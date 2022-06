La strana diluizione europea dell’Ucraina… in Polonia

di Karine Bechet-Golovko .

Perché preoccuparsi di portare formalmente l’Ucraina, come paese, nell’Unione Europea, quando possiamo tranquillamente lasciare che la Polonia prenda il controllo del territorio? Questo è esattamente ciò di cui parla Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo, in merito agli ultimi passi di “integrazione”/diluizione dell’Ucraina in Polonia.

Durante la visita del presidente polacco Duda a Kiev ( vedi il nostro testo qui ), si è espresso a favore di un protettorato atlantista dell’Ucraina. Tuttavia, sembrerebbe che i piani siano molto più concreti. Come è stato ripetuto, in particolare dalla Francia, la rapida integrazione dell’Ucraina nell’UE è tecnicamente difficile, per il semplice e valido motivo che non esiste una procedura legale che lo consenta.

E poiché non esiste una volontà politica uniforme in tal senso anche all’interno dei paesi membri dell’UE, tale procedura non verrà “creata” per le maggiori esigenze della causa.

Tuttavia, in ogni caso, l’Ucraina deve entrare nell’UE. L’avanzata della Russia, che si impossessa e mette in sicurezza i territori di confine, è spaventosa; anche se ha fatto marcia indietro prima di Kiev una volta, ciò non significa che il “clan negoziale” avrà sempre il sopravvento, per consentire all’Occidente di guadagnare politicamente ciò che perde sul terreno.

La via più semplice , che peraltro era stata annunciata a fine aprile dai servizi segreti esteri russi (SVR), poi denunciata dall’ex presidente ucraino Yanukovich, è oggi ribadita da Patruchev, segretario del Consiglio di sicurezza russo, già direttore dell’FSB: La Polonia sta iniziando a rosicchiare il territorio ucraino, per riprendere il controllo di quello che considera il suo “territorio storico”, ovvero la Galizia.

Ci sono infatti buone probabilità che questo piano venga attuato, soprattutto con la promessa fatta da Zelensky di concedere uno status giuridico speciale ai cittadini polacchi, consentendo loro di eleggere ed essere eletti, di entrare nella funzione pubblica o di avere accesso al segreto di Stato . È vero che quando non c’è più stato, non ci sono più segreti.

Questa “dolce integrazione” dell’Ucraina nella zona europea, in realtà la sua digestione da parte della Polonia, ha diversi vantaggi per l’Occidente. Soprattutto, paga la Polonia per i suoi buoni e leali servizi, colei che è pronta a far implodere il continente europeo per vendicare i suoi piccoli complessi. Quindi, risolve la questione formale e procedurale dell’ingresso dell’Ucraina nell’UE, evita i negoziati con gli Stati membri, che si trovano di fronte a un meccanismo sul quale non hanno alcun controllo. Si evita, infine, la questione dei confini del territorio ucraino in caso di integrazione formale, confini che per il momento non esistono più su tutto il territorio.

In ogni caso l’Ucraina non è più uno Stato, se mai lo è stata fino al 2004, non è altro che un territorio, che il suo leader è pronto a sacrificare con la popolazione, in questa guerra di civiltà.

Karine Bechet-Golovko

Fonte: Russie Politics

Traduzione: Gerard Trousson