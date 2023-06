La “soluzione coreana” per l’Europa

di Manlio Dinucci

La “Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina”, svoltasi a Londra, segna il passaggio a una nuova fase della guerra contro la Russia: Usa, Nato e Ue non solo continuano ad armare le forze di Kiev, ma si preparano a ribaltare l’Europa in prima linea in un prolungato confronto con la Russia.

Esistono vari indizi su quale potrebbe essere il piano: 1) Creare una linea di demarcazione militare in Europa, del tipo che da 70 anni divide la penisola coreana, formalmente smilitarizzata attraverso un armistizio con la Russia. 2) Mettere l’Ucraina, formalmente esclusa dalla NATO, “sotto la tutela” della Polonia che, su richiesta ufficiale di Kiev, vi dispiegherebbe stabilmente le proprie forze militari con quelle delle tre repubbliche baltiche ed eventualmente di altri Paesi della NATO.

Da qui la necessità della “ripresa dell’Ucraina”, il cui costo è previsto tra i 400 ei 1000 miliardi di dollari. In questo contesto, l’Unione Europea – che quest’anno ha stanziato 18 miliardi di euro per pagare stipendi, pensioni e servizi pubblici in Ucraina – stanzia altri 50 miliardi di euro per la “ripresa” dell’Ucraina, sottraendo altre risorse vitali ai Paesi Ue.

Il piano nasce dal fallimento della “controffensiva ucraina” che, secondo quanto annunciato, avrebbe dovuto sfondare le linee russe e riconquistare i “territori occupati”. Le forze armate ucraine finanziate, armate e addestrate dalla NATO, dotate degli armamenti più moderni (come i carri armati Leopard tedeschi) stanno subendo perdite crescenti. Da qui la necessità di una nuova strategia.

“ Una guerra impossibile da vincere/Washington ha bisogno di un finale di partita in Ucraina ”, scrive l’analista della Rand Corporation Samuel Charap: “ La vittoria totale sul territorio di entrambe le parti è quasi impossibile. Una vera pace è impossibile. Ma è possibile che entrambe le parti si accontentino di una linea di armistizio in stile coreano ”.

Questo scenario viene poi elaborato da Anders Rasmussen, segretario generale della NATO nel periodo in cui demolì con la guerra lo stato libico e iniziò l’operazione segreta per fare lo stesso in Siria: Sappiamo che la Polonia è molto impegnata a fornire un’assistenza concreta all’Ucraina. Non escludo che la Polonia si impegnerà ancora di più in questo contesto su base nazionale e che sarà seguita dagli Stati baltici, con la possibilità di inviare truppe in Ucraina ”.

