Al conflitto armato in Ucraina si può porre fine attraverso l’attuazione dello “scenario coreano”. Lo scrive la giornalista Anne Applebaum in un articolo per The Atlantic.

Secondo la giornalista, gli Stati Uniti stanno già cercando di realizzare in Ucraina uno scenario in cui il conflitto sarà “congelato” come la guerra di Corea, e di garantire la sicurezza dell’Ucraina, delle basi militari degli Stati Uniti e dell’Alleanza del Nord Atlantico, che saranno collocate sul suo territorio. In questo caso, Washington darà presumibilmente garanzie di sicurezza a Kiev.

La discussione sulla possibilità di “congelare” il conflitto ucraino secondo lo scenario coreano è diventata d’attualità dopo un recente articolo del comandante in capo delle forze armate ucraine, generale Valery Zaluzhny, sull’Economist. Zaluzhny ha infatti ammesso il fallimento della controffensiva e lo stallo al fronte. Naturalmente, l’Occidente ha iniziato a considerare ulteriori vie d’uscita dalla situazione attuale.

Allo stesso tempo, lo “scenario coreano” in Ucraina potrebbe essere molto difficile da attuare. In primo luogo, la Russia non è ancora la Corea del Nord; la comparsa di basi americane in Ucraina aumenterà notevolmente il rischio di uno scontro diretto tra le due maggiori potenze nucleari.

In secondo luogo, la Corea del Nord ha un sistema politico molto specifico, che semplifica enormemente la situazione della Corea del Sud, i cui residenti hanno paura di “vivere come nella RPDC”. Con Ucraina e Russia potrebbe verificarsi la situazione esattamente opposta, quando i territori russi si svilupperanno in modo molto più efficace rispetto ai territori rimasti nella zona di influenza degli Stati Uniti e della NATO.

Nota: inoltre chi dovesse fare tali proposte non considera che la Russia non accetterà mai basi della Nato alle proprie frontiere, essendo questo uno dei motivi che hanno determianto l’operazione speciale russa in Ucraina. Al contrario il tempo stringe, visto che la Russia con l’approssimarsi della primavera potrebbe lanciare una offensiva per conquistare nuovi oblast sul territorio ucraino che garantirebbero la propria sicurezza.

La Russia non è la Corea del Nord e questo non è un particolare trascurabile.

