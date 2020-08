La Turchia di Erdogn minaccia la Grecia e Cipro mentre Bruxelles si gira dall’altra parte

da Redazione

Grecia e Cipro chiedono aiuto all’Unione Europea per la disputa sulle risorse del Mediterraneo con la Turchia, ma Bruxelles mostra una mancanza di spina dorsale, come sempre.

Una disputa sul diritto di sfruttare le acque territoriali nel Mediterraneo è diventata dura dopo che la Turchia ha respinto gli sforzi guidati dalla Germania per riconquistare la fiducia. Ora Grecia e Cipro chiedono aiuto all’Unione Europea (UE).

Mentre Grecia e Cipro affrontano un problema delle dimensioni della Turchia su chi può o non può sfruttare le risorse di petrolio e gas del Mediterraneo orientale, se vogliono un aiuto per risolvere il problema, non si sa da dove possa venire.

Una dichiarazione dell’UE dopo che la Turchia ha inviato una nave di ricerca per condurre test sismici nelle acque contese intorno all’isola greca di Kastellorizo ​​potrebbe aver spinto Atene a convocare una riunione di emergenza dei ministri degli esteri questa settimana, ma alla fine mostrerà la mancanza di spina dorsale che il blocco dimostra quando ha a che fare con il suo vicino turco canaglia.

Il portavoce per gli affari esteri della Commissione europea ha definito gli eventi “estremamente preoccupanti”, ma poi si sono indeboliti come un tè freddo e al latte.

“Quello che devi fare è impegnarti a risolvere tutti i problemi aperti in conformità con i principi delle relazioni di buon vicinato, del diritto internazionale e dell’impegno positivo”, ha affermato Peter Stano.

È improbabile che ciò abbia un grande effetto sul presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che è pienamente consapevole delle rivendicazioni territoriali della Grecia e di Cipro sulle acque circostanti le loro isole, ma interpreta tali affermazioni in modo molto diverso.

“Non possiamo permettere [alle nazioni] di ignorare un grande paese come la Turchia e cercare di imprigionarci sulle nostre coste”, ha detto lunedì.

Erdogan vuole sfruttare i mari della Grecia e di Cipro

Guarda una qualsiasi mappa della regione e vedrai da dove proviene. La Zona Economica Esclusiva garantisce alle nazioni la sovranità sui mari fino a 370 km dalla loro costa.

Con così tante isole nel Mar Egeo in vista della Turchia continentale, i greci sono in costante disputa con il loro vicino, contando sul buon senso e sull’interesse reciproco per raggiungere un accordo. Ma quando la Turchia arriva alla conclusione che i colloqui non stanno andando da nessuna parte, semplicemente si disconnette e va per la sua strada.

Un accordo che ha firmato con il governo sostenuto dalle Nazioni Unite a Tripoli lo scorso anno ha diviso le acque tra la Turchia e la travagliata nazione nordafricana, ignorando l’esistenza dell’isola greca di Creta, che si trova al centro dell’area.

È questo tipo di comportamento che disturba Bruxelles, ma allo stesso tempo è praticamente impotente a fare qualsiasi cosa per far giocare Ankara in modo corretto. Le minacce contro la Turchia generalmente non equivalgono a nulla.

Quando Erdogan ritiene che l’UE sia irragionevole, e questo è il più delle volte, solleva il ricatto di aprire le frontiere della Turchia all’UE e incoraggiare un’ondata di immigrati dalle regioni devastate dalla guerra dell’Iraq e della Siria per raggiungere l’Unione europea, capitali a sua scelta. È una tattica semplice ma funziona sempre.

Ha funzionato per la prima volta nel 2016, quando era turbato per la cessazione dei colloqui di adesione all’UE, e ha adottato lo stesso approccio nel febbraio di quest’anno, di fronte alla pressione interna del grande volume di migranti in arrivo in Turchia e Sentiva che Bruxelles non stava prestando abbastanza attenzione, o denaro, per il suo aiuto.

E, naturalmente, ha funzionato nell’ottobre dello scorso anno, quando ha cercato di evitare la condanna per le sue incursioni nella Siria settentrionale controllata dai curdi. Dopo quella mossa contro Damasco, il presidente non avrebbe potuto rendere più chiaro il suo disprezzo per l’autorità di Bruxelles.

Il suo commento all’epoca era: “Hey, UE! Svegliatevi. Ripeto: se cerchi di inquadrare la nostra operazione lì come un’invasione, il nostro compito è semplice: ti apriremo le porte e ti invieremo 3,6 milioni di migranti ”.

La risposta a quella dall’UE? Qualche sopracciglio inarcato a Bruxelles, qualche clic di lingue e … niente di fatto.

E questo nonostante le azioni di Erdogan in più occasioni siano state definite “inaccettabili” dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, quando è stato detto loro che “le minacce non servono”. e l’ex commissario europeo per la migrazione, Margaritis Schinas, ha avvertito che nessuno può “ricattare o intimidire l’UE”. Nessuno, cioè, tranne il presidente Recep Tayip Erdogan.

Questo perchè Grecia e Cipro possano lanciare l’allarme quanto vogliono nei corridoi del potere, mentre cercano alleati forti e potenti per lottare per il loro diritto di sfruttare petrolio e gas nel Mediterraneo orientale. Ma ci vorrà qualcuno pronto a resistere a Erdogan, qualcuno che ascolta, se vogliono raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente a questa crescente controversia.

Quando la Germania ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’UE, ha promesso di familiarizzare con le relazioni con la Turchia. È vero, è riuscito a negoziare un breve periodo di calma, ma che si è concluso bruscamente la scorsa settimana, in seguito alla firma di un accordo marittimo tra Grecia ed Egitto che Ankara ha detto dimostrava che non ci si poteva fidare di Atene.

La Turchia ha immediatamente organizzato ulteriori studi sull’area contesa e ha annunciato che avrebbe rilasciato licenze turche di esplorazione e perforazione sismica entro la fine del mese. Anche la pressione è aumentata, con diversi funzionari governativi che hanno twittato le immagini dei caccia e delle navi da guerra della loro nazione schierati in mare.

“Ogni goccia della nostra patria azzurra è sacra”, ha twittato uno, dando una chiara indicazione del cambiamento di umore.

Questo non è un buon segno per la Germania, poiché cerca di soddisfare la sua ambizione di ristabilire i legami tra Bruxelles e Ankara, quando le possibilità di successo sembrano essere letteralmente in alto mare mare.

Nota: La UE si dimostra impotente e del tutto incapace di far pesare la sua presenza. D’altra parte non si può pretendere che una costruzione burocratica come quella della UE abbia altre funzioni se non quelle di gestire gli interessi delle oligarchie economiche e delle lobby che la controllano.

Fonte: RT News

Traduzione e nota: Luciano Lago