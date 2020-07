La trama del quarto ramo del governo nord americano

da Redazione

di German Gorraiz Lopez

Charles Wright Mills, nel suo libro The Power Elite(1956), indica che la chiave per comprendere la preoccupazione della elite nordamericana risiederebbe nell’eccessiva organizzazione della loro società. Pertanto, l’istituzione governativa sarebbe “il gruppo d’élite formato dall’unione delle sotto-élite politiche, militari, economiche, universitarie e dei mass media degli Stati Uniti”, mentre le pressioni esercitate da parte di gruppi di potere sarebbero interconnesse attraverso “una alleanza basata sulla loro comunità di interessi e orientate verso la metafisica militare.

Questo concetto è supportato da una definizione dell’apparato militare industriale della realtà che avrebbe trasformato l’economia in una guerra economica permanente e il cui paradigma sarebbero i Rockefeller che hanno da sempre partecipato alle lobby dell’industria finanziaria, militare ed ebraica e di cui David sarebbe il promotore dai tempi della Commissione trilaterale (TC) o trilateral nel 1973.

La deriva totalitaria degli Stati Uniti.

La Central Intelligence Agency (CIA) è stata creata nel 1947 da Harry Truman in sostituzione dell’Office of Strategic Services (OSS) per indagare sugli archivi amministrativi e fiscali senza avere un’autorizzazione giudiziaria e avere la filosofia iniziale di mettere a disposizione del presidente un secondo punto di vista sviluppato dai civili rispetto a quello portato dai soldati della National Security Agency (National Security Agency – NSA). Fino a Eisenhower, la CIA era l’unica organizzazione di intelligence centrale del governo degli Stati Uniti ed era responsabile di molteplici compiti relativi alla formazione degli insorti e alla destabilizzazione dei governi contrari alle politiche del Pentagono.

Lo stesso Eisenhower, un anno prima della fine del suo mandato, tenne un discorso prescientifico sulla successiva mutazione del “Campus” iniziale contro il governo fantasma che protegge l’attuale democrazia americana e di cui tutti i presidenti eletti sono tenuti in ostaggio. Democraticamente: “Nei consigli di governo, dobbiamo stare attenti a un’influenza illegittima, indipendentemente dal fatto che sia o meno proiettata dal complesso militare-industriale. Il rischio di assistere allo sviluppo di un potere usurpato esiste e persisterà. Non tollereremo mai il peso di questa congiunzione che minaccia le nostre libertà o i nostri processi democratici “, ma il complesso militare-industriale sarebbe stato trasmutato nel cosiddetto Dipartimento di sicurezza interna e l’idra primitiva che è la CIA.

Da parte sua, Kennedy, in un discorso alla Columbia University, aveva ammesso che “vi è una forte pressione da parte dei gruppi di potere americani a trasformare l’ufficio del presidente in qualcosa di puramente figurativo” e così fu costretto il 21 novembre 1963 a firmare il decreto esecutivo 11490, “che consente al governo di prendere misure eccezionali, tipiche anche per qualsiasi dittatura”. Poco prima della sua partenza per Dallas, disse ai suoi più stretti consiglieri: “Dobbiamo confrontarci con la CIA, mentre segretamente prepariamo un incontro con Fidel Castro”.

Tutto questo implicava una chiara decisione di affrontare la CIA, un vero detentore del potere ombra e profondamente radicato in tutti gli apparati del potere negli Stati Uniti,[1] . Da allora, tutti i presidenti degli Stati Uniti successivamente eletti sono stati tenuti in ostaggio.

Intelligence Agency

[1] Anche la comunità dell’intelligence americana è sempre più vista come un quarto ramo. A questo proposito, l’aspetto del “quarto ramo” della comunità dell’intelligence, collegato con gruppi di interesse e altri attori esterni, si sovrappone significativamente con la costruzione dello “Stato profondo” (Deep State).

fonte: http://www.observateurcontinental.fr

Traduzione: Gerard Trousson