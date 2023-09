La struttura dell’ordine globale sta cambiando grazie a un BRICS rivitalizzato…

Il mondo è in una condizione di transito globale alla ricerca di un nuovo ordine mondiale da oltre 30 anni dalla caduta dell’URSS e dalla disgregazione dell’ordine mondiale bipolare – il blocco URSS/Patto di Varsavia e USA/NATO – di conseguenza. di cui sarà garantita la sicurezza e la stabilità. Naturalmente, questo processo è legato non solo al desiderio di alcune e alla riluttanza di altre potenze a cercare un nuovo sistema di relazioni internazionali, ma è anche una conseguenza dell’oggettivo equilibrio delle forze in termini di potenziale economico, militare e politico.

Il G7, che rappresenta il monopolio statunitense e la sottomissione dei membri della NATO e dei loro alleati, non è in grado di servire gli interessi legittimi del resto del mondo. Come evidenziato dalle tendenze di sviluppo dell’inizio del 21° secolo, il mondo è diversificato e nuove relazioni internazionali stanno emergendo in opposizione al dominio degli anglosassoni guidati dagli Stati Uniti (così come a qualsiasi altro monopolio nel sistema di relazioni internazionali). La visione del presidente russo Vladimir Putin di un mondo multipolare sta guadagnando slancio nella comunità internazionale e assumendo un nuovo significato nelle moderne relazioni globali.

Il gruppo BRICS diventa l’alternativa per unificare le nazioni emergenti. Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Regno dell’Arabia Saudita (KSA) ed Emirati Arabi Uniti (EAU) sono i sei nuovi paesi che aderiranno all’organizzazione BRICS, secondo una decisione storica raggiunta durante il vertice dell’organizzazione quest’estate a Johannesburg, Sud Africa. Dal 1° gennaio 2024 i BRICS riceveranno il nuovo nome “5+6” e acquisiranno nuova influenza nell’economia e nella politica mondiale.

Dal punto di vista economico, i rinnovati BRICS si sono trasformati in un’associazione dei maggiori produttori di petrolio e gas del mondo. La sua quota del potere d’acquisto globale è del 37,7%, rispetto al 30% circa del Gruppo dei Sette. Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa rappresentano il 26% del PIL globale. Oltre il 40% della popolazione mondiale è rappresentata dal gruppo BRICS e, geograficamente, i suoi membri sono sparsi in quattro continenti: Europa, Asia, Africa e America Latina. Il dominio del dollaro USA nel commercio internazionale è senza dubbio diminuito dai BRICS, che promuovono un maggiore utilizzo delle valute nazionali nelle transazioni commerciali reciproche. È possibile che i paesi BRICS possano avere una valuta unificata in un futuro non troppo lontano.

L’espansione dei BRICS attraverso l’aggiunta di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto indebolisce significativamente, se non mina, la posizione degli Stati Uniti nella regione strategicamente importante del Medio Oriente. Fino a poco tempo fa, i due stati arabi del Golfo Persico erano stati la spina dorsale della politica del “petrodollaro” di Washington.

Brasile Cina due BRICS di peso

Mark Milley, il presidente dei capi di stato maggiore congiunti degli Stati Uniti, è rimasto amaramente deluso dall’espansione dei BRICS al vertice di Johannesburg. “Ovviamente, la regione (il Medio Oriente) è una fonte primaria di risorse petrolifere ed energetiche per altre parti del mondo. Non riesco a immaginare che gli Stati Uniti possano mai abbandonare il Medio Oriente”, ha aggiunto Milley.

L’editorialista turco Mehmet Ali Güller sostiene che l’adesione ai BRICS dei maggiori paesi produttori di petrolio del Golfo Persico (IRI, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) avrà senza dubbio un impatto sull’intero Medio Oriente, compresa la Turchia. L’attuale quadro di sicurezza americano in Medio Oriente, basato sul confronto Iran-Arabia Saudita e sulla posizione anti-iraniana di Israele, sarà reso obsoleto.

Naturalmente, la Cina ha svolto un ruolo cruciale in questo processo di riforma delle infrastrutture di sicurezza del Medio Oriente avviando la riconciliazione e il partenariato tra Iran e Arabia Saudita. Nel frattempo, le sanzioni anti-russe dell’Occidente, guidate dagli Stati Uniti, hanno effettivamente contribuito ad accelerare lo sviluppo della cooperazione russo-iraniana e russo-araba.

Oggi, un certo numero di nazioni, tra cui la Turchia, membro della NATO, hanno già manifestato un forte interesse a creare una collaborazione di successo con i paesi BRICS e stanno valutando le loro possibilità di sviluppare legami positivi con la Russia, un membro chiave di questa organizzazione. A questo proposito, in uno dei suoi articoli sulle pagine di Cumhuriyet, il già citato editorialista turco Mehmet Ali Güller elenca le conferenze diplomatiche in cui la Turchia dialoga con i paesi BRICS, Russia e Iran.

Ha sottolineato la Conferenza di Astana sul problema siriano, dove Ankara ha acquisito esperienza grazie ai continui contatti con Teheran e Mosca su cruciali questioni regionali. Tuttavia, come è noto, a partire da giugno di quest’anno gli amici del mondo turco in Kazakistan hanno rifiutato in tutta fretta di continuare le operazioni della piattaforma di Astana.

Per qualche ragione, l’esperto turco trascura di menzionare una diversa, altrettanto cruciale, posizione geografica in cui potrebbe svilupparsi un triplice dialogo tra Russia, Iran e Turchia nella Transcaucasia, dove Ankara ha proposto una piattaforma regionale nota come “3+3” (cioè , Iran, Russia, Turchia + Azerbaigian, Armenia e Georgia).

La Turchia sta ora studiando il potenziale riavvicinamento ai BRICS a livello di specialisti e iniziative commerciali, dove la possibilità di aderire ai BRICS non è fuori discussione. Ankara, nel frattempo, comprende la necessità di una fruttuosa alleanza con la Russia e le nazioni del Golfo come Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti al fine di risolvere i conflitti attuali e identificare interessi condivisi. Un simile scenario dovrebbe escludere categoricamente un conflitto di interessi tra Ankara e Teheran nell’Armenia meridionale e nel nord della Siria.

Data la posizione geografica favorevole e i vantaggi logistici della moderna Turchia, la Turchia potrebbe sicuramente rivelarsi utile nel gruppo di nazioni BRICS. Non è un caso che i leader dei BRICS al vertice di Johannesburg abbiano suggerito di creare un elenco di potenziali paesi partner per il vertice successivo, tra i quali forse la Turchia è uno dei contendenti più forti.

Va ricordato che il 15° vertice di Johannesburg ha visto l’ammissione di nuovi membri nei BRICS, il che si è rivelato un compito difficile e complicato. Il Brasile ha inizialmente ritenuto non necessario aumentare il numero dei membri dell’organizzazione, affermando che ciò potrebbe danneggiare la credibilità del gruppo; tuttavia, la vera ragione potrebbe essere stata la risposta sfavorevole degli Stati Uniti. Tuttavia, l’aggiunta di Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, con il loro enorme potenziale tecnologico e di materie prime, non fa altro che rafforzare la posizione dei BRICS a livello internazionale.

Putin con i leader iraniani

A questo proposito, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto le difficoltà nel raggiungere un accordo su un documento finale sull’ammissione di nuovi membri. “Vorrei sottolineare che si è trattato di un lavoro impegnativo e che il presidente Ramaphosa ha mostrato una maestria diplomatica unica nel negoziare tutte le posizioni, anche per quanto riguarda l’espansione dei Brics”, ha affermato il leader russo. E di conseguenza, la Russia è diventata promotrice dell’espansione geografica dei BRICS.

Il 16° vertice BRICS si svolgerà a Kazan, in Russia, nel 2024. È più probabile che le possibilità della Turchia di diventare un membro candidato di questa stimata organizzazione internazionale aumentino sotto la guida russa. Tuttavia, un potenziale candidato dovrà collaborare intensamente con i membri BRICS nel prossimo anno.

Va sottolineato che, nonostante i BRICS rivitalizzati abbiano un potenziale economico maggiore rispetto alle nazioni del G7, il G7, ad eccezione del Giappone, rappresenta le principali nazioni della NATO guidate dagli Stati Uniti. Fino a quando il gruppo non integrerà la potenza militare dei suoi membri, i BRICS in questa situazione non comprenderanno nazioni con una struttura militare e politica simile.

Tuttavia, i leader dei BRICS come Russia, India e Cina hanno enormi capacità militari e nucleari. Si prevede che il processo di collaborazione produttiva, economica e tecnologica aiuterà a appianare le contraddizioni dell’organizzazione e a costruire una piattaforma condivisa per azioni cooperative, con l’area militare che non farà eccezione.

In ogni caso, la crescita e l’espansione dei BRICS è una realtà della nuova architettura delle relazioni internazionali, e il rafforzamento della cooperazione tra i suoi membri con determinate specifiche per ciascuno di essi tenendo conto della loro geografia e del loro potenziale, avrà senza dubbio un impatto significativo impatto sull’ordine globale nel nuovo secolo.

Aleksandr SVARANTS, PhD in scienze politiche, professore, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”(Fonte)

Traduzione: Gerard Trousson