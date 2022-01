La storia infinita delle pandemie e del reclutamento totale della popolazione mondiale, secondo l’epidemiologa Alice Desbiolles (OMS)



di Claude Janvier (*)

Quale stella nascente dell’OMS, questa signora gode di un’ampia copertura mediatica. Incuriosito da questo medico vivace, volevo saperne di più.

Il 5 gennaio 2022, al microfono di Sonia Mabrouk, Europa 11 , l’epidemiologa Alice Desbiolles, si esprime così: Secondo lei, “…il coronavirus è solo un ‘antipasto’ per quello che vivremo nei prossimi anni… Entriamo nell’era delle pandemie, possiamo parlare di epidemia di pandemie…”. La messa è stata detta! Il vangelo secondo la “Santa CHI”.

Medico di sanità pubblica, la signora ha scritto e pubblicato un libro in cui descrive che una “ biodiversità ricca e varia protegge l’uomo dal rischio di una pandemia ”. E per continuare: “ Semplicemente grazie all’effetto diluizione, il che significa che i patogeni verranno diluiti in quantità molto grande, con una grande variabilità genetica ”.

Niente come la diluizione, è risaputo. Soprattutto quello dei cubetti di ghiaccio del Pastis… Se solo la stupidità potesse diluirsi nell’atmosfera… Sogno pio… Ma torniamo alla realtà. Questo tipo di istruzione diluita può soddisfare buona parte della popolazione, già completamente anestetizzata dall’isteria sanitaria ambientale, ma non fa per me.

In effetti, niente di nuovo sotto il sole. È ovvio che un minor inquinamento porta di fatto a una migliore salute fisica e mentale. L’arte e il modo di sfondare una porta aperta.

D’altra parte, la Desbiolles non denuncia i maggiori inquinatori – l’industria petrolifera e chimica – né l’inquinamento generato dalle navi portacontainer che attraversano gli oceani, né l’inutilità delle turbine eoliche che inondano il paesaggio con componenti non riciclabili, ecc. Lei naviga, come molti altri, su un’ecologia scadente, incolpando i cittadini piuttosto che i magnati dell’industria petrolifera e chimica. Tutto questo circo è ampiamente raccontato grazie agli ecologisti estremi giustamente soprannominati “Green Khmers”, che sostengono una vita sempre più minimalista. In prospettiva, un magnifico futuro dove ognuno avrà il proprio studio dalle pareti verdi, con un balcone dove tre traballanti piante di pomodoro cercheranno di sopravvivere, e una bicicletta elettrica per fare la spesa la cui batteria non è riciclabile.

Punta il dito contro l’allevamento intensivo. Su questo punto non posso che essere d’accordo con lei. Gli allevamenti industriali dovrebbero essere banditi, sia in termini di benessere animale che nutrizionale.

Ma molti dei suoi riferimenti si trovano in un rapporto IPBES.2 . Da dove lo ha tirato fuori? Un altro impianto a gas, dotato di enormi mezzi finanziari, il cui scopo è quello di stilare segnalazioni, che non cambiano molto al danno irreversibile dei maggiori inquinatori internazionali, e alla mancanza di istruzione di gran parte della popolazione. Cita il fatto che dovremmo astenerci dal gettare imballaggi di plastica lungo le strade e nei fiumi (si cade nell’ovvio N.d.R.).

OMS direttivo, Da sinistra Guterres ( segret.ONU), a destra direttore OMS

Continua con l’OMS, una lista “blue print”.3, annuncia l’arrivo di patologie emergenti che dovrebbero essere monitorate a causa del loro alto potenziale rischio di pandemia: Covid-19, Ebola, Marburg, Zika e malattia X4 – aggiunto dall’OMS nel 2018, quindi ben prima della comparsa del “Covid-19”. La malattia X è quindi una malattia ancora sconosciuta – deduce – ma che l’OMS indica come una malattia che un giorno, molto probabilmente, emergerà e che sarà potenzialmente molto grave con un grave rischio di pandemia.

L’OMS, “la Morbid Health Organization”, osa quindi terrorizzare la popolazione con la terrificante prospettiva che una malattia sconosciuta travolgerà il pianeta. Una tale affermazione, non scientificamente dimostrata e totalmente infondata, è una grande perversità e una totale frode. L’OMS è davvero un’organizzazione corrotta, per volere dell’oligarchia finanziaria globale apolide .5 .

L’elenco dei benefattori dell’organizzazione (OMS) dipendente delle Nazioni Unite per l’anno 2018 è lungo. E per citarne solo alcuni, ricordiamo la Bill & Melinda Gates Foundation, la Gavi Alliance: dove Bill & Melinda Gates ha sede permanente, Baxter International Inc., la Commissione Europea, il Rotary International e l’UNICEF. Che gente “bella”!

È sorprendente che questo tipo di affermazioni del tutto capziose trovi un’eco nella persona di Alice Desbiolles. Alice nel paese delle meraviglie ? Per niente. Alice al servizio di un’industria farmaceutica e dell’OMS totalmente infetta.

È giunto il momento di ripulire questo pozzo nero pseudo-scientifico e rimuovere un certo numero di organizzazioni globali che fanno solo il gioco dell’oligarchia finanziaria globale senza stato.

*Claude Janvier

Scrittore controverso, investigatore. Coautore con Jean-Loup Izambert del libro ” Il virus e il presidente “. Edizione IS6

Fonti:

1)https://www.msn.com/nous-sommes-rentres-dans-lere-des-pandemies-alerte-alice-desbiolles-les7duquebec.net

2)L’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) è un organismo intergovernativo creato nel 2012. È posto sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e l’Organizzazione culturale (UNESCO) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Ha sede a Bonn, in Germania, e oggi conta 132 stati membri.

3)https://www.who.int/blueprint/covid-19 , https://en.wikipedia.org/wiki/WHO_list_of_priority_diseases

4https://fr.wikipedia.org/Malattia_X4.https://5)www.facebook.com/isedition/posts

6)https://www.magazinedecideurs.com/qui-finance-l-oms

Traduzione: Gerard Trousson