La situazione d’instabilità della Libia potrebbe far fallire il “Piano Mattei”

Scoppiate proteste nei pressi del complesso petrolifero di Mellitah (progetto congiunto tra la Libyan National Oil Corporation e la compagnia italiana Eni).

I manifestanti hanno minacciato d’interrompere le forniture di gas verso l’Italia. Tra

le istanze della protesta anche la richiesta di dimissioni del presidente del consiglio

di amministrazione della National Oil Corporation of Libya, Farhat Ben Qadara. Il

movimento promotore della manifestazione è un gruppo che aveva già organizzato

proteste simili in altre città della Libia Occidentale: al-Zawiya, Sorman, al-Ajilat e

al-Jabal [6] .

I manifestanti hanno inoltre minacciato di chiudere altri due impianti di petrolio e

gas vicino a Tripoli, nel contempo, un gruppo che si autodefinisce movimento “a

Qada’ alaa al-Fasadi” (Condanna alla corruzione) ha emesso un ultimatum di 72

ore, che scadeva il 12 gennaio, dichiarando in un video trasmesso online che

“cesserà di pompare gas dal complesso di Mellitah” [7] .

Alle minacce sono sopraggiunti i fatti, il 25 febbraio i lavoratori delle strutture

petrolifere del complesso produttivo di Mellitah, hanno bloccato gli impianti. Il

motivo è che non sarebbero state rispettate le promesse sugli aumenti salariali e sul

welfare. Il gasdotto interessato trasporta 200 milioni di metri cubi di gas al giorno,

circa il 20% della produzione totale di Mellitah [8] . Secondo un portavoce dei

manifestanti è stato chiuso l’accesso al complesso produttivo e ad alcuni campi

estrattivi. Si tratta dello snodo per l’esportazione del gas libico verso l’Italia

attraverso il gasdotto Greenstream [9] .

Come riportato da “al-Arabiya”: il 12 febbraio nella città di al-Zawiya, sulla costa

occidentale della Libia, sono scoppiati violenti scontri, nei pressi della raffineria.

Fonti locali informano che gli scontri sarebbero avvenuti a causa di contrasti tra la

milizia “Aburas” e la milizia “al-Qasab”, che sono due delle più grandi milizie che

controllano la città e sono di stanza al suo interno. I video circolati sui social hanno

mostrato cittadini in preda al panico mentre fuggivano dalle aree degli scontri

armati. È interessante notare che la città di al-Zawiya è una delle città della Libia

occidentale con la maggiore presenza di milizie armate [10] .

Secondo altre fonti gli scontri sarebbero scoppiati tra il 103° Battaglione, noto

come “Battaglione Silaa”, guidato da Othman al-Lahab, ed elementi armati

appartenenti al contrabbandiere Muhammad Kashlaf, soprannominato “al-Qasab”,

sotto sanzione dal Consiglio di Sicurezza [11] .

Sempre ad al-Zawiya, il 20 febbraio, membri dei servizi di sorveglianza degli

impianti petroliferi e della raffineria, hanno annunciato la chiusura sia della stessa

raffineria di al-Zawiya sia dei complessi petroliferi di Mellitah e Misurata, chiedendo la regolarizzazione delle loro condizioni di lavoro e un aumento dei loro

salari.

In una dichiarazione televisiva, i membri dell’agenzia di sicurezza hanno

concesso ai responsabili della gestione dei tre impianti petroliferi “cinque giorni”

per rispondere alle loro richieste, minacciando d’intensificare le proteste chiudendo

altri impianti petroliferi, compresi i giacimenti. Il governo di al-Dabaiba ha

risposto con delle concessioni ai manifestanti [12] .

Secondo l’agenzia “Nova”, precedentemente citata: “la chiusura dei siti petroliferi

è relativamente frequente in Libia, in particolare nella regione Sud-occidentale

libica del Fezzan, ricca di petrolio ma povera di servizi, dove a comandare non è il

governo di Tripoli, bensì il clan legato a Haftar e ai suoi figli, in particolare Khaled

e Saddam, recentemente promossi da generale di brigata al rango di generale di

divisione” [13] . Questo approccio indica una connotazione decisamente politica di

tutta la questione.

A questo punto sorge legittima una riflessione: come intende il governo Meloni

aumentare la cooperazione con un Paese in cui il complesso petrolifero viene

sistematicamente sabotato, dove non c’è alcuna stabilità e un governo unitario? Nel

contesto, non va dimenticato che anche il contrabbando di energia è uno dei

principali problemi del settore petrolifero libico.

La premier Giorgia Meloni, aprendo la conferenza Italia-Africa nell’Aula del

Senato, il 29 gennaio di quest’anno, ha assicurato che il “Piano Mattei”: “Può

contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti operazioni

a dono e garanzie” [14] . Insomma, pare che i soldi dei contribuenti italiani anche

questa volta siano destinati a un progetto visibilmente fallimentare.

Eliseo Bertolasi

Eliseo Bertolasi, laureato in lingua e letteratura araba e russa, laureato in antropologia culturale, dottore di ricerca in antropologia della contemporaneità, analista di geopolitica per «Vision e Global Trends», iscritto a «Stampa Estera».

