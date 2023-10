La tragedia palestinese: Cui Bono?

Di Pepe Escobar

Ormai è pienamente accertato chi trae profitto dalla terribile tragedia palestinese.

Allo stato attuale abbiamo 3 vittorie per l’Egemone e 1 vittoria per la sua nazione portaerei nell’Asia occidentale.

Il primo vincitore è War Party Inc., una massiccia truffa bilaterale. La richiesta supplementare di 106 miliardi di dollari avanzata dalla Casa Bianca al Congresso per “assistenza”, in particolare a Ucraina e Israele, è una manna dal Cielo per i tentacoli armati del MICIMATT (complesso militare-industriale-congressuale-intelligence-media-università-think tank, nella leggendaria definizione di Ray McGovern).

La lavanderia a gettoni sarà in piena attività, compresi 61,4 miliardi di dollari per l’Ucraina (più armi e rifornimento di scorte statunitensi) e 14,3 miliardi di dollari per Israele (principalmente “sostegno” alla difesa aerea e missilistica).

Il secondo vincitore è il Partito Democratico che sta progettando l’inevitabile cambiamento di narrativa rispetto allo spettacolare fallimento del Progetto Ucraina; tuttavia, ciò non farà altro che rinviare l’imminente umiliazione della NATO nel 2024, che ridurrà l’umiliazione afghana allo status di gioco da bambini.

Il terzo vincitore sta incendiando l’Asia occidentale: la “strategia” straussiana psico-neoconservatrice concepita come risposta all’imminente BRICS 11, e tutto ciò che in termini di integrazione dell’Eurasia è stato avanzato al Belt and Road Forum di Pechino la scorsa settimana (compresi quasi 100 dollari miliardi in nuove infrastrutture/progetti di sviluppo).

Poi c’è la vertiginosa accelerazione del progetto sponsorizzato dai maniaci sionisti genocidi: una soluzione finale alla questione palestinese, che prevede la spianatura al suolo di Gaza; costringere un esodo verso l’Egitto; la Cisgiordania si è trasformata in una gabbia; e, nel caso più estremo, una “giudaificazione di Al-Aqsa” , con tanto di distruzione escatologica del terzo luogo più sacro dell’Islam, da sostituire con la ricostruzione del Terzo Tempio Ebraico.

La “bromance aristocratica” entra nella mischia

Tutto è ovviamente interconnesso. Vaste fasce del Deep State americano, in tandem con la combo neoconservatrice “Biden”, possono cavalcare la nuova miniera d’oro fianco a fianco con il Deep State israeliano – la loro bolla protetta da un massiccio sbarramento di propaganda che demonizza ogni forma di sostegno alla difficile situazione palestinese.

Eppure c’è un problema. Questa “alleanza” ha appena perso – forse irrimediabilmente – la stragrande maggioranza del Sud del mondo/Maggioranza globale, che è visceralmente pro palestinese. Palestinesi molto istruiti che vivono a Gaza e soffrono durante l’Indicibile, denunciano ferocemente i ruoli ambigui di Egitto, Giordania ed Emirati Arabi Uniti mentre elogiano la Russia, l’Iran e, tra le nazioni arabe, il Qatar, l’Algeria e lo Yemen.

Tutto quanto sopra delinea una netta continuità dalla fine dell’URSS. Washington si rifiutò di sciogliere la NATO nel 1990 per proteggere gli immensi profitti dei tentacoli armati del MICIMATT. La conseguenza logica è stata che il potere egemone e la NATO come Robocop globale, in tandem, hanno ucciso almeno 4,5 milioni di persone nell’Asia occidentale e ne hanno sfollate oltre 40 milioni, quindi hanno ucciso, per procura, almeno mezzo milione in Ucraina e ne hanno sfollate oltre 10 milioni. . E si segue contando.

In netto contrasto con l’Impero del Caos, delle Menzogne ​​e del Saccheggio, la Maggioranza del Sud Globale/Mondo vede l’emergere di quello che un sofisticato studioso cinese ha deliziosamente descritto come una “bromance aristocratica” al centro del “nesso attuale della Storia Universale”.

L’Allegato A è fornito da Vladimir Putin che commenta: “Non posso lodare Xi Jinping perché sarebbe come se lodassi me stesso e sarebbe una cosa imbarazzante da fare”.

Sì: Putin e Xi – quei “malvagi autocrati” per i liberali totalitari atlantisti – sono amici del cuore e di fatto anime gemelle. Ciò porta il nostro studioso cinese ad approfondire non solo la loro comprensione reciproca, ma anche i legami sempre più complessi tra probabilmente gli ultimi tre Stati-civiltà sovrani: Cina, Russia e Iran.

Il nostro studioso cinese mostra che Putin e Xi “hanno praticamente la stessa lettura della realtà geopolitica” oltre ad essere i leader di due veri Sovrani su tre”, e sono “disposti e capaci di agire giustamente” per fermare la matrice egemone :

“Hanno la comprensione, la visione, gli strumenti di potere, la volontà e in questo momento le circostanze favorevoli che consentono loro di porre limiti precisi e definitivi alle pretese provenienti dall’establishment anglo-sion-americano”.

Non c’è quindi da meravigliarsi che siano temuti, disprezzati e descritti come “minacce esistenziali” alla “civiltà occidentale”.

Forze USA in Medio Oriente

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, con lo sguardo rivolto alla realpolitik, si permette una valutazione molto più schietta: “Guidato dagli Stati Uniti, il mondo sta costantemente precipitando in un abisso profondo. Le decisioni prese indicano chiaramente non solo un deterioramento mentale irreversibile, ma anche la perdita dei restanti brandelli di coscienza. Queste decisioni, sia significative che minori, sono sintomi evidenti della malattia sociale epidemica”.

L’abbuffata seriale di Israele volta ad elevare il concetto di “crimini contro l’umanità” a un livello completamente nuovo rientra nella definizione di “malattia sociale epidemica” – e anche peggio. Tel Aviv ha intrapreso un percorso per cancellare ogni impronta culturale, religiosa e civica nel nord di Gaza; raderlo al suolo; espellere i suoi residenti; e assimilarlo. Tutto ciò pienamente legittimato dall’“ordine internazionale basato sulle regole” e dai suoi umili vassalli.

Trascinando l’Asia occidentale in guerra

È sempre istruttivo confrontare il sogno israeliano di una soluzione finale con i fatti sul campo. Chiamiamo quindi il tenente generale Andrey Gurulev, membro della Commissione della Duma di Stato per la revisione delle spese del bilancio federale per la difesa nazionale, la sicurezza nazionale e l’applicazione della legge, e membro del Comitato per la difesa della Duma.

Ecco i punti chiave di Gurulev:

“I bombardamenti israeliani non hanno alcun effetto militarmente”.

“Le persone armate in Palestina sono nei rifugi, i civili muoiono negli edifici residenziali. Lo abbiamo sperimentato in Siria, quando a Damasco, per esempio, stanno nei tunnel sotterranei ed escono solo quando necessario. Hamas si è preparato al 100%, non a caso lo ha fatto, ha riserve di armi e cibo. (…) Gli israeliani vengono mostrati in colonne sui carri armati, sui veicoli da combattimento della fanteria, cosa stanno aspettando? Aspettando che i droni li sorvolino? Lo abbiamo sperimentato durante l’operazione militare speciale. I carri armati nelle aree urbane sono praticamente inefficaci”.

“Gli americani stanno cercando di trascinare il Medio Oriente in guerra; a quanto pare, hanno deciso di non schierarsi cerimoniosamente con Israele; in questo caso il danno per Israele sarebbe inaccettabile”.

Gruppo d’assalto USA

“Sui due gruppi di portaerei nel Mediterraneo. A bordo di queste navi, secondo i miei calcoli, ci sono circa 750-800 missili Tomahawk, che coprono una discreta porzione del territorio della Federazione Russa (…) Il nostro Presidente ha immediatamente deciso di mettere in servizio di combattimento i MiG-31 con missili Kinzhal. Per qualche ragione, tutti immaginano che un aereo con un Kinzhal volerà da qualche parte, volerà lungo il Mar Nero, ma tutto è molto più globale. In primo luogo, si tratta dell’uso di tutti i sistemi di ricognizione collegati in un unico sistema informativo con l’emissione di istruzioni specifiche sui bersagli ai punti di controllo. Se un aereo entra nello spazio aereo del Mar Nero, deve avere uno scaglione di supporto che lo protegga dagli attacchi aerei nemici, dai sistemi di difesa aerea e da tutto il resto. Si tratta di un insieme globale di misure volte a dissuadere l’aggressore americano dal pensare di attaccare il territorio della Federazione Russa. Davanti a noi ci sono due gruppi di portaerei, equipaggiati fino ai denti, in grado di colpire obiettivi sul territorio del nostro Paese, dovremmo semplicemente stare lì a stuzzicarci il naso? Dobbiamo reagire normalmente”.

“Se l’intero Medio Oriente viene coinvolto nella guerra, gruppi di portaerei tentano di colpire il territorio dell’Iran, allora l’Iran non resterà in silenzio, hanno obiettivi pronti, tutti gli oggetti critici, li attaccheranno in diversi modi, nonostante la Cupola di Ferro e tutto il resto.

Gli analisti del Pentagono capiranno sicuramente cosa sta dicendo Gurulev. Ma non gli psicopatici neoconservatori straussiani.

Mentre la “lunga nuvola nera sta scendendo”, per citare Bob Dylan, è illuminante prestare molta attenzione alle voci brillanti dell’esperienza.

Passiamo allora al dottor Mahathir Mohamad: 98 anni (no, non Kissinger); ha trascorso tutta la sua vita adulta in politica, gran parte della quale come Primo Ministro di una nazione molto importante (la Malesia); conosce molto bene tutti i leader mondiali, compresi quelli attuali negli Stati Uniti e in Israele; e in questa fase avanzata della vita, non ha paura di nulla e non ha nulla da perdere.

Il dottor Mahathir va al sodo:

“…Il nocciolo della questione è che tutte queste atrocità commesse da Israele contro i palestinesi derivano dal sostegno americano a Tel Aviv. Se il governo americano ritirasse il suo sostegno a Israele e interrompesse tutti gli aiuti militari al regime, Israele non avrebbe compiuto impunemente il genocidio e gli omicidi di massa dei palestinesi. Il governo degli Stati Uniti deve fare chiarezza e dire la verità. Israele e il suo IDF sono i terroristi. Gli Stati Uniti sostengono palesemente i terroristi. Allora cosa sono gli Stati Uniti?”

Inutile chiederlo a coloro che attualmente guidano la politica estera statunitense. Riuscirebbero a malapena a trattenere la schiuma in bocca.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago