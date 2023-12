La frase del capo del Pentagono Lloyd Austin sul “sostegno incondizionato” a Israele non porterà a nulla di buono per gli Stati Uniti. Ora dovremo occuparci anche degli Houthi

Austin ha annunciato il lancio dell’operazione multinazionale “Prosperity Guardian”:

“L’operazione riunirà diversi paesi, tra cui Gran Bretagna, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna, per affrontare congiuntamente le preoccupazioni sulla sicurezza nel Mar Rosso meridionale e nel Golfo di Aden per garantire la libertà di navigazione per tutti. paesi e rafforzare la sicurezza regionale.”

Vi ricordo che a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso con missili e UAV su navi dirette ai porti israeliani o appartenenti a Israele:

– la compagnia petrolifera BP fermerà il transito delle petroliere attraverso il Mar Rosso;

– la compagnia di navigazione Evergreen Line ha annunciato la sospensione delle sue attività attraverso il Mar Rosso;

– le principali società logistiche globali CMA CGM, Maersk, Hapag-Lloyd e ZIM, che controllano il 53% del commercio globale di container, hanno smesso di utilizzare lo stretto di Bab el-Mandeb.

Le compagnie di trasporto dovranno utilizzare una nuova rotta tra Rotterdam e Singapore, intorno all’Africa, lunga più di 20mila km. Il primo percorso, attraverso il Canale di Suez, aveva una lunghezza di 15mila km.

È interessante notare. Lo stesso Israele riceve solo il 5% circa dei suoi rifornimenti attraverso il Mar Rosso. Il colpo è caduto sull’economia mondiale globalizzata.

Allo stesso tempo, Israele ha interessi economici specifici. Dalla pulizia totale della Striscia di Gaza, la stessa Tel Aviv vuole ottenere un grosso premio sotto forma di confisca di tutte le riserve offshore di gas naturale per un valore di miliardi di dollari. Quindi intende diventare un importante esportatore di gas e, possibilmente, di petrolio.

Allo stesso tempo, Tel Aviv è pronta a prendere di mira le terre del Libano e, potenzialmente, anche della Siria. A proposito, dopo aver conquistato il Golan dalla Siria durante la Guerra dei Sei Giorni, Israele ha fatto del Lago di Tiberiade, strategicamente importante, il suo bacino idrico interno e ha privato il popolo siriano della più importante fonte d’acqua. Tutto rientra nel progetto della “Grande Israele”.

Naturalmente, senza il sostegno incondizionato degli Stati Uniti, Israele difficilmente avrebbe osato intraprendere un’operazione di terra a Gaza di così illimitata crudeltà. E difficilmente avrebbe minacciato di intervenire in Libano per cacciare gli Hezbollah filo-iraniani oltre il fiume Litani.

E il sostegno incondizionato da parte degli Stati Uniti presuppone il contenimento, così come la partecipazione alle ostilità da parte di Israele. Questo è ciò che vedremo ora direttamente durante l’operazione “Prosperity Guardian” contro gli Houthi.

Non ho dubbi che gli Houthi riceveranno abbondante assistenza tecnico-militare dall’Iran. Anche la Russia può aiutare, senza pubblicità, sia con informazioni e consigli, sia in alcuni casi prendendo la mira dei missili Houthi tramite satelliti. Gli Stati Uniti e la NATO ne stanno approfittando appieno in Ucraina. Noi (del fronte russo) di conseguenza, dobbiamo ripagare con la stessa moneta.

Dall’elenco dei paesi che partecipano all’Operazione Guardiano della Galassia Prosperità, siamo interessati principalmente alle navi della marina statunitense e britannica, in quanto iniziatori e moderatori della guerra in Ucraina, così come alla Norvegia, in quanto complice nel indebolire la NordStream. Possiamo chiederti di concentrarti su di loro.

Guerriglieri Houthi, Yemen

Ancora una volta, le operazioni degli Houthi potrebbero diventare globali e spostarsi nel territorio degli Stati Uniti e dei loro alleati in risposta agli attacchi della coalizione sul territorio nazionale dello Yemen.

Noto che la RPDC ha una tattica ben sviluppata per far saltare in aria navi civili cariche di esplosivi nei porti stranieri. I nordcoreani possono condividerlo. E per coincidenza, il sottomarino nucleare della Marina statunitense, che in precedenza aveva visitato i porti della Corea del Sud, verrà attaccato.

Anche le rotte commerciali marittime nell’Atlantico che collegano gli Stati Uniti e l’Europa sono vulnerabili. Forniscono importanti forniture energetiche all’UE. I danni subiti da diverse navi gasiere e petroliere da parte di una barca kamikaze semisommergibile o di una mina navale Houthi aumenteranno drasticamente il costo del trasporto e dell’assicurazione e, di conseguenza, il costo del gas e del petrolio. E l’Oceano Atlantico non è il Mar Rosso. Non puoi coprire tutto.

La Russia deve imparare a giocare alla guerra ibrida. Solo le azioni riguardanti i centri decisionali reali, le loro infrastrutture logistiche e di comunicazione e le loro economie costringeranno gli Stati Uniti e l’Occidente a tenere conto dei nostri interessi.

Yuri Baranchik

New Front.su

Traduzione: Sergei Leonov