La Turchia determianta a intervenire in Libia e trasferisce centinaia di mercenari dalla Siria

da Redazione

Apparentemente la Turchia ha trovato un espediente abbastanza conveniente da sbarazzarsi degli elementi più violenti tra i tre milioni di rifugiati siriani ricevuti sul suo territorio: inviarli in Tripolitania dove saranno sia ausiliari che primi combattenti nella prima linea a sostegno degli operatori Forze speciali turche.

I rapporti dei media suggeriscono la presenza di poco più di 500 combattenti siriani a Tripoli mentre la Turchia sembra determinata a intervenire militarmente in Libia su espressa richiesta del governo di unità nazionale di Fayez al-Sarraj.

Per il momento la maggior parte dei combattenti o mercenari siriani e di varie nazionalità, trasportati dai Turchi in Libia, appartengono o dicono di appartenere all’Esercito siriano libero o all’ASL, una milizia ribelle siriana praticamente annientata dalle forze armate siriane e dalle forze aerospaziali russe durante l’attuale conflitto in Siria.

In altre parole, un paese della NATO utilizza le risorse aeree e marittime della più grande alleanza militare del mondo per trasportare mercenari considerati “terroristi” dal teatro delle operazioni dal nord della Siria al campo di battaglia attorno a Tripoli in Libia occidentale (ma non era la NATO che doveva combattere il terrorismo?).

È un po ‘un remake di quello che è successo nel nord della Siria.

Da Aleppo a Tripoli, il foraggio per i cannoni è sempre lo stesso

Sul terreno, questi nuovi mercenari affermano di essere venuti per “difendere l’Islam” in Libia e di aver combattuto contro le forze e le milizie che sostengono il maresciallo Khalifa Haftar che hanno cercato di assaltare la capitale libica per mesi. Si dice che l’esercito nazionale libico (LNA) sia supportato da combattenti del gruppo privato Wagner e mercenari francesi ed egiziani. Decine di elementi del gruppo Wagner sono morti negli scontri intorno a Tripoli.

Drone ditrutto in Libia

La Turchia sembra determinata a intervenire in Libia e l’uso di mercenari siriani in prima linea potrebbe rivelarsi una strategia redditizia in grado di ridurre al minimo possibili vittime nella forza di reazione rapida turca e mantenere lo slancio di fronte alle forze avverse della Cirenaica, che potrebbe beneficiare del sostegno greco in aggiunta al sostegno fornito tra l’altro da Francia, Egitto e Emirati Arabi Uniti.

Il cerchio è completo: nel 2012 il consolato americano a Bengasi in Cirenaica è servito da punto di transito per armi e mercenari inviati dalla CIA in Siria attraverso la Turchia meridionale per seminare il caos in Siria e cercare di accelerare il cambiamento regime di Damasco. Nel 2019 e nel 2020, il “Grand Turk” restituisce il meccanismo, quello messo in atto dalla NATO in Siria, e lo utilizza a suo vantaggio in Libia e invia i ribelli siriani in guerra in Libia per salvare le linee di approvvigionamento di greggio a prezzi molto ridotti ma soprattutto per inaugurare con grande clamore la nuova strategia turca in Nord Africa.



Sopra i locali dell’ex consolato americano a Bengasi, attaccati e presi d’assalto l’11 settembre 2012 causando la morte dell’ambasciatore americano e di quattro militari della Marina, i responsabili erano rimasti top secret.

Alla vigilia del primo giorno dell’anno 2020, la NATO è in procinto di implodere in Libia, il paese in cui questa alleanza è intervenuta nel 2011 per produrre un cambio di regime che ha portato a un crollo dello stato e della sicurezza che comprende anche il Mediterraneo centrale rispetto al Sahel.

Quattro paesi della NATO si trovano in opposizione in Libia: oltre alla Grecia e alla Turchia, il conflitto libico porterà probabilmente a uno scontro militare diretto tra le forze speciali francesi e italiane, in particolare intorno ai siti di produzione di petrolio e ai terminal . L’Italia sostiene davvero il governo di Tripoli mentre la Francia sostiene Haftar e il governo non riconosciuto di Tobrouk.

Questa particolare configurazione è unica e senza precedenti dal 1945.

La NATO e il concetto stesso di difesa comune europea, che non sono mai esistiti, sono le ultime vittime collaterali del pantano libico e dell’attivismo turco sostenuto da Washington. Da notare anche l’assoluto disprezzo della Turchia per i paesi nelle immediate vicinanze della Libia, una conseguenza logica della loro inerzia durante la guerra in Libia nel 2011 e della loro incapacità di fermare il caos che si insediò proprio in questo paese. ricco dall’Africa.

Fonte: Strategika 51 – https://strategika51.org/2019/12/31/libye-ankara-determinee-a-intervenir-en-libye-en-y-envoyant-des-centaines-de-rebelles-syriens-a-tripoli/

Traduzione: Luciano Lago