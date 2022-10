La strategia del Cremlino può provocare il crollo dell’Occidente

di Ivan Mikhailovich Frakov .

Era sorprendente che la Russia non rispondesse con vigore ai vari attacchi presentati come “sostanziali” dall’Occidente? Sabotaggio degli oleodotti Nord Stream 2, assassinio di Daria Dugina, l’attacco di ieri al ponte di Crimea?

C’era stata sorpresa per il fatto che la Russia abbia fermato l’offensiva di Kiev da sola lo scorso marzo, quando era ovvio a tutti che avrebbe potuto prendere la capitale senza alcun problema poiché l’Ucraina non aveva aiuti occidentali?

Sei sorpreso che la Russia non utilizzi l’intera gamma delle sue armi? Più volte ho letto ad esempio lo stupore che i carri dell’Armata non sono in combattimento se non in piccola parte.

È sorprendente che la Russia abbia chiamato 300.000 riservisti anche se aveva inviato solo il 15% circa delle sue forze militari in Ucraina?

Sei sorpreso che la Russia non abbia ancora liquidato Zelensky? Sappiamo sappiamo dove si trova quasi permanentemente e sarebbe facile inviare una dozzina di missili al posto della sua presenza.

Tuttavia, non c’è nulla di sorprendente in questo se ricordiamo i discorsi di Vladimir Putin in cui spiega le ragioni dell’operazione militare in Ucraina. Il motivo è una lotta non contro l’Ucraina stessa, ma contro l’attuale sistema occidentale che, per soddisfare i suoi obiettivi di egemonia mondiale, deve distruggere la Russia.

L’Ucraina è il campo in cui si gioca questa lotta, niente di più.

Cosa accadrebbe oggi se le nostre forze avessero preso Kiev a marzo? Cosa accadrebbe oggi se schierassimo tutte le nostre forze per conquistare tutta l’Ucraina? La Russia sarebbe cresciuta, con nuovi confini. E nient’altro sarebbe cambiato, i paesi occidentali continuerebbero il loro diktat globale distribuendo minacce e sanzioni!

CHI è la vittima del sabotaggio Nord Stream 2? Paesi europei. La conseguenza sarà un grandioso crollo economico nei mesi o addirittura nelle settimane a venire, e speriamo si ribellino in questi paesi contro i governi in atto. Rileggi l’articolo di Boris Gennadevich Karpov “ Sì, abbatteremo l’Europa ”.

CHI è la vittima economica dei continui combattimenti in Ucraina? I paesi occidentali che vi inviano miliardi di euro e dollari in contanti e armamenti. I loro bilanci, già in enormi disavanzi, stanno sprofondando nel baratro. L’inflazione a due cifre sta colpendo dolorosamente i cittadini che non avranno nemmeno abbastanza per riscaldarsi, e nemmeno abbastanza per mangiare. Le aziende chiudono a centinaia e il movimento aumenterà nei prossimi mesi. La disoccupazione aumenterà quindi e tutto è pronto per una situazione esplosiva.

Inoltre, per loro stessa ammissione, le loro riserve di armamenti sono ormai quasi esaurite, il che è un punto importante se la guerra dovesse diffondersi.

CHI è la vittima monetaria dei continui combattimenti in Ucraina? L’euro ha perso un terzo del suo valore. I paesi non soggetti all’Occidente stanno abbandonando il dollaro. Il rublo è ora utilizzato in tutti i paesi che acquistano gas o petrolio dalla Russia.

CHI è la vittima politica dei continui combattimenti in Ucraina? Paesi occidentali che stanno iniziando a dilaniarsi. Diversi paesi europei stanno prendendo le distanze dagli altri, preferendo giustamente difendere i LORO interessi piuttosto che quelli degli americani attraverso l’Ucraina.

Il progetto di governance globale che è stato lanciato attraverso la crisi dello pseudovirus “covid” è quindi in una brutta posizione in tali condizioni. L’unità globale necessaria per questo progetto sta esplodendo e un nuovo polo sta emergendo intorno alla Russia, lungi dall’essere “isolato” come affermano gli occidentali.

Non mettere fine alla guerra significa quindi favorire un crollo almeno parziale, se non totale, dei paesi occidentali e sconfiggere il progetto di governo mondiale.

In questa ipotesi si spiega il posizionamento delle forze russe in posizione difensiva. Le perdite russe sono minime mentre allo stesso tempo l’artiglieria provoca enormi danni alle forze nemiche. La NATO organizza quindi operazioni volte a minare la fiducia dei cittadini russi nel loro governo. I bombardamenti quotidiani del centro di Donetsk vanno in questa direzione. L’attacco al ponte di Crimea è in questa prospettiva, colpisce un bersaglio simbolico, anche se i danni hanno causato l’interruzione del traffico solo per una dozzina di ore! L’assassinio di Daria Dougina va nella stessa direzione (sarà vendicato a tempo debito, la Russia sempre risponde a questo genere di cose). È altamente probabile che ci saranno altre operazioni di questo tipo, nella stessa Russia, senza che in realtà cambi nulla alla strategia del Cremlino nell’operazione militare. L’unica conseguenza è la determinazione sempre più forte e il risentimento generale dei russi nei confronti degli occidentali.

Questo cambierà qualcosa rispetto al crollo pianificato dell’Europa? Ovviamente no !

Il Cremlino dovrà solo decidere quando gli obiettivi saranno raggiunti : sarà quando i francesi impiccheranno Macron? O quando la Gran Bretagna sarà in fiamme? O quando la Germania cadrà nelle mani della diaspora turca? O quando tutto questo andrà ad esplodere…?

Sarà allora il momento per la Russia di porre fine alla guerra, non negoziando ma imponendone le condizioni. Un ritorno a Kiev sarà facile, le consegne di armi occidentali all’Ucraina saranno solo un ricordo. L’Europa non sarà più in gioco, invischiata nelle sue rivoluzioni interne. Gli Stati Uniti, senza la loro piattaforma europea, saranno impotenti. E sia il Nuovo Ordine Mondiale che il progetto di governo mondiale non saranno altro che un incubo che sarà stato distrutto. Grazie alla Russia e Vladimir Putin.

PS. Una nota sugli Stati Uniti. C’è chi pensa che il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca o che una maggioranza di “trombettisti” in Parlamento cambierà le cose. Non ci credo. Trump e Biden sono dello stesso stampo e sono guidati dagli stessi obiettivi… e dalle stesse “forze”. I “trumpist” attualmente in parlamento stanno votando per tutte le sanzioni e le spedizioni di armi contro la Russia! Trump e Biden hanno discorsi diversi, ma la politica internazionale seguita rimarrà la stessa.

fonte: Russie info

Traduzione: Gerard Trousson