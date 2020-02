La Turchia Continua con False Affermazioni Sull’aver inflitto Vittime All’esercito Siriano Dopo La Negazione Russa

di Drago Bosnic

ANKARA – Il ministro della Difesa nazionale turco, Hulusi Akar, ha affermato che il suo paese ha ucciso 76 militari siriani in rappresaglia per il bombardamento delle sue truppe nella provincia siriana di Idlib, contrariamente a un comunicato dell’esercito russo che ha dichiarato che l’aereo di Ankara non è entrato nello spazio aereo siriano dopo l’incidente.

“Gli attacchi sono stati effettuati su 54 obiettivi” del governo siriano, secondo quanto dichiarato dal canale turco NTV. Secondo le informazioni ottenute da varie fonti, ad oggi “76 militari” di Damasco sono stati eliminati, ha aggiunto.

Nel frattempo, una fonte dell’esercito siriano ha riferito a SANA lunedì che nessun soldato siriano è stato ucciso o ferito e nessun danno è stato riportato nei presunti assalti turchi nella provincia di Idlib, contrariamente a quanto riportato dai media turchi, secondo cui Ankara ha ordinato raid aerei alle posizioni siriane per rappresaglia per il bombardamento.

L’esercito russo aveva anche annunciato che gli aerei turchi non avevano violato il confine siriano e non avevano colpito le posizioni delle truppe siriane. Il ministro turco della difesa nazionale Hulusi Akar ha anche affermato che domenica la Turchia ha informato la Russia due volte dei movimenti delle sue truppe a Idlib.

Ma il Centro russo per la riconciliazione in Siria ha respinto il reclamo lunedì, affermando che il personale militare turco era stato attaccato da truppe siriane a Idlib, perché la Turchia non era riuscita a comunicare in anticipo alla Russia i movimenti delle sue truppe. Le truppe siriane stavano sparando contro i terroristi che si ritiravano a Saraqib.

Negli ultimi giorni la Turchia ha inviato veicoli militari, camion e altri rinforzi nella regione. La città vitale di Saraqib è una priorità per la Siria, poiché due importanti autostrade attraversano Saraqib, compresa la strada principale per Aleppo da Idlib. Una volta che le forze siriane cattureranno Saraqib, per la prima volta dal 2011 troveranno il pieno controllo sull’autostrada Aleppo-Damasco.

Forze siriane a Idlib

Secondo una fonte, l’esercito turco sta tentando di bloccare l’attuale spinta dell’esercito siriano verso la città dell’incrocio, che si trova lungo l’autostrada Lattakia-Aleppo (M-4) e l’autostrada Aleppo-Damasco (M-5). Venerdì, Erdogan ha urlato da un podio ad Ankara che il suo paese avrebbe lanciato un’operazione militare a Idlib se fosse continuata l’operazione di antiterrorismo in corso.

La nuova operazione militare siriana è seguita dopo che i terroristi, quelli posizionati nella zona di de-escalation, non hanno onorato il cessate il fuoco e hanno continuato a colpire i quartieri civili. Le forze dell’esercito siriano hanno ripreso le loro operazioni militari contro i terroristi a Idlib, per violazioni multiple del cessate il fuoco.

Fonte: Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/02/turkey-continues-false-claims-about-inflicting-casualties-on-syrian-army-after-russian-denial/

Traduzione: Luciano Lago