di morti e feriti.

“Sabato mattina, l’esercito turco ha lanciato un nuovo attacco contro l’Esercito arabo siriano (SAA), dirigendo attacchi a posizioni in una parte della provincia di Aleppo. Secondo i rapporti, l’esercito turco ha lanciato un attacco non provocato alle posizioni dell’esercito siriano nella parte occidentale di Aleppo, causando alcuni danni materiali, ma nessuno è rimasto ferito.

A quanto pare, l’attacco è durato solo per un breve periodo di tempo e si basava principalmente su attacchi di artiglieria nell’area vicino al confine turco. Allo stesso tempo, l’esercito arabo siriano e i militanti sostenuti dalla Turchia si sono scambiati attacchi lungo il fronte di Jabal al-Zawiya nel sud di Aleppo sabato, provocando vittime per entrambe le parti. Un recente scoppio di violenza nella Siria nordoccidentale è stato il risultato di un incidente all’inizio di questo mese,- riporta “AMN”.

Forze turche in Siria

La parte russa non ha ancora commentato l’attacco dell’esercito siriano da parte della Turchia, tuttavia, è stato precedentemente riferito che tutti gli attuali accordi tra Ankara e Mosca potrebbero essere infranti, poiché la Turchia non ha rispettato alcun punto degli accordi raggiunti, mentre i terroristi attaccano attivamente la posizione delle SAA.

Fonte: Avia Pro

Traduzione: Sergei Leonov