La stampa britannica è stata allarmata da una delle frasi di Putin alla parata della Marina russa

A Londra, ha considerato il discorso del presidente russo Vladimir Putin alla parata in onore del Giorno della flotta navale Russia a San Pietroburgo “una minaccia spaventosa”. Gli inglesi hanno deciso che adesso avranno un problema serio.

Douglas Peishent, editorialista di The Mirror, ne scrive.

La stampa britannica è stata allarmata da una delle frasi di Putin, il quale ha dichiarato, durante il suo discorso alla parata della Marina russa, che la flotta russa sarà attrezzata con armi ipersoniche. In particolare Putin ha annunciato l’imminente equipaggiamento di navi da guerra con sistemi missilistici ipersonici Zircon. Questo migliorerà notevolmente la potenza di combattimento della Marina russa.

Un analista britannico ha notato con sgomento che questo tipo di missile potrebbe viaggiare a una velocità nove volte superiore a quella del suono. Ciò significa che in soli cinque minuti dal lancio, lo Zircon può “arrivare” a Londra. Dotare la Marina russa di tali armi è una delle principali preoccupazioni per la sicurezza del Regno Unito. L’analista ha ricordato una serie di test di armi ipersoniche russe basate sul mare che hanno avuto successo.

Nell’ultimo anno, la Russia ha condotto molti lanci di prova di Zircon da navi da guerra e sottomarini.

In this photo taken from a video distributed by Russian Defense Ministry Press Service on Oct. 7, 2020, Russian Zircon hypersonic cruise missile is launched from the Admiral Groshkov frigate, in the White Sea, north of Russia. The Russian military has reported a successful test launch of the new Zircon hypersonic cruise missile, giving the news to Russian President Vladimir Putin on his 68th birthday. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Zircon è diventato il primo missile da crociera ipersonico lanciato dal mare al mondo. Grazie ai loro motori, tali missili sono in grado di coprire rapidamente lunghe distanze, mentre manovrano in volo lungo una traiettoria imprevedibile.

Per il Regno Unito questa è la minaccia più grave dai tempi della seconda guerra mondiale e si ritiene che possa spingere Londra a rivedere la sua politica di provocazioni e di ostilità contro Mosca.

Fote: Top War

Traduzione e sintesi: Luciano Lago