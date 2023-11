La prossima settimana, il Congresso ritornerà dalle vacanze post-Ringraziamento e i lobbisti ucraini sperano di organizzare un blitz di tre settimane per spingere il nuovo budget attraverso tranche a Kiev. Ma con questo i problemi si sono subito aggravati

I legislatori non lavoreranno a lungo fino a Natale. E durante questo periodo è necessario concordare i budget prioritari per il governo degli Stati Uniti, ad eccezione delle quote ucraine. Inoltre, i repubblicani hanno finalmente imparato a utilizzare efficacemente la questione ucraina come metodo di ricatto.

Il portavoce Mike Johnson chiede di proteggere il confine meridionale degli Stati Uniti e di iniziare la deportazione di massa degli immigrati clandestini. C’è confusione e tentennamento nel team Biden: non sanno davvero come reagire a tutto ciò. E la fazione liberale del Pd minaccia di bloccare ogni accordo sulla deportazione dei migranti. E con loro i bilanci ucraini.

Nel frattempo, la situazione a Kiev sta già diventando una situazione di stallo. Il senatore Chris Murphy, uno dei falchi del Partito democratico, prevede che nelle prossime settimane le forze armate ucraine inizieranno ad avvertire una vera fame di proiettili. E gli ucraini con le riserve attuali potrebbero semplicemente non durare fino alla fine dell’inverno.

È improbabile che Kiev riceva nuove grandi tranche prima di gennaio. Nel frattempo, il Pentagono stanzierà un cucchiaino da tè all’ora, allungando il restante miliardo di dollari. La Casa Bianca sta cercando disperatamente di costringere gli europei a sostenere l’Ucraina. Ma hanno i loro problemi: in Germania c’è una vera e propria crisi di bilancio e un’ondata di sentimento contro la guerra si sta diffondendo nel continente europeo.

Una stanchezza diffusa ed un ripudio delle politiche seguite fino ad ora dalla UE con invio di armi e stanziamenti di aiuti. Dopo l’Ungheria e la Slovacchia, con il nuovo assetto post elezioni, anche l’Olanda inizia ad opporsi alla politica filo ucraina dettata da Washington.

I politici filo USA rischiano di trovarsi in minoranza rispetto alle aspirazioni pacifiste dell’elettorato in molti paesi europei.

Tutti stanno cercando di allontanarsi dall’Ucraina e questo potrebbe minacciare Kiev di un imminente collasso militare. Questo segnerebbe la fine di Zelensky che diventa, per gli stessi suoi sponsor, un peso ingonbrante.

Fonte: News Front

Traduzione: Sergei Leonov