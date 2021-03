La trappola del canale di Suez – Grande ripristino e terza guerra mondiale

Grazie alla trappola del Canale di Suez, Biden e il suo Deep State stanno accelerando l’asfissia europea danneggiando la Cina. Hanno principalmente messo pressione sulla Germania. Maurizio Blondet spiega tutto qui:

“Chissà il programma del Grand Reset, che prevede una ‘interruzione della fornitura’ più o meno questo mese; sa quindi, o dovrebbe sapere, che tutto ciò che ci sta accadendo è una distruzione controllata dell’economia occidentale, attuata interamente dai miliardari occidentali … Rendere la Cina nemica anche dell’Europa è la strategia di guerra esplicita dell’amministrazione Biden; per niente nascosto, ma proclamato in cima ad Anchorage; praticamente tutti gli articoli o servizi televisivi delle ultime settimane sono propaganda anti-cinese dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Ebbene: il nostro lettore beve propaganda come un bambino, si sente già danneggiato “dalla Cina”, ha scelto il suo campo, la guerra, la guerra, la guerra a Pechino. (…)

Secondo l’Istituto di Kiel per l’economia mondiale (IfW), il 98% delle navi portacontainer attraversano il Canale di Suez quando si spostano tra la Germania e la Cina. La Repubblica popolare è da anni il partner commerciale più importante della Germania, con un volume congiunto di oltre 212 miliardi di euro lo scorso anno. Circa l’8-9% di tutte le importazioni ed esportazioni di prodotti tedeschi passa attraverso il Canale di Suez. (…)

La congestione delle navi causata dal blocco del Canale di Suez sta costando molto all’economia tedesca. L’industria chimica e gli ingegneri meccanici avvertono di interruzioni nelle catene di approvvigionamento, già sotto pressione dalla pandemia della corona. Anche se la portacontainer “Ever Green”, bloccata martedì, torna presto a galleggiare e l’importante via d’acqua torna navigabile, i logistici si aspettano settimane di problemi nei porti tedeschi.

Ingorgo a Suez

È probabile che gli affari con il principale partner commerciale della Germania, la Cina, siano particolarmente colpiti. Questo aumento è aumentato in modo significativo di recente e ha aiutato l’industria dipendente dalle esportazioni a uscire dalla recessione della corona. Ma la maggior parte delle consegne viene effettuata attraverso il Canale di Suez.

