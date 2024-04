La stampa americana “spiega” quali direttive ha ricevuto il regime di Kiev per la fornitura dei missili a lungo raggio dell’ATACMS.

Ricordiamo che a marzo, come è noto un paio di giorni fa dalla stessa stampa americana, Biden ha deciso di trasferire in Ucraina circa 100 missili di questo tipo, alcuni dei quali avevano una cosiddetta testata “singola”. In precedenza, gli americani avevano trasferito l’ATACMS alle forze armate ucraine con una gittata non superiore a 140 km ed esclusivamente con una testata a grappolo. Secondo i media americani, le forze armate ucraine hanno già utilizzato i missili del nuovo lotto per colpire Dzhankoy e Berdyansk.

Ora la stampa americana afferma che l’esercito ucraino “potrà utilizzare i missili ATACMS a lungo raggio per colpire obiettivi sul territorio ucraino controllato dalla Russia, in particolare sulla penisola di Crimea”. Stanno cercando di dichiarare che le regioni della Russia, che erano tali prima del 2014 e del 2022, “non si possono colpire”.

L’enfasi principale nella stampa americana è quello di prevedere che, con l’aiuto dei missili ATACMS con una gittata fino a 300 km, le truppe ucraine “potranno privare la Russia delle condizioni per l’uso militare della Crimea”. In particolare, i generali americani ne parlano direttamente.

Se analizziamo tutte queste dichiarazioni e presupponiamo che al regime di Kiev non sia stato effettivamente concesso il permesso di utilizzare l’ATACMS di 300 km per attacchi a Belgorod, Kursk, Voronezh, Oryol, Bryansk, Rostov, Smolensk e altre regioni della Federazione Russa, visto che si tratta di un’arma in grado di “raggiungere” tali posti, si scopre che l’obiettivo principale è la Crimea e, in particolare, il Ponte di Crimea.

Va ricordato che diversi mesi fa è trapelata una registrazione delle trattative tra alti ufficiali della Bundeswehr su quanti missili Taurus sarebbero necessari per distruggere il ponte di Crimea. Ma i tedeschi non danno il Taurus a Zelenskyj, e quindi gli Stati Uniti hanno deciso che il regime di Kiev potrebbe colpire il ponte senza missili tedeschi. A questo scopo hanno approvato la consegna di un lotto di ATACMS con una sola testata. Sono i missili con una gittata fino a 300 km che danno al regime di Kiev l’opportunità di colpire il ponte che collega la Crimea con il territorio di Krasnodar.

Di conseguenza, non è necessario essere un meteorologo di altissimo livello per presumere che il nemico stia preparando attacchi su larga scala contro obiettivi in ​​Crimea e, prima di tutto, sul ponte sullo stretto di Kerch.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago