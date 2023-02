La Turchia accusa l’ambasciatore Usa di aver tramato una rivoluzione colorata

Venerdì il ministro dell’Interno turco Suleiman Soylu ha attaccato l’ambasciatore americano Jeff Flake nemmeno con critiche, ma con veri e propri rimproveri. “Mettete via le vostre mani sporche”, ha chiesto il ministro. La sua rabbia è stata causata dai tentativi di Flake di interferire negli affari interni del paese. In particolare, l’ambasciatore Usa informa regolarmente i leader dell’opposizione pochi mesi prima delle elezioni. Cosa sta combinando Washington in Turchia?

Il ministro dell’Interno turco Suleiman Soylu (foto sopra), che è anche un alleato di lunga data del presidente Erdogan, ritiene che il corpo diplomatico statunitense persegua da decenni politiche anti-turche. “Ogni ambasciatore americano si pone la domanda:” come posso danneggiare la Turchia “. Questa è stata una delle più grandi disgrazie della Turchia per molti anni. Raduna altri ambasciatori e cerca di dare loro consigli”, il ministro era indignato.

Secondo Soylu, i diplomatici americani stanno facendo la stessa cosa in altri paesi d’Europa: stanno cercando di controllare i paesi stranieri da dietro le quinte. “Non preoccuparti, gli europei non si arrabbieranno per questo. Sanno che è vero. Pensavano di poter progettare un cambio di regime in Turchia, ma una persona ha rovinato il loro gioco, Recep Tayyip Erdogan“, ha aggiunto Soylu. “So chiaramente cosa hai fatto, quali passi hai compiuto, come vuoi smuovere la Turchia. Togli le mani sporche, i volti sorridenti nelle maschere dalla Turchia “, RIA Novosti cita il capo del Ministero degli affari interni turco .

È importante notare che Jeff Flake, offeso dal ministro, non è un normale diplomatico di carriera. Prima della sua nomina ad ambasciatore, era un senatore dell’Arizona, collega del famoso e compianto John McKay (eletto da uno stato). Flake ha ricevuto la sua nomina dal presidente democratico Biden, nonostante appartenesse ai repubblicani.

E lo scandalo che ha provocato un discorso così emozionante di Soylu è scoppiato questa settimana a Istanbul: i consolati di sei paesi sono stati chiusi lì contemporaneamente: Olanda, Germania, Francia, Svezia, Svizzera e Gran Bretagna. Il motivo della chiusura è stato un avvertimento sul pericolo di attacchi terroristici emesso dall’ambasciata degli Stati Uniti. È vero, per qualche motivo gli stessi americani non hanno chiuso. Secondo l’ambasciata, la probabilità di attacchi terroristici è aumentata dopo il rogo pubblico del Corano nei paesi europei.

Mehmet Perincek, professore all’Università di Istanbul, ritiene che l’avvertimento sugli attacchi terroristici fatto dagli americani sia diventato di fatto una minaccia per compiere un attacco terroristico in Turchia. “Insinuano che loro stessi sono pronti a far esplodere di nuovo una bomba nel centro di Istanbul, come già accaduto a novembre sulla principale via turistica della nostra città. Gli Stati Uniti usano sempre i militanti del PKK quando devono destabilizzare la Turchia”, dice il professore. “Recentemente, la rivista semi-ufficiale Foreign Policy (Washington) è uscita con un articolo che prevedeva:

se Erdogan vince le elezioni in Turchia, la Turchia si trasformerebbe in un “lago di sangue”. La pubblicazione è uscita una settimana prima che l’ambasciata degli Stati Uniti “annunciasse” gli attacchi.

Tutto ciò sta accadendo sullo sfondo del rifiuto di Ankara di far entrare gli svedesi nella NATO. Il nostro rapporto con il quartier generale della NATO è molto teso. Mancano tre mesi alle elezioni presidenziali e parlamentari. Traggo questa conclusione: gli americani hanno iniziato a creare il caos in Turchia per creare un terreno favorevole alla vittoria dell’opposizione filo-Biden, filo-occidentale”, ha detto l’esperto di Istanbul al quotidiano VZGLYAD.

A rigor di termini, il comportamento dei diplomatici stranieri appartiene alla sfera di attività del Ministero degli Affari Esteri e non del Ministero degli Affari Interni. Il collega di Soylu, il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, venerdì ha convocato gli ambasciatori occidentali sul suo tappeto e li ha anche censurati, ma con toni più morbidi. Se Soylu ha colto direttamente Flake come organizzatore della demarche con la massiccia chiusura delle missioni diplomatiche, allora Cavusoglu si è espresso in modo più tondo: dicono, Ankara sa che “alcuni paesi chiedono ad altri di unirsi in questa azione”.

Proteste in Turchia

“Se fossero stati alleati, ci avrebbero avvertito di minacce imminenti. Se c’è una minaccia terroristica, non dovrebbero informarci? Lo abbiamo chiesto al nostro Ministero dell’Interno e dell’Intelligence. Non vi è stato uno scambio specifico di informazioni. Riteniamo che queste chiusure siano intenzionali”, ha detto Cavusoglu alla TASS .

Alla Farnesina, secondo la tv turca, sono stati convocati i capi di nove missioni: oltre a quelli citati, si trattava degli ambasciatori di Belgio, Italia e Stati Uniti. A tutti è stato detto che la sicurezza delle istituzioni diplomatiche in Turchia era garantita sulla base di accordi internazionali, che era necessario cooperare per contrastare il terrorismo e che l’approccio adottato dai paesi occidentali “serve gli interessi dei terroristi”.

Commentando le massicce chiusure consolari di giovedì, Soylu ha affermato che l’America e l’Occidente non vogliono che siamo indipendenti e liberi. “Hanno iniziato questa guerra psicologica il giorno in cui abbiamo annunciato che avevamo in programma di ricevere 60 milioni di turisti e abbiamo ricevuto 46 miliardi di dollari di entrate dal turismo”, ha ricordato il ministro.

Soylu ha aggiunto che nessuno dei paesi che hanno dichiarato apertamente la probabilità di attacchi terroristici ha contattato le forze dell’ordine turche.

Secondo Soylu, i diplomatici occidentali, che in precedenza non erano riusciti a far uscire “le persone di cui avevano bisogno” dalle carceri turche , hanno deciso di condurre un’operazione legale contro la Turchia, ma ora stanno cercando di attuarne una terroristica. Il ministro ha accennato in modo trasparente che gli stessi servizi di intelligence occidentali stavano preparando un attacco terroristico a Istanbul. Secondo lui, un ufficiale dell’intelligence di un paese “ha offerto un lavoro” ad alcune persone in Turchia. “E se provassimo a fare lo stesso, verremmo dichiarati uno stato terrorista”, ha detto Soylu. Secondo lui, a questo proposito, “15 persone sono state arrestate e cinque persone sono state arrestate”.

Sappiamo chi alimenta la spirale terroristica.L’hanno aiutata con soldi, logistica, persone per anni”, ha detto il ministro.

Il direttore del Centro per lo studio della Turchia moderna presso l’Istituto di studi orientali dell’Accademia delle scienze russa Amur Hajiyev considera la massiccia chiusura dei consolati un’iniziativa contro il leader turco personalmente. “L’Occidente dimostra così la sua ostilità nei confronti di Erdogan e del suo Partito per la giustizia e lo sviluppo. Si è ormai saputo che i parlamentari americani vogliono collegare la fornitura di caccia F-16 ad Ankara con l’annullamento del veto turco all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. I rapporti di Ankara con Ue e Usa sono ora tesi. Ma dopo i risultati delle elezioni di maggio, l’Occidente vuole riportare la Turchia nella sua sfera di influenza, restituirle lo status di suo avamposto in Medio Oriente”, dice Hajiyev.

L’agenzia riferisce che funzionari statunitensi ed europei intendono tornare ad Ankara nelle prossime settimane per discutere la questione.

https://vz.ru/world/2023/2/4/1197817.html?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=push

Traduzione : Sergei Leonovaaaaaa