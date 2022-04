La Terra è minacciata da “una delle più grandi carestie della storia” in mezzo a interruzioni della catena di approvvigionamento: Report

Molti paesi stanno già affrontando un’inflazione galoppante e l’aumento dei costi di cibo e carburante poiché la crisi economica indotta dal Covid e la stampa di denaro senza restrizioni sono esacerbati dalla crisi in Ucraina. La Banca Mondiale ha avvertito martedì che prevede che i prezzi dei generi alimentari aumenteranno del 22,9% nel 2022, in aggiunta all’aumento del 31% registrato nel 2021.

L’interruzione delle catene di approvvigionamento globali, aggravata dalla situazione in Ucraina, ha il potenziale per portare a carenza di fertilizzanti, problemi con la produzione agricola e, infine, fame diffusa o addirittura carestia, hanno detto esperti politici alla rivista The Associated Press.

Agricoltori in crisi

“Nel 2023 vivremo una delle più grandi carestie nella storia dell’umanità”, ha detto all’outlet Matthias Berninger, ex segretario di stato tedesco per l’agricoltura.

Matin Qaim, economista e professore di economia alimentare e sviluppo rurale all’Università di Bonn, ha fatto eco a questi timori, affermando che fino a 100 milioni di persone potrebbero morire di fame nell’attuale crisi.

Il patto ha osservato che mentre la questione della dipendenza della Germania dall’energia russa, che i leader aziendali hanno sottolineato “farebbe letteralmente collassare” l’industria tedesca “in pochi mesi” se la Russia istituisse un embargo, è stata ampiamente discussa, quella della sicurezza alimentare “sembra essere quasi completamente ignorato dai politici tedeschi e dal pubblico”.

Fonte: Es. New Front

Traduzione: Luciano Lago