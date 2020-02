La Turchia ha annunciato il blocco dell’accesso delle navi russe al Bosforo e ai Dardanelli

da Redazione

La Turchia blocca le navi da guerra russe dall’accesso alla Siria. Sempre più gravi le tensioni fra Russia e Turchia.

La Turchia ha annunciato la chiusura del passaggio attraverso il Bosforo e i Dardanelli verso tutte le navi da guerra in relazione agli attacchi contro l’esercito turco nel territorio della Repubblica araba. Inoltre, è stato introdotto un ritardo forzato temporaneo per l’inserimento dei sistemi di difesa aerea russi S-400, il che indica un grave aggravamento della situazione in Siria.

Come risulta dai dati forniti dai media turchi, la chiusura del passaggio interesserà non solo le navi militari, ma anche quelle civili, ma ci sono prove che il divieto si applica solo alle navi russe.

Navi russe

“La Turchia sta valutando la possibilità di bloccare il Bosforo e i Dardanelli per il passaggio delle navi da guerra in risposta all’aggravarsi della situazione a Idlib, scrive Interfax venerdì 28 febbraio. Si noti che la decisione di bloccare gli stretti può essere presa sulla base degli articoli 20 e 21 della Convenzione di Montreux del 1936 sul regime degli stretti, che conferiscono ad Ankara questo diritto nel caso in cui la Turchia si consideri “a rischio di imminente pericolo militare”.

Inoltre, è stato riferito che la parte turca potrebbe posticipare lo spiegamento dell’S-400, che era stato precedentemente programmato per aprile. Allo stesso tempo, il rappresentante della flotta russa del Mar Nero Alexei Rulev ha affermato che due fregate: l’ammiraglio Makarov e l’ammiraglio Grigorovich con missili da crociera Calibre-NK passano il Bosforo turco e i Dardanelli in direzione del Mar Mediterraneo ”- rapporti pubblicazione “Corrispondente”.

A questo proposito, la questione del rinvio dello spiegamento degli S-400 russi in Turchia non è nota, ma gli esperti sostengono che Ankara considera tali misure come una risposta della Russia, che tuttavia non ha ricevuto alcun chiarimento.

http://avia-pro.it/news/turciya-obyavila-o-blokirvoanii-rossiykim-korablyam-dosutpa-v-prolivy-bosfor-i-dardanelly

Fonte: Avia Pro

Traduzione: Sergei Leonov