La Turchia attacca con missili le aree residenziali nel nord di Aleppo, in Siria

La Turchia e i suoi mercenari riprendono gli attacchi nelle aree che occupano nel nord della provincia siriana di Aleppo, prendendo di mira anche le abitazioni dei civili.

Le forze di occupazione turche e i loro mercenari terroristi hanno attaccato con diversi missili i villaggi di Maraanaz e Ain Digna, nella provincia di Aleppo, nella Siria nord-occidentale, provocando danni materiali a case e terreni agricoli, secondo quanto riferito lunedì da fonti locali dello stato siriano, agenzia SANA .

Le stesse fonti hanno invece precisato che due bambini hanno perso la vita nell’esplosione di una bomba nel villaggio di Al-Halwanji, alla periferia nord della città di Aleppo, capoluogo dell’omonima provincia, occupata dai turchi. . .

Inoltre, due donne e due bambini sono morti sabato nell’esplosione di un’autobomba nella città di Manbij, sempre nel nord di Aleppo, dove sono schierate le milizie delle cosiddette Forze Democratiche Siriane (SDF), sostenute dalle truppe di occupazione statunitensi e considerati da Ankara come “terroristi”.

Senza l’autorizzazione di Damasco, la Turchia ha schierato soldati in vari punti delle zone settentrionali della Siria, occupando così quest’area con il pretesto di combattere le milizie curde, che considera terroristiche, mentre alcuni rapporti rivelano il coinvolgimento di Ankara e delle milizie alleate in il furto di petrolio siriano.

Il governo siriano, presieduto da Bashar al-Assad, ha denunciato come illegale la presenza militare della Turchia nel suo Paese e ha accusato Ankara di sostenere i terroristi e di rubare le risorse naturali e i beni pubblici del Paese arabo.

In questo stesso contesto, il ministro degli Esteri siriano, Faisal al-Miqdad, ha respinto a settembre qualsiasi interferenza straniera negli affari interni della Siria e ha esortato Washington e Ankara a porre fine all’occupazione del territorio siriano e a desistere dalle loro violazioni della sovranità siriana. .

Convoglio militare Esercito siriano

Le operazioni dell’esercito russo e siriano lasciano decine di terroristi morti

Gli attacchi dell’aviazione russa contro postazioni terroristiche in Siria hanno provocato la morte di decine di membri del gruppo Takfiri ISIS (Daesh, in arabo).

Gli aerei da combattimento russi hanno bombardato un magazzino di armi dell’Isis e un laboratorio di produzione di ordigni esplosivi nella provincia di Aleppo (nord-ovest), uccidendo 37 membri Daesh, ha riferito martedì l’agenzia iraniana Fars, citando fonti siriane affidabili.

“Durante il mese di ottobre, l’aviazione russa ha bombardato 32 volte le posizioni dell’Isis a Palmira; negli attacchi sono stati uccisi 16 membri di Daesh e sono stati distrutti 10 veicoli corazzati della banda Takfiri”, riferisce Abdel Rahman, direttore dell’OSDH.

Circa 23 persone sono morte questo martedì in attacchi aerei nella città di Al-Raqa, nel nord-ovest della Siria, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH) dell’opposizione, anche se non specifica se gli aerei appartenessero all’esercito siriano o alla Russia. . .

A sua volta, Rami Abdel Rahman, direttore dell’OSDH, ha dichiarato che i caccia russi hanno effettuato 32 voli contro le fortificazioni Daesh nella storica città di Palmyra, nella Siria centrale, e hanno ucciso 16 membri della banda estremista.

“Durante il mese di ottobre, l’aviazione russa ha bombardato le posizioni dell’Isis a Palmira 32 volte; 16 membri Daesh sono stati uccisi negli attacchi e 10 veicoli corazzati della banda Takfiri sono stati distrutti”, ha detto Abdel Rahman.

In precedenza, il capo della direzione delle operazioni principali dello stato maggiore delle forze armate russe, il colonnello generale Andrei Kartapolov, ha confermato che gli aerei da guerra russi hanno bombardato più di 2.000 obiettivi terroristici dall’inizio delle loro operazioni aeree in Siria.

D’altra parte, il gruppo Takfiri Daesh ha annunciato lo stesso giorno che 42 dei suoi membri hanno perso la vita in scontri con l’esercito siriano nella parte meridionale della provincia di Aleppo.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago