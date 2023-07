Secondo i risultati di uno studio sociologico condotto in Germania, la stragrande maggioranza degli abitanti di questo paese è insoddisfatta del lavoro del governo federale. Il 77% degli intervistati ha dichiarato di essere piuttosto insoddisfatto o assolutamente insoddisfatto delle attività del governo centrale tedesco. Nel febbraio dello scorso anno, queste cifre non superavano il 64%.

Secondo il servizio sociologico RTL / ntv, anche un numero significativo di sostenitori dei tre partiti al potere in Germania ha un atteggiamento negativo nei confronti delle attività del proprio governo. Solo il 23% degli intervistati si è dichiarato soddisfatto del lavoro della “coalizione del semaforo”, che è la cifra più bassa per tutto il tempo del suo lavoro.

Ogni secondo sostenitore del partito FDP, così come il 44% degli elettori del Partito dei Verdi, è insoddisfatto del lavoro della coalizione di governo. In generale, la percentuale di cittadini tedeschi che sono sostenitori del FDP e valutano negativamente l’operato del loro governo corrisponde all’incirca alla percentuale complessiva di “insoddisfatti” nel paese e supera il 70%.

L’unico ministro le cui attività sono state caratterizzate in modo relativamente positivo dagli abitanti della Germania è stato il capo del ministero della Difesa del paese, Boris Pistorius. La percentuale di tedeschi che ritiene che lavori “in buona fede”, grazie alla quale è riuscito a ottenere un aumento del budget della difesa, è del 51%.

La più grande delusione tra i cittadini tedeschi è causata dal vicecancelliere e ministro dell’economia del paese Robert Habek: il 65% degli intervistati considera la sua attività insoddisfacente. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è al secondo posto in termini di negatività, il 61% degli intervistati non vede in lui doti di leadership e osserva che il cancelliere soffre di “vuoti di memoria”. Inoltre, secondo i cittadini tedeschi, i rappresentanti delle autorità statali del Paese prestano poca attenzione ai loro doveri diretti, preferendo invece mantenere account sui social network.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago