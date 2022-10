La sottile linea rossa: la NATO non può permettersi di perdere Kabul e Kiev

di Pepe Escobar .

La Russia non permetterà all’Impero di controllare l’Ucraina, qualunque cosa accada. È intrinsecamente legato al futuro della Greater Eurasia Partnership.

Cominciamo con Pipelineistan. Quasi sette anni fa, ho mostrato come la Siria fosse la guerra definitiva del Pipelineistan .

Damasco aveva rifiutato il piano – americano – per un gasdotto Qatar-Turchia, a beneficio di Iran-Iraq-Siria (per il quale era stato firmato un protocollo d’intesa).

Ciò che seguì fu una campagna feroce e concertata “Assad se ne deve andare”: la guerra per procura come percorso per il cambio di regime. Il quadrante tossico è cresciuto esponenzialmente con la strumentalizzazione dell’ISIS, l’ennesimo capitolo della guerra al terrorismo. La Russia ha bloccato l’Isis, impedendo il cambio di regime a Damasco. L’oleodotto preferito dall’Impero del Caos ha morsicato la polvere.

L’Impero ha infine reagito facendo esplodere i gasdotti esistenti – Nord Stream (NS) e Nord Steam 2 (NS2) – che trasportano o stanno per trasportare il gas russo verso un concorrente economico fondamentale dell’impero: l’UE.

Sappiamo tutti ora che la linea NS2 B non è stata bombardata e nemmeno perforata ed è pronta a partire. La riparazione delle altre tre linee – perforate – non sarebbe un problema: questione di due mesi, secondo gli ingegneri navali. L’acciaio del Nord Streams è più spesso di quello delle navi moderne. Gazprom si è offerta di ripararli, a condizione che gli europei si comportino da adulti e accettino rigide condizioni di sicurezza.

Sappiamo tutti che non accadrà. Niente di quanto sopra è discusso dai media della NATO. Ciò significa che il piano A dei soliti sospetti rimane in essere: creare una carenza di gas naturale artificiale, che porti alla deindustrializzazione dell’Europa, tutto parte del Great Reset, ribattezzato “The Great Narrative”.

Nel frattempo, il Muppet Show dell’UE discute del nono pacchetto di sanzioni della Russia. La Svezia si rifiuta di condividere con la Russia i risultati della dubbia “indagine” della NATO sull’autore dell’esplosione del Nord Stream.

Durante la Settimana dell’energia russa, il presidente Putin ha riassunto i fatti concreti.

L’Europa critica la Russia per l’affidabilità delle sue forniture energetiche quando ha ricevuto tutto il volume acquistato con contratti fissi.

Gli “orchestratori degli attacchi terroristici del Nord Stream sono coloro che ne traggono profitto”.

La riparazione delle linee Nord Stream “avrebbe senso solo se fossero in funzionamento continuo e in sicurezza”.

L’acquisto di gas sul mercato spot comporterà per l’Europa una perdita di 300 miliardi di euro.

L’aumento dei prezzi dell’energia non è dovuto all’operazione militare speciale (SMO), ma alle stesse politiche occidentali.

Tuttavia, lo spettacolo Dead Can Dance deve continuare. Mentre l’UE si astiene dall’acquistare energia russa, l’eurocrazia di Bruxelles sta facendo salire alle stelle il suo debito nei confronti del casinò finanziario. I maestri imperiali non si preoccupano molto di questa forma di collettivismo, poiché continuano a trarre profitto dall’utilizzo dei mercati finanziari per depredare e saccheggiare intere nazioni.

Il che ci porta al punto cruciale: gli psicopatici straussiani/neocon che controllano la politica estera di Washington potrebbero eventualmente – e la parola chiave è “potrebbero” – smettere di armare Kiev e avviare negoziati con Mosca solo dopo il fallimento dei loro principali concorrenti industriali in Europa.

Ma anche questo non basterebbe, visto che uno dei principali mandati “invisibili” della NATO è quello di sfruttare, con tutti i mezzi, le risorse alimentari della steppa del Ponto-Caspio: si tratta di un milione di km2 di produzione alimentare, dalla Bulgaria alla Russia .

Judo a Kharkov

L’Operazione speciale si è rapidamente trasformata in una “soft” OAT (operazione antiterroristica), anche senza un annuncio ufficiale. L’approccio pragmatico del nuovo comandante in capo dopo aver ricevuto carta bianca dal Cremlino, il generale Surovikin, alias “Armageddon”, parla da sé.

Non ci sono assolutamente indicatori per concludere una sconfitta russa ovunque lungo la linea del fronte di oltre 1000 km. Il ritiro da Kharkiv potrebbe essere stato un colpo da maestro: il primo passo di un movimento di judo che, con la scusa della legalità, si è completamente sviluppato dopo l’attentato terroristico di Krymskiy Most, il ponte di Crimea.

Considera la ritirata da Kharkiv una trappola, come a Mosca che mostra graficamente la “debolezza”. Ciò ha portato le forze a Kiev – in effetti i loro manipolatori della NATO – a gioire della “fuga” della Russia, ad abbandonare ogni cautela e ad imbarcarsi in una spirale di terrore, dall’assassinio di Daria Dugin al tentativo di distruzione di Krymskiy Most.

Per l’opinione pubblica nel Sud del mondo, è già stabilito che il Daily Morning Missile Show del generale Armageddon è una risposta legale a uno stato terrorista. Putin potrebbe aver sacrificato, per un po’, un pezzo della scacchiera – Kharkiv: in fondo, il mandato dell’operazione militare speciale non è quello di tenere terreno, ma di smilitarizzare l’Ucraina.

Mosca ha vinto anche dopo Kharkiv: tutto l’equipaggiamento militare ucraino accumulato nella regione è stato lanciato in offensive, tanto che l’esercito russo si è impegnato felicemente in un addestramento continuo di tiro.

E poi c’è il momento clou: Kharkiv ha scatenato una serie di azioni russe che hanno permesso a Putin di ottenere uno scacco matto, attraverso l’operazione antiterrorismo “morbida” pesante di missili, riducendo così l’Occidente collettivo a un branco di polli senza testa.

Nel frattempo, i soliti sospetti continuano inesorabilmente a girare la loro nuova “narrativa” nucleare. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov è stato costretto a ripetere fino alla nausea che, secondo la dottrina nucleare russa, l’uso di armi nucleari può aver luogo solo in risposta a un attacco “che mette in pericolo l’esistenza stessa della Federazione russa ”.

L’obiettivo degli assassini psicopatici di Washington – nei loro sogni più sfrenati – è indurre Mosca a usare armi nucleari tattiche sul campo di battaglia. È stato un altro vettore ad accelerare il momento dell’attacco terroristico al ponte di Crimea: dopotutto, i piani dell’intelligence britannica giravano da mesi. Tutto questo non è riuscito.

L’isterica macchina propagandistica straussiana/neoconservatrice, freneticamente, preventivamente incolpa Putin: è “messo alle strette”, “perde”, “si dispera” e quindi sta per sferrare un attacco nucleare.

Non c’è da stupirsi che il Doomsday Clock, impostato dal Bulletin of the Atomic Scientists nel 1947, sia ora posizionato a soli 100 secondi dalla mezzanotte. Proprio sulla “soglia del destino”.

È qui che ci stanno conducendo un gruppo di psicopatici americani.

La vita sulla soglia del destino

Mentre l’Impero del caos, delle bugie e del bottino è pietrificato dal sorprendente doppio fallimento di un massiccio attacco economico/militare, Mosca si sta sistematicamente preparando per la prossima offensiva militare. Allo stato attuale, è chiaro che l’asse anglo-americano non negozierà. Non ha nemmeno provato negli ultimi otto anni e non ha intenzione di cambiare rotta, nemmeno spinto da un coro di angeli da Elon Musk a Papa Francesco.

Invece di interpretare Tamerlano, accumulando una piramide di teschi ucraini, Putin ha evocato secoli di pazienza taoista per evitare soluzioni militari. Il terrore sul ponte di Crimea potrebbe aver cambiato la situazione.

Ponte Crimea attaccato



Ma i guanti di velluto non sono stati del tutto rimossi: la routine aerea quotidiana del generale Armageddon può ancora essere considerata un avvertimento, relativamente educato. Anche nel suo ultimo storico discorso, che conteneva una forte accusa nei confronti dell’Occidente, Putin ha chiarito di essere ancora aperto alle trattative.

Eppure in questo momento Putin e il Consiglio di sicurezza sanno perché gli americani semplicemente non possono negoziare. L’Ucraina può essere solo una pedina nel loro gioco, ma rimane uno dei nodi geopolitici chiave in Eurasia: chi la controlla beneficia di ulteriore profondità strategica.

I russi sono ben consapevoli che i soliti sospetti sono ossessionati dall’idea di far saltare in aria il complesso processo di integrazione dell’Eurasia, a cominciare dalla Belt and Road Initiative (BRI) cinese. Non sorprende che le importanti autorità di Pechino siano “a disagio” con la guerra. Perché è molto negativo per gli affari tra Cina ed Europa attraverso diversi corridoi transeurasiatici.

Putin e il Consiglio di sicurezza russo sanno anche che la NATO ha abbandonato l’Afghanistan – un fallimento assolutamente deplorevole – per mettere tutte le sue pedine sull’Ucraina. Perdere sia Kabul che Kiev sarà quindi l’ultimo colpo fatale: significa abbandonare il XXI secolo eurasiatico alla partnership strategica Russia-Cina-Iran.

I Sabotaggi – da Nord Stream a Krymskiy Most – rivelano il gioco della disperazione. Gli arsenali della NATO sono praticamente vuoti. Ciò che resta è una guerra del terrore: la sirianizzazione, di fatto l’ISIS-izzazione del campo di battaglia. Gestito da una NATO senza cervello, alimentato a terra da un’orda di carne da cannone cosparsa di mercenari provenienti da almeno 34 nazioni.

Mosca potrebbe quindi essere costretta ad andare fino in fondo – come rivela un Dmitry Medvedev completamente disconnesso: si tratta ora di eliminare un regime terroristico, di smantellare completamente il suo apparato politico-di sicurezza, quindi di favorire l’emergere di un’entità diversa. E se la NATO si oppone ancora, uno scontro diretto sarà inevitabile.

La sottile linea rossa della NATO è che non può permettersi di perdere sia Kabul che Kiev. Eppure ci sono voluti due atti di terrorismo – sul Pipelineistan e sulla Crimea – per stampare una linea rossa molto più dura e bruciante: la Russia non permetterà all’Impero di controllare l’Ucraina, qualunque cosa accada. . È intrinsecamente legato al futuro della Greater Eurasia Partnership. Benvenuti nella vita sulla soglia del destino.

Pepe Escobar

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago