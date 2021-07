La Svolta verso la Dittatura Scientista Sanitaria





di Luciano Lago

Eravamo stati facili profeti quando scrivevamo che ” avanza a grandi passi la dittatura pseudo sanitaria“.

La prima stretta era stata quella sulla informazione libera, censurando e oscurando le pagine web e quelle sui sociali dei siti di controinformazione non conformi con la propaganda governativa. Questa censura è stata attuata tramite il controllo delle piattaforme totalmente nelle mani delle grandi corporation private, tutte collegate ai “padroni del discorso”.

Poi puntuale come si prevedeva è arrivato l’obbligo di vaccinazione anche per i “renitenti”. Come avevamo scritto: “Cercheranno di far passare le vaccinazioni obbligatorie valide per tutti, come risulta dai vari commenti e affermazioni fatte da esponenti politici e consulenti tecnici del governo.

Considerate i messaggi che stanno arrivando. Zingaretti: “vaccini obbligatori nel Lazio per due milioni di persone e per quelli delle attività essenziali”. Dal Messaggero.



Si sta verificando attualmente la stretta dell’obbligo nel modo peggiore di come si poteva prevedere. La campagna in corso, come sempre condotta dai media del sistema, vuole mettere sul banco degli accusati i “renitenti”, coloro che non vogliono farsi iniettare il vaccino genetico sperimentale e oppongono resistenza. Questi ultimi vengono indicati come irresponsabili, “no vax” irriducibili, estremisti e nemici della scienza e del progresso, aizzando l’odio della massa dei punturati contro tale categoria di persone.

Si sentono affermazioni del tipo “se si ammalano, questi si devono pagare loro stessi le cure di ospedale, oppure “a questi bisogna tagliare lo stipendio, licenziare dal luogo di lavoro, tagliare le pensioni e impedire l’accesso in qualsiasi luogo”, inclusi ristoranti, bar, supermercati e centri commerciali.

I globalisti, in particolare gli adepti della sinistra mondialista, esprimono tutta la loro furia e volontà di discriminare i renitenti al vaccino, calpestando ogni regola ed ogni norma costituzionale vigente, in un chiaro incitamento all’odio. Un modo come un altro di deviare l’attenzione dal fallimento delle campagne di vaccinazione attuate dai governi Conte prima e Draghi poi e trovare un capro espiatorio.



In una forma di ossessione criminale adesso si vogliono vaccinare anche i bambini con la riapertura delle scuole. Evidente che prima di tutto viene l’interesse delle multinazionali della Big Pharma, prima della salute, prima di ogni regola di cautela e di prudenza. Le grandi multinazionali dei vaccini aumentano i loro profitti, pagano le tangenti ai lobbisti europei e se ne fregano delle conseguenze, obbligando a sottoscrivere dichiarazione di scarico da ogni responsabilità. Dopo la campagna di paura, alimentata dai falsi media, adesso si passa al ricatto: ti vaccini o sarai un escluso, un appestato.

Al servizio di questa campagna si incita all’odio contro i non vaccinati e si programma la discriminazione di questi in modo da ricattarli con le minacce di esclusione dalla vita sociale e dai servizi pubblici. Il passo successivo sarà l’incitamento alla delazione ed alla violenza.

In questa svolta di tipo autoritario e repressiva si inizia a intravedere il percorso verso quel regime unico totalitario di matrice scientista, dogmatico e tecno-finanziario che è lo sbocco naturale di questa situazione. ll processo è benedetto dall’Unione Europea e dai grandi organismi sovranazionali e si accompagnerà ad uno svuotamento di ogni residua prerogativa degli Stati Nazionali .

Proteste contro il Green Pass



I grandi cambiamenti negli assetti politici e sociali nella Storia sono conseguenti ai grandi conflitti e alle guerre mondiali, in questo caso è stata sufficiente una pandemia di origini non chiare ma che è il perfetto pretesto per attuare tutte quelle misure di carattere eccezionale che in situazioni normali sarebbe impossibile prendere. Lo avevano dichiarato apertamente i fiduciari della Elite finanziaria dominante ma pochi ne avevano compreso la portata.

L’Italia come paese è un banco di prova, un laboratorio. La Francia la Spagna e la Grecia sono in una situazione simile ma in grado già più avanzato.

A questo punto rimane solo la speranza che una forma di resistenza popolare, sull’esempio di altri paesi, come in Francia, accompagnata alla consapevolezza di quello che sta accadendo, possa smuovere almeno una parte della popolazione, quella che non ha subito il lavaggio del cervello fatto dai falsi media.

Coloro che accettano di mettersi in tasca il “green pass” sono destinati a subire per tutta la vita il tracciamento ed il controllo in ogni momento. Diventano di fatto soggetti passivi ridotti ad algoritmi, che subiranno la forma più invasiva di controllo sociale che mai nella Storia sia stata programmata.

Sarà come consegnare le chiavi della propria esistenza a dei soggetti indeterminati che, in qualsiasi fase successiva, potranno coartare la volontà delle persone imponendo nuove inoculazioni, controlli più stretti, verifiche della propria condotta sociale. Questo il futuro distopico che le elite dominanti ci stanno preparando.

L’unica soluzione è quella di Resistere ed organizzarsi contro la dittatura ed il potere abusivo. Altre non se ne vedono.

“Uomini siate, non pecore matte si che il giudeo di voi non rida” (Dante, Paradiso, V, 80-81).