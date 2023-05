La trasformazione sovietica dell’Unione europea continua: ritiene l’Ungheria inadatta a mantenere la sua presidenza

di Francesca de Villasmundo

L’Ungheria non sottomettendosi ai diktat sociali LGBTQI+ imposti dall’Unione Europea, il Parlamento Europeo chiede poi al Consiglio di sospendere la presidenza ungherese nella seconda metà del 2024, adducendo dubbi sulla capacità di Budapest di svolgere il ruolo in modo “credibile”. . La votazione su questo progetto di risoluzione del Parlamento europeo si svolgerà il 1° giugno.

Il “no” all’attuale presidenza ungherese del Consiglio dell’Ue è la nuova moda tirannica del Parlamento europeo contro l’Ungheria.

Il “no” all’attuale presidenza ungherese del Consiglio dell’Ue fino a quando nel Paese non sarà ripristinato il pieno rispetto dello stato di diritto è la nuova moda tirannica del Parlamento europeo contro l’Ungheria. Lo scontro frontale tra un’Unione europea, dominata dall’ideologia LGBT arcobaleno di stampo sovietico nell’esercizio del potere e il governo Orban, ora continua con una proposta di risoluzione senza precedenti che invita gli Stati membri a rivedere il calendario delle presidenze. Un testo che, in pratica, serve a poco, perché i lavori del Consiglio sono gestiti internamente, autonomamente, a livello dell’unica istituzione Ue. Il Parlamento non può impedire al Consiglio di autoregolamentarsi, ma fa pressione. Forte pressione dettata dalle lobby LGBT.

Tutte le buone coscienze morali universali rappresentate nel Parlamento Europeo si sono unite per impedire la futura presidenza dell’Ungheria: il gruppo PPE (Partito Popolare Europeo), i Socialdemocratici (S&D), i Liberali (Re), i Verdi, la sinistra radicale, in un dettagliato documento, che richiama tutte le loro critiche nei confronti delle politiche sociali conservatrici ungheresi, sottolineano “ l’importante ruolo della Presidenza del Consiglio nel proseguimento dei lavori del Consiglio sul diritto comunitario. »

La grande coalizione si chiede “ come l’Ungheria sarà in grado di adempiere in modo credibile a questo compito nel 2024, visto il mancato rispetto del diritto Ue ”, una legge arbitraria imposta dalla cultura delle lobby transumaniste e della morte. Per questo motivo, gli Stati membri sono sollecitati da questi piccoli kapò sovietici a “ trovare al più presto una soluzione adeguata ”.

Una richiesta aperta nella formula, ma che si traduce in pressioni forti e senza precedenti per rinviare la presidenza ungherese, prevista per la seconda metà del 2024.

Manifestazione contro Gender e LGBT

Il voto su questo piano per vietare la presidenza ungherese è previsto per il 1 giugno

La scissione annunciata si consumerà la prossima settimana, durante i lavori della Camera a Strasburgo. La mozione di risoluzione, il cui voto è previsto per il 1° giugno, sarà sicuramente approvata visto il sostegno di tutti i principali gruppi parlamentari, che promettono di “prendere le opportune misure ” se nel frattempo non si risolverà la questione ungherese. Non si sa infatti cosa sarà in grado di fare l’Eurocamera, ma è determinata a continuare a fare pressioni sul governo di Budapest.

Viktor Orban, attraverso il suo ministro della Giustizia, Judit Varga, ha condannato ” questa iniziativa anti-ungherese “. “ Sia chiaro: la presidenza dell’Ue non è un diritto ma un obbligo. Attueremo con integrità ciò che abbiamo promesso e nessuno può togliercelo ”, ha reagito su Facebook. ” L’Ungheria è un membro a pieno titolo dell’Unione Europea, a cui è entrata nel 2004 “, ha sottolineato.

Gergely Gulyas, capo dello staff del primo ministro Viktor Orban, ha detto ai giornalisti che “non c’era alcuna possibilità legale di ritirare la presidenza dell’UE. »

L’Unione Europea, mette in pratica l’adagio rivoluzionario: “Nessuna libertà per i nemici della libertà”, vale a dire per i nemici di una “libertà” europea, vera e propria prigione arcobaleno dei popoli.

fonte: Medias-Presse-Info

Traduzione: Gerard Trousson