La Turchia e i terroristi sotto il suo controllo hanno subito enormi perdite a causa degli attacchi della Russia e dell’esercito siriano.

da Redazione

Dopo che la Turchia non ha rispettato una singola clausola dell’accordo con la Russia sulla Siria per un anno e ha continuato a fornire armi ai terroristi sotto il suo controllo e ad attaccare le posizioni dell’esercito siriano, la Russia ha iniziato a punire severamente Ankara, distruggendo le posizioni dei militanti. , luoghi di trasporto illegale di petrolio attraverso il confine turco e attrezzature militari turche.

Tali azioni da parte dell’esercito russo hanno causato l’ira delle autorità turche e questo ha portato il governo di Ankara a convocare l’ambasciatore russo per una protesta.

Il ministero degli Esteri turco ha infatti convocato l’ambasciatore russo nel Paese ed ha espresso preoccupazione per le crescenti tensioni nella provincia siriana nelle ultime settimane. Allo stesso tempo, le stesse preoccupazioni sono state espresse all’addetto militare russo in Turchia.

Secondo le autorità turche, la maggiore frequenza dei bombardamenti dell’esercito siriano e degli attacchi aerei delle forze aerospaziali russe nella zona di de-escalation violano l’accordo tra Russia e Turchia e destabilizzano la regione. Una settimana fa sono state fatte richieste per fermare i bombardamenti dal ministero della Difesa turco.

Il motivo per rivolgersi alla Russia sono stati i ripetuti bombardamenti del distretto di Al Hamran, dove i camion che trasportavano petrolio rubato dalla Siria sono stati distrutti all’inizio di marzo.

Aerei Russi all’Attacco

Va notato che l’obiettivo principale degli attacchi dell’esercito siriano e della Russia era impedire una nuova offensiva di terroristi filo-turchi, per la quale Ankara si stava preparando. In particolare, durante l’ultimo attacco delle forze aerospaziali russe, diversi veicoli corazzati turchi sono stati distrutti in un hangar.

Gli esperti notano che se la Turchia continuerà a ignorare gli accordi, l’esercito russo e siriano sarà pronto all’offensiva per ripulire Idlib e altre province nelle aree nord e nord-ovest della repubblica araba.

Fonte: Al Manar

Traduzione: L.Lago