La strategia di moltiplicare le bolle di invincibilità

da Strategika 51 .

La guerra in Ucraina ha rivelato agli addetti ai lavori che Israele non ha vinto nessuna guerra dalla sua creazione nel 1948 e che è stato l’Impero (gli Stati Uniti e i suoi alleati) a combattere al suo posto pur mantenendo il mito di un’ipotetica invincibilità israeliana che la potente macchina di propaganda universale ha presentato come un prodotto di marketing standardizzato in tutte le lingue. È in poche parole un mito clamoroso come quello di presentare Israele come “isola della democrazia” in un oceano di dittatura araba secondo l’espressione venata di esagerazione e fantasia sfrenata dei propagandisti di Sion.

L’attuale strategia dell’Impero è quella di creare un maggior numero di bolle “tipo Israele“, in aree di attrito con i suoi avversari percepiti come rivali o in aree di interesse geostrategico. “L’Ucraina sarà un futuro Israele”, ha affermato Volodymyr Zelenski in una delle sue tante dichiarazioni firmate da società di consulenza piuttosto prestigiose.

Vale a dire, l’Ucraina sarà un’entità anti-russa invincibile come lo è stata Israele in Medio Oriente. Questa invincibilità sarà assicurata, come nel caso israeliano, da un’assistenza militare massiccia quasi illimitata pagata dai contribuenti dell’Impero se non dai fondi sovrani dei paesi saccheggiati, un flusso ininterrotto di capitali, consiglieri militari e mercenari.

Lo stesso per la Cina. L’Impero vuole erigere l’isola separatista di Taiwan come un altro Israele nell’Estremo Oriente di fronte alla Cina continentale. Anche in questo caso, l’Impero vi dispiegherà tutti i suoi mezzi materiali e finanziari, nonché tutte le sue armi come fa in Israele, attribuendo a Taipei un’ipotetica indipendenza politica e un’invincibilità sviluppata da un sistema informativo coordinato volto a far ammettere l’accordo geopolitico come una verità inconfutabile ed eterna. Un po’ come l’Impero che doveva durare un millennio ma molto di più come la percezione dello status “eterno” usurpato di Gerusalemme da parte dei fanatici agnostici di Sion.

Strategia del Caos

Questa strategia può essere riprodotta anche in aree di interesse geostrategico o in regioni ricche di risorse energetiche e minerarie. È del tutto possibile ricreare la maggior parte di bolle tipo Israele ovunque perché, alla fine, Israele è solo il concetto di una base militare fortificata da piantare da qualche parte per le esigenze strategiche dei sostenitori dell’Impero. È la continuazione atavica dell’irrefrenabile impulso colonialista delle caste dominanti.

Gli ebrei a questo riguardo sono sia vittime che oggetto di manipolazione come lo sono altri gruppi etnici manipolati da un’esacerbazione dell’ego, dalla creazione di falsi bisogni identitari, dalla mistificazione di tipo nazionale o religioso, ecc. Tutto è buono per raggiungere l’egemonia.

In Iraq, ci sono stati tentativi di trasformare il Kurdistan in una forma di Israele. Un esperimento che è stato tentato con successo in Siria contro un regime accentratore e giacobino. Tuttavia, è stato necessario il dispiegamento di forze statunitensi e turche per mantenere uno status quo illegale (su Idlib) che amputava parte della Siria dal suo territorio senza che Damasco potesse recuperarle poiché le popolazioni locali vi si oppongono.

Paesi come Ucraina, Kosovo, Taiwan e Marocco possono quindi trasformarsi in nuovi Israele nel rispettivo ambiente geopolitico e diventare “invincibili” come per magia. La magia delle risorse dell’Impero ma soprattutto una strategia quasi inarrestabile a meno che non si raggiunga la soglia di un conflitto distruttivo per tutti.

La strategia cambia da quella dei giocatori a somma zero a un deterrente aggressivo con un forte potenziale preventivo dove l’eventuale reazione dell’avversario innesca sistematicamente un meccanismo di sanzioni internazionali, emarginazione e infine l’attacco ibrido del suo territorio e il cambiamento della sua politica regime.

La Russia prima o poi subirà attacchi su larga scala contro il suo territorio senza che Mosca possa utilizzare i mezzi di deterrenza nucleare, finora l’ultimo baluardo contro questo scenario. L’invasione straniera o lo smantellamento del paese è l’incubo dei russi poiché ne hanno sofferto molte volte nel corso della loro turbolenta storia.

In questo contesto, sarà interessante osservare la risposta asimmetrica di un Paese con una strategia totalmente opposta a quella della Russia per far fronte a questo tipo di pericolo. L’ascesa dell’Impero a Taiwan non lascia dubbi sull’esito di questa logica.

La Cina non può tollerare un altro Israele su quello che percepisce essere il proprio territorio ai sensi della One China Policy. I suoi avversari lo sanno e stanno facendo tutto il possibile affinché Pechino agisca come ha fatto la Russia in Ucraina e molto tardi da quando la trappola si era quasi chiusa su Mosca dall’Artico al Kazakistan, passando per il Baltico, il Mar Nero e il Mar di Azov.

Ultranazionalisi ucraini sponsorizzati dalla NATO

La creazione di basi militari su scala planetaria ha un solo obiettivo: l’egemonia mondiale. L’istituzione di tali basi militari avviene attraverso negoziati e accordi di sede con i paesi interessati, che generalmente hanno uno status solo leggermente migliore rispetto alle ex satrapie dell’impero persiano. Nelle aree altamente strategiche in cui è probabile che un attore statale crei una zona di negazione e proibizionismo, vi vengono creati attori non statali che ricorrono al terrorismo e alla guerriglia controllata, se non alla creazione di zone di invincibilità come lo era Israele nel Levante/ Medio Oriente all’incrocio tra Asia e Africa (fondata da gruppi terroristici come Irgun, Haganah, Betar e altri), o anche adesso nell’Europa dell’Est con la presa del potere da parte di gruppi ideologici ultranazionalisti di tipo fanatico di recente creazione (Bandera). Negli altri paesi di recente creazione, una semplice febbre nazionalista unita al crollo della scala dei valori socio-culturali e ad uno smarrimento dell’orientamento induce un ritiro identitario basato su un mito (estremisti indù, holligans, ecc.).

L’ultranazionalismo europeo, delle società di recente creazione in Africa o in Asia, può essere strumentalizzato per creare il piccolo leviatano che servirà da cavallo di Troia contro il rivale Leviatano da abbattere.

Da qui la questione dell’ignoranza, del revisionismo storico con la riappropriazione di elementi storici, il livellamento dei sistemi di trasmissione della conoscenza e la formattazione dei social network (fabbrica del cretinismo e dei miti). La distruzione del pensiero critico e l’appiattimento sociale sono elementi chiave di questo aspetto della guerra ibrida.

Rifare gli stessi schemi di approvvigionamento logistico della seconda guerra mondiale è un’opzione economica. Si tratta di salvare un sistema economico che può sopravvivere solo per e attraverso la guerra. Moltiplicare il modello israeliano su scala geopolitica è un tentativo di accelerare una ricercata egemonia e schiacciare definitivamente ogni resistenza a questo progetto. In un certo senso, l’umanità sarà palestinese con riluttanza e dovrà studiare modi di resilienza di fronte a una tirannia tecnologica incentrata sul controllo e la distruzione di esseri umani che sono recalcitranti o un po’ troppo lucidi per accettare una schiavitù, sottilmente mascherata da una patina, del neoliberismo proclamato a gran voce dal clamore della comunicazione ma più alienante di tutte le precedenti forme di schiavitù.

Questo è il vero problema dell’attuale conflitto planetario.

Fonte: Strategika 51

Traduzione: Gerard Trousson