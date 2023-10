La stanchezza dell’Ucraina preoccupa le élite della NATO – e così dovrebbero essere

di Finian Cunningham

Su entrambe le sponde dell’Atlantico, sono ora percepibili stanchezza e rabbia tra i cittadini per l’abisso senza fondo che rappresenta la guerra per procura della NATO in Ucraina contro la Russia.

L’unica meraviglia è che ci sia voluto così tanto tempo prima che il pubblico occidentale si rendesse conto della truffa.

La vergognosa adulazione di un criminale di guerra nazista da parte dell’intero parlamento canadese in una perversa dimostrazione di solidarietà con l’Ucraina contro la Russia ha contribuito a focalizzare l’attenzione pubblica sull’oscenità della guerra per procura della NATO.

Tutto sommato, da quando il conflitto istigato dalla NATO è scoppiato nel febbraio dello scorso anno, le istituzioni americane ed europee hanno versato fino a 200 miliardi di euro in Ucraina per sostenere un odioso regime infestato dai nazisti.

Tutta quella generosità addebitata ai contribuenti statunitensi ed europei ha provocato un massacro in Europa mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale – e il fallimento dello Stato ucraino. E ovviamente enormi profitti per il complesso militare-industriale della NATO che finanzia i politici della élite.

I tempi però stanno cambiando. Negli Stati Uniti, i repubblicani finanziariamente conservatori ne hanno abbastanza degli assegni in bianco al regime di Kiev. Il Congresso degli Stati Uniti ha finalmente mostrato un minimo di buon senso nel prevenire un blocco finanziario del governo, riducendo gli aiuti militari all’Ucraina. Ciò dimostra quanto siano diventate distorte le priorità di Washington quando l’interesse delle persone comuni e nazionale deve lottare con i finanziamenti per un regime nazista.

E poi, in seguito al voto del Congresso per sospendere temporaneamente i finanziamenti all’Ucraina, il ministro degli Esteri del regime di Kiev Dmytro Kuleba ha osato rimproverare i legislatori americani: “Stiamo ora lavorando con entrambi i lati del Congresso per assicurarci che ciò non si ripeta in nessuna circostanza. .”

Nel frattempo in Europa, i cittadini slovacchi hanno votato per un nuovo governo per porre fine all’alimentazione militare della guerra in Ucraina. Il partito Smer-SD guidato da Robert Fico ha vinto le elezioni parlamentari soprattutto grazie alla promessa di interrompere ogni ulteriore fornitura di armi al regime di Kiev.

Leader Slovacco Robert fico

Questa settimana si sono viste anche massicce proteste in Germania contro il governo di coalizione di Olaf Scholz per le abiette politiche a favore della guerra di quest’ultimo in Ucraina. Il Giorno dell’Unità tedesca, il 3 ottobre, ha dato luogo a una manifestazione di massa a Berlino che denunciava la guerra per procura della NATO in Ucraina e chiedeva negoziati di pace per porre fine al conflitto.

Ci sono state anche proteste senza precedenti in tutta la Polonia a Varsavia, Lodz e in altre città contro la servile attuazione da parte del governo PiS della guerra per procura della NATO guidata dagli Stati Uniti in Ucraina. Di fronte ai milioni di rifugiati ucraini e all’abbandono dei bisogni sociali dei polacchi, il partito al potere PiS ha recentemente minacciato di sospendere la fornitura di armi a Kiev – una mossa meno di principio e più volta a cercare di comprare voti nelle prossime elezioni del 15 ottobre. La tardiva mossa del governo polacco illustra la preoccupazione dei leader europei per il crescente disprezzo dell’opinione pubblica nei confronti degli aiuti finanziari apparentemente infiniti destinati all’Ucraina.

Berlino, massicce manifestazioni contro la Nato

Secondo Josep Borrell, il massimo diplomatico dell’Unione Europea, è un segnale “preoccupante” che Washington abbia chiuso per la prima volta le casse dell’Ucraina.

Lunedì i ministri degli Esteri dell’UE hanno tenuto un vertice a Kiev. Era la prima volta che il loro vertice veniva convocato in un paese extra-UE. L’agenda era un po’ troppo consapevole, concepita come una dimostrazione di “solidarietà” con l’Ucraina.

Borrell e gli altri diplomatici dell’UE hanno affermato che il vertice è stato un avvertimento alla Russia di non contare sulla “stanchezza” degli europei riguardo al sostegno all’Ucraina. Chi sta cercando di convincere? La Russia o gli europei?

Le élite europee non elette hanno descritto la guerra in Ucraina come una “crisi esistenziale” che richiede un sostegno infinito al regime nazista contro la Russia.

Tale melodramma necessita di una qualificazione seria. Il conflitto è “esistenziale” solo per alcune persone: gli ideologi della NATO, i leader elitari, il complesso militare-industriale e il corrotto regime nazista di Kiev. Ma non è esistenziale per la maggior parte delle persone che vogliono porre fine a questo folle massacro, al grottesco spreco delle finanze pubbliche e al pericoloso flirt con la guerra nucleare.

Significativamente, all’artificioso vertice UE di Kiev non ha partecipato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. In commenti molto critici sulle priorità fuori luogo dell’UE, ha affermato che altri paesi non capiscono perché l’Europa “ha reso questo conflitto globale” e perché le persone che vivono in Asia, Africa e America Latina devono pagarne le conseguenze a causa della crescente inflazione, dei prezzi dell’energia e forniture alimentari instabili.

Il diplomatico ungherese ha criticato i leader dell’UE per i loro doppi standard e la loro ipocrisia, aggiungendo: “Posso dire che il mondo al di fuori dell’Europa non vede l’ora che arrivi la fine di questa guerra perché non capiscono molte cose. Non capiscono, ad esempio, come sia possibile che quando non c’è una guerra in Europa, l’Unione Europea, guardando dall’alto in basso con fantastica superiorità morale, inviti le parti alla pace, sostenga i negoziati e la fine immediata della violenza. Ma quando c’è una guerra in Europa, l’Unione Europea fomenta il conflitto e fornisce armi, e chiunque parli di pace viene immediatamente stigmatizzato”.

Almeno due membri dell’UE e della NATO – l’Ungheria e il nuovo governo della Slovacchia – si oppongono all’assurdo sostegno militare e finanziario che alimenta la guerra in Ucraina. Entrambi i paesi vogliono che i negoziati di pace con la Russia siano prioritari. C’è la sensazione inevitabile che questo dissenso basato sul buon senso si trasformerà in un effetto domino perché è la verità e ha una forza morale inattaccabile.

Quello che il conflitto in Ucraina ha dimostrato chiaramente al pubblico occidentale è quanto siano diventati moralmente in bancarotta i loro governi e i loro media. I leader elitari americani ed europei potrebbero illudersi ancora un po’ fingendo che non vi sia stanchezza e affaticamento nella loro guerra per procura contro la Russia. Più fingono, maggiore sarà il crollo finale e la caduta a causa della rabbia pubblica.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago