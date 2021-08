La strategia del Caos si estende all’Afghanistan

Sono trascorse meno di 24 ore dall’avvertimento lanciato da America, Australia e Gran Bretagna ai loro cittadini su un imminente attacco terroristico all’aeroporto di Kabul, fino a quando l’attacco è avvenuto ieri, giovedì, quando fonti americane hanno annunciato che si trattava di “ISIS”!

La violenta esplosione che ha scosso la capitale afghana, Kabul, è avvenuta vicino al cancello Abi dell’aeroporto di Kabul , e i funzionari statunitensi sono stati i primi a dire che i due attentati erano kamikaze e sono stati compiuti dall’organizzazione terroristica ” ISIS “. arrivata all’interno dell’aeroporto, il sangue degli innocenti viene versato per le responsabilità dell’America che ha portato il caos nel paese.

Il progetto fin dall’inizio era quello del caos creativo predisposto già dall’era di George Bush e annunciato dal suo famoso Segretario di Stato, “Condoleezza Rice” nel 2005, che sembra che non finirà, e risulta che l’America sia decisa a portarlo avanti nella regione dell’Asia occidentale, a partire dall’Afghanistan fino all’Iraq, alla Siria e al Libano.

È chiaro che 20 anni di occupazione dell’Afghanistan non hanno fermato l’America che si è deliberatamente ritirata da questo paese in modo caotico, e ora avverte di un attacco terroristico che avverrà ore dopo, e dice che è “ISIS” il responsabile, “ISIS”, che ha quasi confermato la notizia che le stesse forze americane avevano trasferito i suoi elementi dalla Siria e dall’Iraq e dall’interno delle prigioni delle forze democratiche siriane “SDF”, poi in Afghanistan prima di ritirarsi.

Oggi sembra che l’ISIS abbia iniziato a svolgere una nuova sporca missione in Afghanistan, dove il ritiro dell’America ha fatto sì che i talebani controllassero la maggior parte del Paese senza combattere, sebbene il ritiro fosse ed è tuttora caotico e non ha tenuto conto nemmeno degli alleati dell’America, ed è chiaro che Wahington voleva combattimenti interni e una guerra civile che non è avvenuta, mentre vediamo le forze della NATO, guidate dalla Gran Bretagna, sbandierare la possibilità di sostenere una resistenza contro i talebani, e quindi chiedono invece una guerra civile per invocarla come “comunità internazionale” invece del dialogo tra le diverse fazioni afghane.

L’America e l’Occidente, dopo essersi ritirati dall’Afghanistan, hanno un obiettivo chiaro e definito, che è quello di diffondere il caos in questo paese.I bersagli di questo caos sono principalmente i vicini dell’Afghanistan, Iran, Pakistan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e, naturalmente, Cina e Russia. Caos in Medio Oriente e ora in Asia meridionale, tutto questo al culmine della diffusione del virus Corona e del collasso delle economie mondiali.

Questa è la teoria degli strateghi anglo USA che rivendicano i diritti umani, le cui armi, sanzioni, politiche economiche e caos creativo uccidono afgani, libanesi, siriani e bambini dello Yemen, il tutto per distruggere prima l’asse della resistenza e colpire Russia e Cina come loro rivali La loro teoria è chiara: “Io e dopo di me il diluvio”.

Fonte: Al Alam

Traduzione e sintesi: Fadi Haddad