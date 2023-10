La trappola esistenziale: il Pentagono ci è appena caduto, mentre Biden cerca di evitare il disastro del salvataggio degli ostaggi americani in Iran ai tempi di Carter

di John Helmer

L’improvviso cambiamento nei piani di guerra degli Stati Uniti per la difesa di Israele, rivelato sabato dal generale Lloyd Austin, segretario alla Difesa americano, rivela la trappola che Russia, Cina e Iran hanno teso e le misure disperate che gli Stati Uniti hanno adottato per sfuggirvi .

Austin ha annunciato di aver ” reindirizzato il movimento del gruppo d’attacco della portaerei USS Dwight D. Eisenhower nell’area di responsabilità del comando centrale “. Questo gruppo d’attacco si aggiunge al gruppo d’attacco della portaerei USS Gerald R. Ford, che attualmente opera nel Mediterraneo orientale. Aumenterà la nostra base di forze e rafforzerà le nostre capacità e la nostra capacità di rispondere a tutta una serie di situazioni di emergenza ”.

” Ho anche attivato il dispiegamento di una batteria THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) e di ulteriori battaglioni Patriot in tutta la regione per aumentare la protezione delle forze statunitensi .”

La nuova destinazione dell’Eisenhower non è stata annunciata. I media militari statunitensi affermano che sarà il Golfo Persico o il Mar Rosso, o entrambi.

L’area di responsabilità (AOR) del Comando Centrale (CENTCOM ) comprende ufficialmente i territori arabi e iraniani situati a est della costa mediterranea, concentrandosi sul Golfo Persico e sul Mar Rosso e prendendo di mira Iran, Russia e Cina.

Squadra Navale USA

Con un piccolo cambiamento che potrebbe avere un grande significato, i funzionari del Pentagono dicono alla stampa che ” gli Stati Uniti stanno cambiando i loro piani per il gruppo d’attacco della portaerei USS Dwight D. Eisenhower “. Il cambiamento potrebbe collocare il gruppo d’attacco nelle acque in cui le navi da guerra cinesi sono state attive negli ultimi mesi.

La settimana scorsa, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha annunciato che l’ Eisenhower Strike Group si sarebbe diretto verso il Mediterraneo orientale piuttosto che verso l’Europa, come era stato previsto. Durante la navigazione nel Mediterraneo orientale, la task force si sarebbe trovata a ovest di Israele. Ma quel piano è cambiato dopo una settimana in cui le forze statunitensi in Siria e Iraq sono state attaccate dalle milizie appoggiate dall’Iran e una nave della marina statunitense nel Mar Rosso ha abbattuto missili lanciati dallo Yemen. Sabato, Austin ha detto in una nota che la task force si sarebbe ora spostata nell'” area di responsabilità del Comando Centrale “. Il Comando Centrale copre gran parte del territorio del Medio Oriente, che comprende il Golfo Persico e il Mar Rosso.

L’obiettivo di queste misure, ha affermato Austin, è “ sostenere gli sforzi di deterrenza regionale, aumentare la protezione delle forze statunitensi nella regione e assistere nella difesa di Israele ”. L’ordine di priorità è stato modificato. Israele viene per ultimo, Iran, Russia e Cina per primi.

Inoltre, per la prima volta, il comando americano ha riconosciuto cosa intendeva il presidente Vladimir Putin quando ha dichiarato a Pechino, mercoledì 18 ottobre , di aver schierato MiG-31 armati di missili Kinjal nel raggio d’azione dell’Eisenhower .

Austin ha aggiunto , per i telespettatori americani della domenica: ” Se qualche gruppo o paese cerca di espandere questo conflitto e trarre vantaggio da questa sfortunata situazione, il nostro consiglio è: non farlo. Manteniamo il diritto di difenderci e non esiteremo a prendere le misure necessarie ”.

La dottrina americana di autodifesa negli attacchi contro stati come Libano, Siria, Libia, Iraq, Iran, Yemen e Somalia non è nuova. Nel settembre 1969 , quando il capitano dell’esercito libico Muammar Gheddafi prese il controllo del suo paese, aggirò attentamente la base dell’aeronautica americana (USAF) a Wheelus (Mellaha), che all’epoca immagazzinava armi nucleari; Gheddafi ha poi estromesso le forze americane da Wheelus per dodici mesi, ma l’USAF ha rapidamente evacuato le sue armi nucleari.

Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano non hanno tempo, gli israeliani ancor meno.

Ma l’entusiasmo di Austin di modificare gli ordini di navigazione dell’Eisenhower e di far volare i THAAD e i Patriot verso le basi americane nei territori arabi rivelò anche che il tempo a sua disposizione stava per scadere. In effetti, tutti i sistemi di difesa aerea americani vengono sconfitti. Il russo Kinjal ha sconfitto le batterie dei Patriot americani intorno a Kiev; Sciami di droni e razzi di Hamas hanno sconfitto l’Iron Dome di Israele il 7 ottobre. Il THAAD è stato testato una volta in combattimento, contro un attacco missilistico, missilistico e di droni degli Houthi contro obiettivi di Abu Dhabi nel gennaio 2022. “ Molti sono stati intercettati, alcuni [non lo sono stati]] ”.

Il lancio della USS Carney contro missili e droni Houthi nel Mar Rosso ha mostrato quanto sarebbe vulnerabile questa linea di attacco meridionale contro Israele se gli Houthi tentassero di sciamare invece di testare le loro munizioni, come hanno fatto contro i Carney . Originariamente, nel comunicato del Pentagono di venerdì 19 ottobre , tre missili Houthi e diversi droni erano stati intercettati in rotta verso Israele. Il giorno dopo, la CNN ha rivisto la storia, riportando i commenti di un ” funzionario americano che ha familiarità con la situazione “, che ha detto che c’era stato un ” duello di nove ore ” e che quattro missili da crociera e quindici droni erano stati abbattuti.

Il mordersi la lingua e la balbuzie sono sintomi clinici della mente che sa cosa dire ma ha difficoltà a dirlo; questo di solito porta ad una perdita di autostima . Quando il generale Austin parla in questo modo, significa che la mente non sa cosa dire ed è alla disperata ricerca di autostima.

Austin ha anche affermato che il Pentagono sta preparando forze di dispiegamento rapido per evacuare soldati e aviatori dalle basi aeree e terrestri in Giordania, Siria e Iraq nel caso in cui fossero invase dai manifestanti. Austin ha dichiarato: “ Ho assegnato ulteriori forze alla disponibilità allo schieramento come parte di un prudente piano di emergenza per aumentare la loro prontezza e capacità di rispondere rapidamente in caso di necessità ”. È improbabile che il Pentagono faccia piani affinché le truppe di terra americane combattano per mantenere le basi; Le informazioni segrete del Congresso trapeleranno sicuramente se questa possibilità entrasse nella corsa per la presidenza degli Stati Uniti a questo punto.

Queste sono più simili a missioni di evacuazione in stile aeroporto di Kabul. Il timore della Casa Bianca di Biden e del Comitato Nazionale Democratico è che il personale militare americano o altri funzionari possano essere presi in ostaggio a seguito di attacchi da parte degli arabi in tutta la regione.

Secondo una fonte militare vicina a Washington, “ Biden li ha portati via da Kabul. Il presidente Jimmy Carter non li ha fatti uscire da Teheran. Se il CENTCOM ha qualcosa in mente, è la capacità di difesa missilistica, la prontezza e la sicurezza della base – e sapere cosa stanno facendo i cinesi ” .

Russia e Cina dicono poco, ma agiscono di più

Ridistribuendo la Eisenhower dal Mediterraneo orientale al Golfo Persico e al Mar Rosso, gli Stati Uniti hanno messo la portaerei fuori dalla portata delle Kinjal russe nel Mar Nero. Tuttavia, nel Golfo Persico, l’ Eisenhower si troverà nel raggio di tiro dei MiG-31 e dei Kinjal del Caspio, così come di altri missili russi a lungo raggio.

A sinistra: secondo un’agenzia di propaganda statale statunitense, la Russia ha lanciato missili balistici a lungo raggio dal Mar Caspio verso obiettivi in ​​Ucraina, inclusa Kiev, tra maggio e ottobre 2022 ; la distanza del volo era di circa 1800 chilometri. A destra: la linea rossa tra le acque internazionali e lo spazio aereo del Mar Caspio e del centro del Golfo Persico è di circa 1700 km.

Nel Mar Rosso, la flotta statunitense si troverà nel raggio d’azione di diversi tipi di missili balistici iraniani contro i quali gli Stati Uniti non hanno ancora condotto test di combattimento. Esistono ampie prove del fatto che i quartieri generali militari di Russia, Cina e Iran si stanno attualmente coordinando nel Golfo Persico, dove a marzo ha avuto luogo un’esercitazione visibile della marina di superficie e dove, da allora, molte cose sono invisibili quando si tratta di raccolta di informazioni e informazioni di condivisione, targeting, sistemi di allarme rapido, ecc..

Secondo questa fonte , le capacità antiaeree e di puntamento terrestre del missile DC-10 che equipaggia il cacciatorpediniere Type-052D della Marina cinese attualmente nel Golfo Persico ” pongono una serie di preoccupazioni in termini di sicurezza per gli Stati Uniti “. Il DH-10 ha una bassa quota di volo che aumenta le sue capacità stealth contro i radar della difesa aerea. Il DH-10 può anche essere aggiornato durante il volo con nuovi dati di mira, consentendogli di cambiare bersagli. Le capacità stealth impiegate dal DH-10 gli consentono di confondere o superare in astuzia i radar e le difese attorno alle navi nella regione .

Navi cinesi Mediterraeo

Nel marzo 2023, Reuters ha riferito da Pechino sull’esercitazione navale nel Golfo di Oman con navi provenienti da Russia, Cina e Iran: “ L’edizione 2023 delle esercitazioni sulla cintura di sicurezza “Navy” aiuterà ad “approfondire la cooperazione pratica tra le marine dei paesi partecipanti “, ha detto il Ministero della Difesa cinese . (Fonte: Reuters )

Un giornalista militare di Mosca commenta: “ Secondo me, russi e cinesi dovrebbero andare dritti al punto e dire che possono provare a risolvere il problema con Israele, ma che esiste una linea rossa. Ovviamente questa linea rossa non ha senso se non è accompagnata dalla capacità di mettere in atto la minaccia ”.

Secondo una fonte militare americana che ha familiarità con la situazione, è diventato molto pericoloso frequentare Israele o avvicinarsi a esso. “ Penso che l’incendio degli Houthi, che fosse una trappola o meno, li abbia spaventati [il Pentagono]. Il numero di droni e missili “abbattuti” da Carney continua ad aumentare. Non sono solo i missili a preoccuparli. La tecnologia dei droni iraniani e la sua capacità di metterla nelle mani dei suoi alleati dovrebbero destare preoccupazione. Ciò che li spaventa della task force cinese è la portata dei suoi missili da crociera, nonché la sua capacità di connettersi ai radar di difesa aerea iraniani e (suppongo) russi e alle reti di mira. Si sono allenati tutti insieme ”.

“ Tutte le basi statunitensi e alleate nella regione sono ora sotto l’ombrello congiunto e unito di Russia, Iran e Cina. Insomma, una trappola ”.

Fonte: Real Clear Politics

Trduzione: Luciano Lago

NOTA: Sul fronte sudoccidentale di Israele, l’Egitto sta schierando forze corazzate nella regione di El Arish-Rafah. I resoconti dei media del Qatar che suggeriscono che il motivo sia la lotta contro i palestinesi che entrano nel Sinai da Gaza sono falsi .