La stretta di mano di Johnson a bin Salman.. la lezione ‘morale’!

In Arabia Saudita, vari settori di opinione pubblica hanno pronunciato un “no” morale alla Gran Bretagna dicendo: “La stretta di mano di Johnson con un autocrate che ha appena commesso un omicidio di massa” significa che “la Gran Bretagna è pronta a fare un accordo con il diavolo per ridurre la sua dipendenza dal gas russo.

L’articolo pubblicato ieri dal quotidiano e scritto dal direttore dell’ente di beneficenza legale, Reprieve, che traccia gravi violazioni dei diritti umani, indicava che la visita di Boris Johnson in Arabia Saudita è arrivata dopo che il regno del Golfo ha giustiziato 81 uomini pochi giorni fa, chiedendo: Johnson non capisci bene l’opinione pubblica in Gran Bretagna? O le cose sono cambiate dopo la guerra russa contro l’Ucraina?

Sebbene la scrittrice abbia affermato che “la stretta di mano di Johnson con un autocrate che aveva appena presieduto un omicidio di massa avrebbe danneggiato la posizione morale della Gran Bretagna sulla scena mondiale”, ha spiegato che “nelle settimane successive all’invasione delle forze russe in Ucraina, c’era la sensazione che il calcolo è cambiato. Sempre più spesso, i ministri conservatori affermano che il governo dovrebbe fare tutto il possibile per ridurre la dipendenza della Gran Bretagna dal gas russo e che dovrebbe fare un patto con il diavolo, ha dichiarato al Daily Mail Mark Almond, direttore dell’Institute for Crisis Research.

La scrittrice Maya Foa ha affermato che “da quando Jamal Khashoggi è stato attirato nel consolato saudita a Istanbul nel 2018 e assassinato, i leader occidentali si sono per lo più allontanati dal regno, evitando di scattare foto con il principe ereditario”.

Foa ha ritenuto che “il tempismo delle esecuzioni è spaventoso. Meno di due settimane fa, The Atlantic ha pubblicato una lunga intervista con il principe ereditario promuovendo aggiornamenti completi al sistema di giustizia penale saudita.

Ha aggiunto che, visitando l’Arabia Saudita, “Johnson conferma che le autorità saudite possono uccidere chi vogliono, in qualsiasi momento, e l’Occidente lo ignorerà”.

“Il Regno Saudita assicura efficacemente che vengano giustiziate più persone il cui unico crimine è stato sfidare lo status quo”, ha affermato. Persone come Hassan al-Maliki , un religioso che attualmente sta rischiando la pena di morte per i contenuti della sua biblioteca”.

Foa ha spiegato: “La giustizia saudita è una scatola nera di cui non possiamo mai essere sicuri. L’Organizzazione saudita europea per i diritti umani, che mantiene un registro completo delle esecuzioni in Arabia Saudita, non conosceva nemmeno 69 casi (degli 81 che sono stati giustiziati). Questi uomini sono stati processati, condannati e giustiziati in completa segretezza”.

“Sui 12 che conosciamo, è probabile che almeno tre di loro siano stati torturati per fare false confessioni di reati terroristici dopo aver partecipato a manifestazioni a favore della democrazia”, ​​ha detto.

Ha detto che mentre “le autorità descrivono gli uomini giustiziati come terroristi, ci sono prigionieri politici, reati di droga non violenti e persone che sono state arrestate da bambini nel braccio della morte. “

Ha ricordato che nel 2014 i governi britannico e saudita hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione giudiziaria.

“La mia organizzazione, Reprieve, ha presentato una richiesta basata sul diritto all’informazione, ma è stata respinta in quanto la diffusione delle informazioni potrebbe avere un impatto negativo sull’efficace gestione delle relazioni internazionali”, ha affermato l’autore. A causa di questa segretezza, non abbiamo idea se l’assistenza britannica abbia sostenuto un sistema giudiziario basato sulla tortura e sulle esecuzioni in Arabia Saudita”.

Ha aggiunto: “Quello che sappiamo dai rapporti dell’Organizzazione europea-saudita per i diritti umani e dal monitoraggio dei media è che nel periodo in cui questo accordo è stato attuato, il regime saudita guidato da re Salman e suo figlio ha aumentato significativamente la frequenza delle esecuzioni, quindi finora ci sono stati più di 900 casi dal 2015. Solo a gennaio il ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, ha incontrato il suo omologo, lo sceicco Walid Al-Samaani, e si è detto felice di conoscere i progressi dell’Arabia Saudita nella riforma giudiziaria e diritti umani. Era considerato uno sciocco”.

Monarchi Sauditi

“Il viaggio del Primo Ministro a Riyadh, poco dopo questa esecuzione di massa, è una vergogna per lui personalmente e per la Gran Bretagna”, ha detto Maya Foa. Nessuno nella sua cerchia ristretta gli direbbe che ci sono modi migliori e più sostenibili per affrontare la crisi energetica che incoraggiare e abilitare un sistema omicida?

Qui dobbiamo dire che l‘Occidente, che ci ha dimostrato di essere razzista quando ha differenziato tra rifugiati ucraini e rifugiati dall’Asia e dall’Africa. Anche i Paesi Bassi hanno espulso i rifugiati siriani e hanno accolto con entusiasmo gli ucraini con i capelli biondi e gli occhi azzurri, come descritto dalla stampa occidentale , così come le affermazioni morali della Gran Bretagna. Il suo Primo Ministro incontra bin Salman e gli stringe la mano con le mani macchiate del sangue di persone che non hanno fatto altro che chiedere qualcosa come uguaglianza e democrazia, questa è la reputazione morale dell’Occidente .

Fonte: Al Alam.ir

Traduzione: Fadi Haddad