La “tremenda opportunità” di Antony Blinken non è una buona notizia per Germania e Regno Unito

di Larry Johnson .

Se l’Europa crede erroneamente di potersi fidare di Joe Biden e della sua macchina da clown per agire nel suo migliore interesse, si sbaglia. Il sabotaggio del gasdotto Nordstream andrà a beneficio diretto degli Stati Uniti, più di ogni altro Paese, e lascerà l’Europa letteralmente al freddo.

Il segretario di Stato Blinken ha cercato di mettere il rossetto su questo maiale:

“Con l’avvicinarsi dell’inverno, Blinken ha affermato che gli Stati Uniti volevano che il blocco utilizzasse meno carburante. …

Washington ha cercato per anni di convincere i leader europei a scambiare il gas russo con il suo GNL. …

Parlando con i giornalisti a Washington, Blinken si è vantato che gli Stati Uniti sono ora “il principale fornitore di [gas naturale liquefatto] in Europa”. Oltre a spedire il proprio carburante in Europa, Blinken ha affermato che gli Stati Uniti stanno lavorando con i leader europei per trovare modi per “ridurre la domanda” e “accelerare la transizione verso le energie rinnovabili”. …

“Questa è una straordinaria opportunità per rimuovere una volta per tutte la dipendenza dall’energia russa e quindi privare il [presidente russo] Vladimir Putin dell’armamento dell’energia come mezzo per promuovere i suoi scopi. Imperiali”, ha detto Blinken.1 .

Non così veloce Tony. Non ci sono miliardi di piedi cubi di gas naturale che languiscono alla ricerca di acquirenti desiderosi. Gli esportatori di GNL vendono i contratti con almeno un anno o più di anticipo. Se sei un impianto cinese o tedesco che funziona a gas naturale, vai a stipulare un contratto con il fornitore statunitense con almeno un anno di anticipo per l’acquisto di gas a un prezzo prestabilito. Queste società europee riceveranno gas questo inverno sulla base di contratti firmati lo scorso anno, ad esempio. Non è questo il problema.

Gli esportatori di GNL statunitensi sono i più grandi al mondo e ce ne sono sei attualmente in funzione (l’impianto di Freeport, che ha subito un’esplosione a giugno, non dovrebbe tornare in servizio fino a dicembre). E indovina cosa? La maggior parte delle esportazioni di GNL di Freeport erano destinate alla Germania. Non esiste una bacchetta magica per rendere disponibile questo gas agli dei verdi di Berlino.

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=53719

La seguente mappa è un utile riferimento per identificare le porte che sono impostate per esportare GNL.

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=53719

Quasi tutta la produzione attuale è sotto contratto per i prossimi due o tre anni e la maggior parte di questa produzione è destinata all’Asia. Dove comprerà la Germania il GNL di cui ha bisogno per mantenere aperti i suoi impianti?

Non può semplicemente effettuare un ordine dell’ultimo minuto con gli esportatori di GNL statunitensi. L’offerta attuale è già esaurita. Gli esportatori statunitensi non hanno il lusso di rompere i contratti per ottenere un prezzo migliore. Se perseguissero la Cina, per esempio, ci sarebbe un bel processo. Tuttavia, se l’acquirente cinese decide di vendere ciò che ha acquistato alla Germania (e realizzando un grande profitto nel processo), può farlo.

I tedeschi e gli inglesi subiscono una doppia sanzione a causa dell’alto prezzo del dollaro nei confronti dell’euro e della sterlina. Gli stranieri devono acquistare dollari per effettuare pagamenti in dollari USA. Gli esportatori statunitensi non accettano valute estere come pagamento. Prova a comprare un caffè Starbucks a Corpus Christi con un euro. Non succederà.

Il dollaro forte si aggiunge alla spirale inflazionistica che sta girando nel Regno Unito e in Europa. Il deterioramento economico in Europa e nel Regno Unito non potrà che peggiorare nei prossimi mesi.

L’enorme opportunità si applica ai produttori statunitensi che non hanno ancora stipulato contratti per la fornitura di GNL agli esportatori di GNL statunitensi. Queste corporazioni se la caveranno come banditi che derubano Fort Knox. Hanno un prodotto che non è stato ancora venduto e potranno ottenere il prezzo pieno di mercato. Se possiedi azioni di una di queste società, potresti essere molto felice quando usciranno i rapporti di profitti e perdite del terzo trimestre.

Quindi cosa significa questo per la capacità degli Stati Uniti e della NATO di sostenere la guerra in Ucraina e sconfiggere la Russia? Vale la pena ricordare l’analisi di James Carville durante la prima campagna presidenziale di Bill Clinton: “È l’economia, idiota”. I disordini interni in Europa aumenteranno, non diminuiranno. I paesi della NATO saranno ancora desiderosi di inviare miliardi di dollari in Ucraina mentre la loro gente deve far fronte alle bollette dell’elettricità e ai prezzi alimentari più elevati, alle case non riscaldate e alle imprese in bancarotta? La risposta è semplice: no. Le “vittorie” dell’Ucraina a Izium e Liman non sono un balsamo per le economie in crisi.

La posizione economica della Russia rimane forte. Ha molti clienti per il suo petrolio e gas. E rimane il ragazzone del quartiere con l’uranio arricchito necessario per alimentare le centrali nucleari:

“Secondo il rapporto, la Russia estrae circa il 6% dell’uranio grezzo prodotto ogni anno. Questo importo può essere sostituito se altri paesi che estraggono l’uranio aumentano le loro attività di estrazione dell’uranio. …

Tuttavia, l’uranio non passa direttamente da una miniera a un reattore nucleare. Deve essere convertito e arricchito prima di poter essere utilizzato come combustibile in un reattore nucleare. …

In questo settore, la Russia è un attore dominante. La Russia aveva il 40% dell’infrastruttura di conversione totale dell’uranio nel 2020 e il 46% della capacità totale di arricchimento dell’uranio nel 2018, secondo il rapporto. (Questo era il dato più recente pubblicamente disponibile, secondo gli autori del rapporto)”2 .

Questo è solo un promemoria che le guerre non si vincono solo sul campo di battaglia. Anche i fattori economici contano e su questo punto la Russia controlla gli asset.

Traduzione: Luciano Lago