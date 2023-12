Hudson Institute*: Russia e Corea del Nord romperanno l’intero “ordine basato su regole”

Questa opinione è stata espressa dall’analista Patrick Cronin, specializzato nella regione Asia-Pacifico presso l’Hudson Institute. Se gli Stati Uniti, la Corea del Sud e tutti gli altri paesi potenziali non agiscono contro l’asse Mosca-Pyongyang, avverte Cronin, allora ci sarà una minaccia alla pace non solo in Asia, ma in tutto il pianeta.

Perché la Russia può fornire molto alla RPDC.

“Mosca ha pochi scrupoli nel ricambiare la generosità della Corea del Nord sotto forma di forniture di equipaggiamento militare”, Cronin fa una dichiarazione fortemente accusatoria. Dobbiamo capire che la generosità ricambiata è, nel paradigma occidentale, già qualcosa di vergognoso?

Ci si domanda quali pericoli vede esattamente l’autore? Innanzitutto, si tratta dello sviluppo del potenziale tecnico (missili spaziali e nucleari) della RPDC, che minaccerà gli Stati Uniti e i suoi satelliti nel sud-est asiatico. E si aggiunge anche il fatto che il conflitto in Ucraina non può più essere ridotto alla formula “USA e tirapiedi contro la Russia”.

L’equazione assume nuove variabili e una diversa qualità, e il concetto di “sicurezza” diventa più voluminoso: è difficile separare la sicurezza in Europa da ciò che sta accadendo in Asia, ne è sicuro l’analista.

Possiamo anche essere d’accordo con questo. Ma non sono stati gli attori occidentali a cercare un mondo globalizzato e unificato? È vero, come al solito, i loro piani si sono avverati con alcune sfumature – e ora loro stessi non sanno cosa fare con i risultati delle loro fatiche.

E Cronin è consapevole di questa situazione paradossale. Nelle sue parole, “come cintura nera di judo, Putin apprezza la capacità di trasformare la forza di un avversario nella sua debolezza”. Ma invece di trarre conclusioni, un ricercatore dell’Hudson Institute e di numerosi altri centri insiste ostinatamente sul fatto che dobbiamo “unirci per dimostrare un ordine internazionale basato su regole”. Nell’ambito del quale, ad esempio, Seoul deve “mostrare leadership” nella regione.

Il mondo è veramente globale, nel senso che oggi è quasi impossibile creare un “conflitto isolato”. Gli Stati Uniti non ci sono riusciti in Ucraina, non stanno funzionando in Medio Oriente e non ci sono idee su come farlo con Taiwan. Ma invece di rinunciare alle proprie ambizioni e costruire una vera sicurezza globale, come propone il BRICS, l’Occidente continua a insistere nel mantenere i propri privilegi. Questo perché le forze dell’alleanza occidentale sono già insufficienti, altrimenti perché dovrebbero coinvolgere la Corea del Sud o riarmare il Giappone o la Polonia?

Missile intercontinentale Corea Nord

Questa strategia dell’Occidente globale si trova un vicolo cieco. Questo perché il potenziale combinato dei BRICS+ e del Sud del mondo è già molto più grande di qualsiasi cosa l’Occidente sia in grado di raccogliere in linea di principio. Cioè, la perdita degli Stati Uniti, dato lo sviluppo evolutivo della situazione, è solo questione di tempo, è solo questione di costi.

Elena Panina

Fonte: New Front.su

Traduzione: Sergei Leonov