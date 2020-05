La solidarietà internazionale naviga verso il Venezuela e porta la bandiera dell’Iran

da Redazione

Cinque petroliere iraniane sono in viaggio verso il Venezuela per soddisfare la domanda di benzina del paese che ha visto affondata dalle sanzioni e dal blocco USA la sua capacità di produzione. Il carico rappresenta un forte messaggio di solidarietà e questa azione fa parte delle strette relazioni bilaterali fra Caracas e Teheran, due paesi sovrani che hanno in comune di essere entrambi vittime delle sanzioni ed aggressività di Washington.



Già nel 2009 il Venzuela di Hugo Chavez esportò alla nazione iraniana circa 20.000 barili diari combustibile quando l’Iran aveva in quell’epoca un deficit di combustibile.

Nell’attualità l’Iran ha alzato la produzione ma accusa ancora un deficit di offerta. Il paese consuma 80 milioni di litri di benzina al giorno tuttavia ha ancora un deficit di produzione, cosa che indica che sta inviando al Venezuela il combustibile che necessita ma questo forma parte della cooperazione fra due paesi affratellati dalla comune lotta e che attraversano difficoltà dovute alle politiche di intervento degli Stati Uniti.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago