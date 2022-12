La soluzione di Putin: un’Ucraina frammentata e sdentata separata da una terra di nessuno larga 100 chilometri





di Mike Whitney

“ Sembra probabile che la Russia imporrà una soluzione. Se, come previsto, diventa chiaro che l’Occidente non può o non vuole negoziare, spetterà alla Russia attuare una soluzione massimalista. Oppure, la Russia “negozia” dimostrando che può creare una zona morta nell’Ucraina occidentale grande quanto vuole. Se l’Ucraina e i suoi consiglieri americani non torneranno in sé, questa zona morta sarà terribilmente grande . (Yves Smith, Capitalismo nudo )

Come va a finire?

In che modo la Russia crea un’Ucraina “neutrale” che non sia armata fino ai denti dai nemici di Mosca? Come impedire a Kiev di svolgere esercitazioni militari congiunte con la NATO o di collocare siti missilistici al confine russo? Come si impedisce all’esercito ucraino di bombardare russi etnici nell’est del paese o di addestrare paramilitari di estrema destra per uccidere quanti più russi possibile? In che modo Putin trasforma l’Ucraina in un buon vicino che non rappresenta una minaccia per la sicurezza e non alimenta l’odio e il fanatismo antirussi? E, infine, come si può risolvere pacificamente il conflitto se una delle parti si rifiuta di negoziare con l’altra? Ecco un estratto da un articolo di Mint News:

Martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che annuncia ufficialmente la prospettiva “impossibile” di negoziati di pace tra l’Ucraina e il presidente russo Vladimir Putin . (…)

“Lui (Putin) non sa cosa siano la dignità e l’onestà. Pertanto, siamo pronti a dialogare con la Russia, ma con un altro presidente della Russia”, ha detto venerdì Zelenskyj . ( Notizie diMint News )

Il fatto che Zelensky non negozierà con Putin non significa che non ci sarà alcun accordo. Significa solo che Zelenskyj non avrà alcuna influenza sul risultato. Essendo il paese più potente, la Russia è sempre stata in grado di forzare un accordo che raggiunga i suoi obiettivi fondamentali di sicurezza nazionale, ed è esattamente ciò che farà Putin. L’accordo non sarà ideale e non porrà fine alle ostilità, ma fornirà uno strato di protezione contro i nemici della Russia, che è il meglio che possiamo sperare date le circostanze. Sfortunatamente, l’accordo porrà fine anche all’esistenza dell’Ucraina come stato vitale e contiguo. E – una volta che la Russia avrà completato la sua operazione militare speciale – l’Ucraina dovrà affrontare un futuro cupo,

Ecco un estratto da un articolo del giornalista di Mosca John Helmer, il quale ritiene che l’esercito russo ripulirà una vasta area dell’Ucraina centrale nella sua prossima offensiva invernale e che gran parte di questo territorio farà parte di un raggio di 100 chilometri un’ampia zona smilitarizzata (DZ) che proteggerà la Russia dagli attacchi missilistici e di artiglieria ucraini. Come osserva Helmer, il modello per questo accordo imposto dai militari è “ l’armistizio di Panmunjom del 27 luglio 1953, che pose fine alla guerra di Corea. (…) Sul terreno all’interno della ZDU (Zona demilitarizzata dell’Ucraina), non possono esserci elettricità, persone, niente se non i mezzi per monitorare e far rispettare i termini dell’armistizio ”. Ecco ulteriori informazioni da Helmer:

“ Fonte militare: (…) Una volta completata la distruzione di questi obiettivi, i resti dell’infrastruttura saranno minati e l’area sarà dotata di dispositivi di rilevamento. Gli eserciti inizieranno quindi una rapida e scaglionata ritirata dietro le linee russe dove è già iniziato il processo di fortificazione e di arroccamento ”.

“Ai civili e alle truppe ucraine disarmate – ad eccezione delle unità ucraino-naziste – saranno assegnati uno o due corridoi attraverso i quali sarà loro permesso di lasciare l’area. Non hanno alcun interesse a ciondolare” (…)

Le fonti concordano sul fatto che ci sarà una nuova linea di demarcazione militare prima del prossimo disgelo primaverile; differiscono su come è attualmente disegnato e su come apparirà il prossimo aprile. “Per ora, la linea sarà sul Dnepr, l’area che si estende dalla sponda occidentale all’interno dell’Ucraina, secondo me a una profondità di almeno 100 km. Ciò metterà il territorio russo fuori dalla portata della maggior parte dei pezzi di artiglieria ucraini. Un’area profonda 100 km darà anche alle forze russe il tempo di rilevare e intercettare qualsiasi oggetto in volo…”

“Nel settore settentrionale – cioè da Kramatorsk e Sloviansk a Kharkiv… ci sono guarnigioni e aree di raccolta dell’odio antirusso vicino ai confini della Russia; non saranno risparmiate (…) (e) sono state qualificate per la diselettrificazione, lo spopolamento e la denazificazione”.

“Il punto da sottolineare, specialmente nelle operazioni russe nel nord… non sarà la conquista e il controllo del territorio. (…) L’idea non sarà quella di occupare il territorio, e ancor meno di amministrarlo, per un certo tempo. L’obiettivo sarà distruggere i nemici che guardano in alto e l’infrastruttura su cui fanno affidamento; posare mine e sensori; poi ritirarsi”.

“Una volta presi i nodi di trasporto e logistica assegnati, inizierà l’opera di distruzione da parte delle unità ingegneristiche. Ponti, strade, ferrovie, scali ferroviari, materiale rotabile, aeroporti, depositi di carburante e dispensari, sottostazioni elettriche, torri di trasmissione e comunicazione, uffici centrali, magazzini, zone di lancio, attrezzature agricole – tutto ciò che potrebbe essere utilizzato per sostenere l’Ucraina- Lo sforzo della NATO a est del confine occidentale della zona sarà distrutto. Sarà anche il lavoro delle forze di terra, più completo e approfondito di quello che possono ottenere attacchi missilistici e droni”.

“Civili e combattenti disarmati, senza il loro equipaggiamento motorizzato, potranno lasciare l’area a piedi su autobus appositamente preparati (come Surovikin ha supervisionato in Siria) con ciò che possono portare sulle spalle. (…) Chiunque scelga di rimanere all’interno dell’area sarà informato esplicitamente tramite radio, volantini e altoparlanti che è considerato un combattente nemico e sarà preso di mira di conseguenza. Dopo un po’, i “ponti d’oro” per la popolazione uscente saranno distrutti. Chi resta non avrà più elettricità, servizi igienici o comunicazioni… ”1 .

Ucraina divisa in due con zona demilitalirizzata (come sarà)



Helmer lo riassume perfettamente. Putin creerà una vasta e inabitabile terra di nessuno nell’Ucraina centrale che separerà l’est dall’ovest e porrà fine all’esistenza dell’Ucraina come stato vitale e contiguo. Ecco come appare un regolamento imposto dall’esercito. Non è l’ideale e non pone necessariamente fine ai combattimenti, ma soddisfa i bisogni fondamentali di sicurezza della Russia, che Washington ha scelto di ignorare.

Siate certi che a Washington questo accordo non piacerà e non accetterà mai i nuovi confini. Ma gli Stati Uniti non avranno l’ultima parola su questa vicenda e questo è estremamente importante, perché il ruolo di Washington come “garante della sicurezza globale” è ormai un ricordo del passato.

La Russia deciderà i confini dell’Ucraina ed è così che andranno le cose. Quindi, sì, possiamo aspettarci di sentire uno stridore di denti al quartier generale della NATO, delle Nazioni Unite e della Casa Bianca, ma con scarso effetto. La questione è risolta, a meno che, ovviamente, gli Stati Uniti e la NATO non vogliano impegnare forze di terra nel conflitto, il che, a nostro avviso, farà precipitare una spaccatura all’interno della NATO che porterà inevitabilmente al suo collasso. Comunque sia, il destino dell’Ucraina sarà deciso a Mosca e non a Washington, e questa realtà avrà un impatto significativo sulla distribuzione del potere mondiale. C’è un nuovo sceriffo in città, e sicuramente non è americano.

Conclusione: riteniamo che l’analisi di Helmer sia lo scenario più probabile per il futuro. Putin ha mostrato finora un’ammirevole moderazione, ma dopo 9 mesi di fatica inutile e spargimento di sangue, è tempo di concludere. Mosca ha sempre avuto una mazza nella sua cassetta degli attrezzi e ora la userà. Vorremmo che non finisse così, ma non ha senso piangere sul latte versato.

Washington voleva prolungare questa guerra il più a lungo possibile per dissanguare la Russia, in modo che non potesse proiettare il potere oltre i suoi confini o ostacolare i piani statunitensi per un “perno asiatico”. Ma Putin ha sventato questo piano. Non è caduto nella trappola di Washington e non ha intenzione di pompare sangue e denaro in un buco nero. Risolverà questo caso una volta per tutte e la farà finita. Questo è tratto da un’intervista con il colonnello Douglas MacGregor:

” L’intero conflitto avrebbe potuto essere evitato se avessimo semplicemente riconosciuto i legittimi interessi di Mosca in ciò che sta accadendo in Ucraina. (…) Ciò che sta accadendo in Ucraina è importante per i russi. (…) Potevamo intervenire molto presto e dire: “Facciamo un cessate il fuoco e parliamone”. In effetti, avremmo potuto ascoltare i russi negli ultimi 10 o 20 anni riguardo alle loro preoccupazioni su ciò che sta accadendo in Ucraina. E, “. (Colonnello Douglas MacGregor, ” L’Ucraina sta per essere annientata “)

Secondo me la decisione è già stata presa. L’Ucraina sarà divisa in due, che piaccia o no a Washington. È così, tutto qui.

fonte: The Unz Review

Traduzione: Luciano Lago